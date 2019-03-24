Почему миллениалы больше всего страдают от выгорания

Раджвиндер Самра BBC Capital
  • 24 марта 2019
девушка Копірайт зображення Getty Images

Выгорание - не новая проблема, но в последнее время она стала слишком распространенной среди поколения миллениалов, людей в возрасте 25-30 лет. Почему советы воспитывать в себе выносливость не помогают и что нужно делать на самом деле?

Недавно BBC Three опубликовала истории молодых людей, в которых они рассказывают о чрезвычайном физическом и эмоциональном истощении, которое сопровождает их по жизни.

Истощение, бессонница и страх перед отдыхом. Истории выгорания

Выгорание миллениалов (людей, родившихся в 1981-1996 годах) стало отдельным термином после очень популярной статьи корреспондента BuzzFeed Анны Елены Петерсон, опубликованной в начале этого года.

Хотя это состояние не признано официальной медициной, оно имеет довольно четкие симптомы.

Петерсон обобщила их как "паралич действия", когда даже самые простые и повседневные задачи становятся непосильными.

По словам Петерсон, выгоранию способствует сложная работа и экономические проблемы, с которыми сталкиваются миллениалы.

Оно также является следствием "интенсивного воспитания" - гиперопеки и страстного желания родителей дать своему ребенку лучшее образование и лучшие возможности.

Это впоследствии превращается в бремя завышенных ожиданий и постоянного недовольства своими достижениями.

Выгорание миллениалов vs профессиональное выгорание

Выгорания миллениалов имеет много общего с обычным профессиональным выгоранием.

Это реакция на длительный стресс, сопровождающийся эмоциональным истощением, скептическим отношением ко всему или отстраненностью и ощущением неэффективности.

Шесть основных факторов, способствующих выгоранию на работе, это большая нагрузка, ограниченный контроль, монотонность и безрезультатность работы, несправедливые требования, конфликт работы с ценностями человека и отсутствие сообщества на рабочем месте.

Люди, которым приходится находиться в сложной, противоречивой, а иногда и враждебной среде, больше склонны к выгоранию.

Все эти факторы могут негативно влиять на каждого, но молодое поколение, очевидно, ощущает их более интенсивно и непредсказуемо.

молодежь со смартфонами Копірайт зображення Matthew Horwood
Image caption Выгоранию способствует социальная конкуренция и сравнение себя с другими в соцсетях

Известно, например, что выгоранию способствует сравнение себя с другими. Но у миллениалов эту проблему в разы усиливает общение в соцсетях.

Даже если вы не злоупотребляете социальными медиа, технологии и интернет физически и эмоционально истощают человека.

Мы очень мало знаем о том, как миллениалы реагируют на выгорание. Некоторые исследования показывают, что существуют определенные различия в этом у разных поколений.

Миллениалы, например, реагируют на эмоциональное истощение (первую стадию выгорания) не так, как поколение "бэби-бумеров" (рожденное в 1946-1964 годах).

Переживая эмоциональное истощение, миллениалы более склонны испытывать неудовлетворенность и желание бросить работу, чем бэби-бумеры.

Выгорание миллениалов, как и обычное выгорание, во многом опирается на перфекционизм.

Перфекционисты, прежде всего склонные к самокритике, подвержены большему риску выгорания.

Чтобы пережить неудачи, такой самокритичный перфекционист работает все больше и больше, просто загоняя себя в тупик.

Помогает ли выносливость?

Чтобы защитить себя от выгорания, специалисты обычно советуют развивать в себе гибкость и способность восстанавливать душевные и физические силы.

Они подкрепляют это предположением, что компетентные специалисты способны настроить свою работу так, чтобы избегать выгорания.

Впрочем, как показывает практика, высококвалифицированные, психологически здоровые и на первый взгляд выносливые люди как раз и подвержены наибольшему риску выгорания.

Авиадиспетчеры Копірайт зображення Getty Images
Image caption Стресс, с которым приходится сталкиваться миллениалам, приравнивается к напряжению, которому подвергаются авиадиспетчеры

Одно из первых исследований выгорания показало парадоксальный результат.

Счастливые, менее тревожные и способные снижать стресс работники были чаще склонны к выгоранию по сравнению с контрольной группой испытуемых, не имевших таких черт.

Это почти забытое исследование проводилось в течение трех лет в 1970-х годах с участием 400 американских авиадиспетчеров.

Почти все из них служили в Вооруженных силах США, поэтому можно было ожидать, что они знают, что такое стресс, и должны развить устойчивость к нему.

Это исследование обращает внимание на некоторые характерные условия, в которых возникает выгорание.

В ходе исследования работа диспетчеров становилась все сложнее. Появлялись новые технологии, но сотрудники не получали должного обучения.

У них были долгие смены без перерывов и неблагоприятная рабочая среда, а график работы был неудобным и часто непредсказуемым.

Все эти характеристики очень похожи на условия труда в современной гиг-экономике, в основе которой лежат временные проекты в различных компаниях вместо постоянного места работы.

Обратный эффект

Совет учиться выносливости на самом деле имеет обратный эффект, превращаясь в дополнительный стресс и еще один недостижимый идеал.

Он, прежде всего, ошибочен для перфекционистов, склонных слишком строго укорять себя за неудачи.

Идеалы и представление о том, какими мы должны быть, часто также превращаются в навешивание ярлыков.

Так же обратный эффект может иметь и настойчивое родительское желание воспитать выносливого ребенка.

выносливость Копірайт зображення Getty Images

Причина в том, что так называемое "интенсивное отцовство", страстное желание родителей дать своему ребенку все самое лучшее, основывается обычно на жестком контроле и высоких ожиданиях.

А это, в свою очередь, формирует будущие идеалы и взгляды ребенка.

Впрочем, распространенность проблемы с выгоранием миллениалов, прежде всего говорит о том, что работа и профессиональные требования становятся все сложнее и жестче.

Выгорание присуще многим профессиям, в частности, в области ухода за больными. И оно очень распространено среди миллениалов.

Таким образом, решение проблемы заключается не в обучении людей устойчивости и выносливости, а в упрощении сложной и противоречивой работы и улучшении неблагоприятного профессионального и личного климата.

Прочитать оригинал этой статьина английском вы можете на сайте BBC Capital

Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес questions.ukrainian@bbc.co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...

Новости по теме