Почему миллениалы больше всего страдают от выгорания

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Выгорание - не новая проблема, но в последнее время она стала слишком распространенной среди поколения миллениалов, людей в возрасте 25-30 лет. Почему советы воспитывать в себе выносливость не помогают и что нужно делать на самом деле?

Недавно BBC Three опубликовала истории молодых людей, в которых они рассказывают о чрезвычайном физическом и эмоциональном истощении, которое сопровождает их по жизни.

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Выгорание миллениалов (людей, родившихся в 1981-1996 годах) стало отдельным термином после очень популярной статьи корреспондента BuzzFeed Анны Елены Петерсон, опубликованной в начале этого года.

Хотя это состояние не признано официальной медициной, оно имеет довольно четкие симптомы.

Выгорание также является следствием родительской гиперопеки

Петерсон обобщила их как "паралич действия", когда даже самые простые и повседневные задачи становятся непосильными.

По словам Петерсон, выгоранию способствует сложная работа и экономические проблемы, с которыми сталкиваются миллениалы.

Оно также является следствием "интенсивного воспитания" - гиперопеки и страстного желания родителей дать своему ребенку лучшее образование и лучшие возможности.

Это впоследствии превращается в бремя завышенных ожиданий и постоянного недовольства своими достижениями.

Выгорание миллениалов vs профессиональное выгорание

Выгорания миллениалов имеет много общего с обычным профессиональным выгоранием.

Это реакция на длительный стресс, сопровождающийся эмоциональным истощением, скептическим отношением ко всему или отстраненностью и ощущением неэффективности.

Шесть основных факторов, способствующих выгоранию на работе, это большая нагрузка, ограниченный контроль, монотонность и безрезультатность работы, несправедливые требования, конфликт работы с ценностями человека и отсутствие сообщества на рабочем месте.

Люди, которым приходится находиться в сложной, противоречивой, а иногда и враждебной среде, больше склонны к выгоранию.

Все эти факторы могут негативно влиять на каждого, но молодое поколение, очевидно, ощущает их более интенсивно и непредсказуемо.

Копірайт зображення Matthew Horwood Image caption Выгоранию способствует социальная конкуренция и сравнение себя с другими в соцсетях

Известно, например, что выгоранию способствует сравнение себя с другими. Но у миллениалов эту проблему в разы усиливает общение в соцсетях.

Даже если вы не злоупотребляете социальными медиа, технологии и интернет физически и эмоционально истощают человека.

Мы очень мало знаем о том, как миллениалы реагируют на выгорание. Некоторые исследования показывают, что существуют определенные различия в этом у разных поколений.

Миллениалы, например, реагируют на эмоциональное истощение (первую стадию выгорания) не так, как поколение "бэби-бумеров" (рожденное в 1946-1964 годах).

Переживая эмоциональное истощение, миллениалы более склонны испытывать неудовлетворенность и желание бросить работу, чем бэби-бумеры.

Выгорание миллениалов, как и обычное выгорание, во многом опирается на перфекционизм.

Перфекционизм - еще одна причина выгорания

Перфекционисты, прежде всего склонные к самокритике, подвержены большему риску выгорания.

Чтобы пережить неудачи, такой самокритичный перфекционист работает все больше и больше, просто загоняя себя в тупик.

Помогает ли выносливость?

Чтобы защитить себя от выгорания, специалисты обычно советуют развивать в себе гибкость и способность восстанавливать душевные и физические силы.

Они подкрепляют это предположением, что компетентные специалисты способны настроить свою работу так, чтобы избегать выгорания.

Впрочем, как показывает практика, высококвалифицированные, психологически здоровые и на первый взгляд выносливые люди как раз и подвержены наибольшему риску выгорания.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Стресс, с которым приходится сталкиваться миллениалам, приравнивается к напряжению, которому подвергаются авиадиспетчеры

Одно из первых исследований выгорания показало парадоксальный результат.

Счастливые, менее тревожные и способные снижать стресс работники были чаще склонны к выгоранию по сравнению с контрольной группой испытуемых, не имевших таких черт.

Это почти забытое исследование проводилось в течение трех лет в 1970-х годах с участием 400 американских авиадиспетчеров.

Почти все из них служили в Вооруженных силах США, поэтому можно было ожидать, что они знают, что такое стресс, и должны развить устойчивость к нему.

Это исследование обращает внимание на некоторые характерные условия, в которых возникает выгорание.

Счастливые и способные преодолевать стресс работники также склонны к выгоранию

В ходе исследования работа диспетчеров становилась все сложнее. Появлялись новые технологии, но сотрудники не получали должного обучения.

У них были долгие смены без перерывов и неблагоприятная рабочая среда, а график работы был неудобным и часто непредсказуемым.

Все эти характеристики очень похожи на условия труда в современной гиг-экономике, в основе которой лежат временные проекты в различных компаниях вместо постоянного места работы.

Обратный эффект

Совет учиться выносливости на самом деле имеет обратный эффект, превращаясь в дополнительный стресс и еще один недостижимый идеал.

Он, прежде всего, ошибочен для перфекционистов, склонных слишком строго укорять себя за неудачи.

Идеалы и представление о том, какими мы должны быть, часто также превращаются в навешивание ярлыков.

Так же обратный эффект может иметь и настойчивое родительское желание воспитать выносливого ребенка.

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Причина в том, что так называемое "интенсивное отцовство", страстное желание родителей дать своему ребенку все самое лучшее, основывается обычно на жестком контроле и высоких ожиданиях.

А это, в свою очередь, формирует будущие идеалы и взгляды ребенка.

Впрочем, распространенность проблемы с выгоранием миллениалов, прежде всего говорит о том, что работа и профессиональные требования становятся все сложнее и жестче.

Выгорание присуще многим профессиям, в частности, в области ухода за больными. И оно очень распространено среди миллениалов.

Таким образом, решение проблемы заключается не в обучении людей устойчивости и выносливости, а в упрощении сложной и противоречивой работы и улучшении неблагоприятного профессионального и личного климата.

Прочитать оригинал этой статьина английском вы можете на сайте BBC Capital

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