Почему миллениалы больше всего страдают от выгорания
Выгорание - не новая проблема, но в последнее время она стала слишком распространенной среди поколения миллениалов, людей в возрасте 25-30 лет. Почему советы воспитывать в себе выносливость не помогают и что нужно делать на самом деле?
Недавно BBC Three опубликовала истории молодых людей, в которых они рассказывают о чрезвычайном физическом и эмоциональном истощении, которое сопровождает их по жизни.
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Выгорание миллениалов (людей, родившихся в 1981-1996 годах) стало отдельным термином после очень популярной статьи корреспондента BuzzFeed Анны Елены Петерсон, опубликованной в начале этого года.
Хотя это состояние не признано официальной медициной, оно имеет довольно четкие симптомы.
Петерсон обобщила их как "паралич действия", когда даже самые простые и повседневные задачи становятся непосильными.
По словам Петерсон, выгоранию способствует сложная работа и экономические проблемы, с которыми сталкиваются миллениалы.
Оно также является следствием "интенсивного воспитания" - гиперопеки и страстного желания родителей дать своему ребенку лучшее образование и лучшие возможности.
Это впоследствии превращается в бремя завышенных ожиданий и постоянного недовольства своими достижениями.
Выгорание миллениалов vs профессиональное выгорание
Выгорания миллениалов имеет много общего с обычным профессиональным выгоранием.
Это реакция на длительный стресс, сопровождающийся эмоциональным истощением, скептическим отношением ко всему или отстраненностью и ощущением неэффективности.
Шесть основных факторов, способствующих выгоранию на работе, это большая нагрузка, ограниченный контроль, монотонность и безрезультатность работы, несправедливые требования, конфликт работы с ценностями человека и отсутствие сообщества на рабочем месте.
Люди, которым приходится находиться в сложной, противоречивой, а иногда и враждебной среде, больше склонны к выгоранию.
Все эти факторы могут негативно влиять на каждого, но молодое поколение, очевидно, ощущает их более интенсивно и непредсказуемо.
Известно, например, что выгоранию способствует сравнение себя с другими. Но у миллениалов эту проблему в разы усиливает общение в соцсетях.
Даже если вы не злоупотребляете социальными медиа, технологии и интернет физически и эмоционально истощают человека.
Мы очень мало знаем о том, как миллениалы реагируют на выгорание. Некоторые исследования показывают, что существуют определенные различия в этом у разных поколений.
Миллениалы, например, реагируют на эмоциональное истощение (первую стадию выгорания) не так, как поколение "бэби-бумеров" (рожденное в 1946-1964 годах).
Переживая эмоциональное истощение, миллениалы более склонны испытывать неудовлетворенность и желание бросить работу, чем бэби-бумеры.
Выгорание миллениалов, как и обычное выгорание, во многом опирается на перфекционизм.
Перфекционисты, прежде всего склонные к самокритике, подвержены большему риску выгорания.
Чтобы пережить неудачи, такой самокритичный перфекционист работает все больше и больше, просто загоняя себя в тупик.
Помогает ли выносливость?
Чтобы защитить себя от выгорания, специалисты обычно советуют развивать в себе гибкость и способность восстанавливать душевные и физические силы.
Они подкрепляют это предположением, что компетентные специалисты способны настроить свою работу так, чтобы избегать выгорания.
Впрочем, как показывает практика, высококвалифицированные, психологически здоровые и на первый взгляд выносливые люди как раз и подвержены наибольшему риску выгорания.
Одно из первых исследований выгорания показало парадоксальный результат.
Счастливые, менее тревожные и способные снижать стресс работники были чаще склонны к выгоранию по сравнению с контрольной группой испытуемых, не имевших таких черт.
Это почти забытое исследование проводилось в течение трех лет в 1970-х годах с участием 400 американских авиадиспетчеров.
Почти все из них служили в Вооруженных силах США, поэтому можно было ожидать, что они знают, что такое стресс, и должны развить устойчивость к нему.
Это исследование обращает внимание на некоторые характерные условия, в которых возникает выгорание.
В ходе исследования работа диспетчеров становилась все сложнее. Появлялись новые технологии, но сотрудники не получали должного обучения.
У них были долгие смены без перерывов и неблагоприятная рабочая среда, а график работы был неудобным и часто непредсказуемым.
Все эти характеристики очень похожи на условия труда в современной гиг-экономике, в основе которой лежат временные проекты в различных компаниях вместо постоянного места работы.
Обратный эффект
Совет учиться выносливости на самом деле имеет обратный эффект, превращаясь в дополнительный стресс и еще один недостижимый идеал.
Он, прежде всего, ошибочен для перфекционистов, склонных слишком строго укорять себя за неудачи.
Идеалы и представление о том, какими мы должны быть, часто также превращаются в навешивание ярлыков.
Так же обратный эффект может иметь и настойчивое родительское желание воспитать выносливого ребенка.
Причина в том, что так называемое "интенсивное отцовство", страстное желание родителей дать своему ребенку все самое лучшее, основывается обычно на жестком контроле и высоких ожиданиях.
А это, в свою очередь, формирует будущие идеалы и взгляды ребенка.
Впрочем, распространенность проблемы с выгоранием миллениалов, прежде всего говорит о том, что работа и профессиональные требования становятся все сложнее и жестче.
Выгорание присуще многим профессиям, в частности, в области ухода за больными. И оно очень распространено среди миллениалов.
Таким образом, решение проблемы заключается не в обучении людей устойчивости и выносливости, а в упрощении сложной и противоречивой работы и улучшении неблагоприятного профессионального и личного климата.
Прочитать оригинал этой статьина английском вы можете на сайте BBC Capital
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