Почему сдерживать свои чувства на работе - вредно для здоровья

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На работе чаще, чем где бы то ни было мы скрываем свои истинные чувства под маской вежливой улыбки. Впрочем, исследователи отмечают, что демонстрация неискренних эмоций крайне вредна для здоровья.

Представьте, что вы - на высоте 10 000 метров, в узком проходе толкаете тележку, к которой протягивают руки нетерпеливые пассажиры.

Дорогу вам перекрывает ребенок, родителей нигде не видно. Какой-то пассажир раздражается, что нельзя заплатить наличными за еду в самолете, еще один требует немедленно пропустить в туалет.

А ваша работа - удовлетворить все их потребности, одновременно демонстрируя доброжелательность и готовность помочь.

Так начинается работа бортпроводника над собственными эмоциями.

Термин "работа над эмоциями" предложила социолог Арли Гоукшилд. Он означает сдержанность в ситуациях, когда нам необходимо "иметь достойный и доброжелательный вид на работе".

Проще говоря, мы усиленно демонстрируем то, чего на самом деле не ощущаем. Делаем позитивный настрой и одновременно подавляем собственные негативные эмоции.

Однако не только бортпроводники должны "держать лицо". Эксперты подчеркивают, что любая работа с людьми требует эмоционального напряжения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бортпроводники вынуждены спокойно реагировать, даже если пассажир ведет себя агрессивно

Первые исследования этого явления фокусировались на сфере услуг. Исследователи брали за основу предположение - чем больше вы работаете с клиентами, тем больше усилий тратится на сдерживание эмоций.

Однако недавно психологи обратили внимание и на другие профессии. Выяснилось, что укрощение своих эмоций при взаимодействии с людьми на работе ускоряет профессиональное выгорание.

Возможно, сегодня утром вам пришлось делать вид, что вам интересен рассказ коллеги. Или вы крепко держали себя в руках, чтобы кого-то не покритиковать. Тогда как на самом деле, закусив губу, чтобы не выразить истинные чувства, лишили себя значительной доли внутреннего ресурса.

Впрочем, иногда эффект фальши накапливается и прорывает плотину. Майра В. недавно уволилась из крупной авиакомпании на Ближнем Востоке, поскольку работа угрожала ее психическому здоровью.

По ее словам, на работе "клиенту надо было льстить, как королю".

"Однажды меня обозвали шлюхой, потому что клиент не ответил когда я спросила, хочет ли он кофе. Я дважды переспросила и пошла дальше, к следующему человеку. А потом выслушала брань от этого человека", - рассказывает женщина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чем больше вам приходится работать с клиентами, тем больше усилий нужно для сдерживания эмоций

"А когда объяснила ситуацию своему руководителю, то услышала, что, пожалуй, я сама виновата, потому что спровоцировало такую ​​реакцию ... Мне приказали попросить прощения".

"Иногда я должна была следить за выражением своего лица, чтобы не выдать эмоций, например, при сильной турбулентности или неудачной посадке, - продолжает она. - Излучать покой, чтобы пассажиры тоже не волновались, очень важно. Но этот аспект меня не беспокоил. Больше беспокоило бесправие".

За время работы в авиакомпании женщина часто становилась жертвой издевательств и сексизма - а в ответ должна была лишь любезно улыбаться.

С годами стюардессе все хуже удавалось обуздывать настоящие эмоции. От постоянного стресса воображение раздувало мелочи до гигантских размеров. Женщина боялась идти на работу, тревожность усиливалась.

"Я постоянно сердилась. Страшно было, что потеряю над собой контроль и ударю кого-то или швырну чем-то тяжелым в пассажира, который меня обзовет или коснется. Поэтому уволилась", - объясняет она.

Теперь Майра посещает психотерапевта. Женщина считает, что пребывание вдали от семьи и тяжелый график полетов тоже внесли свою лепту. Но несомненно - если бы она не должна была постоянно сдерживать эмоции, то до сих пор работала бы в авиаотрасли.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В офисах многих компаний создают зоны отдыха, чтобы сотрудники могли снять стресс

Но страдает от этого не только Майра. Во всем мире от людей многих профессий ожидают показательной демонстрации определенных эмоций, которые диктует корпоративная культура. В частности, это амбициозность, агрессия и стремление к успеху.

Несколько лет назад газета New York Times опубликовала большую статью об "образе жизни Amazon". В ней описывались четкие и конкретные требования, которые компания предъявляет к своим работникам, а также их влияние, как положительное, так и отрицательное. Оказывается, некоторые люди в такой среде чувствуют себя как рыбы в воде, а другим с трудом удается соответствовать корпоративному образу.

"Наше умение усиленно работать над эмоциями идет из детства. Именно детские переживания формируют наши представления о нас самих, других людях и мире в целом", - объясняет клинический и профессиональный психолог Люси Леонард.

"Вредные установки, такие как "я ничтожество", могут приводить к формированию таких моделей мышления на работе, как "никто не работает так добросовестно, как я"; так усиливается тревожность", - отмечает Леонард.

По ее словам, постоянное сдерживание собственных эмоций может привести к заниженной самооценке и чувству отчужденности.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Не сдерживайтесь - это вредно

Гоукшилд отмечает, что нашу работу над эмоциями можно условно разделить на два вида - поверхностную и глубинную деятельность. А ее влияние будет зависеть от того, какую тактику мы выберем.

Возьмем, например, телефонный разговор со сложным клиентом. Если вы задействуете поверхностную тактику, то ответите собеседнику так, как принято, не выражая настоящих чувств. В случае глубинной деятельности вы заставляете себя по-настоящему проникнуться словам собеседника и понять, что он пытается сообщить.

Обе тактики можно назвать просто вежливыми. Но второй метод - попытка эмоционально воспринять точку зрения другого человека - меньше угрожает выгоранием.

Дженнифер Джордж - патронажная сестра, которая специализируется в психиатрии. Она работает в приемном отделении больницы Королевского колледжа, а следовательно - в рисковой зоне здравоохранения.

Ежедневно ей приходится принимать решение о состоянии пациентов: их действительно нужно класть в больницу, или хватит осмотра? А может, они просто хотят получить доступ к наркотикам?

"Для меня важно проверять свои предположения, - говорит она. - Поэтому я стараюсь внимательно выслушать рассказ, потому что это моя работа. Но также это помогает уменьшить стрессовую нагрузку".

"Иногда я инстинктивно чувствую, что человек меня обманывает. Или становится скучно слушать. Но я не могу и не хочу сразу отвергать все как выдумку", - говорит она.

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Этот процесс может выводить из состояния душевного равновесия. Иногда Дженнифер вынуждена отказывать прямо, а люди не всегда реагируют спокойно. "Я стараюсь максимально придерживаться своих убеждений и идеалов. Внимательно слушая коллег-профессионалов и мнимых и настоящих пациентов, я никогда не скажу того, что не считаю правильным. И это мне помогает", - рассказывает она.

Когда становится туго, Дженнифер идет к коллегам, чтобы поговорить и снять напряжение. "Когда я проговариваю ситуацию вслух, это помогает проверить и оценить мою реакцию. После этого я уже могу вернуться к человеку, о котором идет речь", - объясняет она.

Рут Харгроув, бывший судебный юрист из Калифорнии, предоставляет бесплатные юридические услуги студентам в Сан-Диего. И также сталкивается с коварными моментами общения с людьми. "Практически все, с кем вы имеете дело в этой системе, заставляют вас работать над своими эмоциями", - отмечает она.

Одна из проблем, по словам Харгроув, заключается в том, что некоторые адвокаты атакуют оппонента, акцентируя не актуальные проблемы дела, а слабые места оппонента - пол, молодость и тому подобное.

"В прошлом это катастрофически понижало мне самооценку, - признается она. - Но, дистанцировавшись, я вижу, что попытки задеть за живое - это доказательство их слабости".

Вместо того, чтобы опровергать обвинения, юрист просто отправляет электронное письмо - одну строчку, которая сообщает о ее несогласии. "Тактика "не опускаться"- удивительная, - подчеркивает она. - Просто не вступайте в эмоциональный спор, в который вас втягивают. Я фокусируюсь на реальной работе, которую нужно выполнить".

Также Харгроув приходится иметь дело с ожиданиями клиентов, иногда - далекими от реальности. Они надеются на правосудие, даже если сами совершили противоправный поступок. Адвокат понимает их чувства, хотя и должна наставить на истинный путь.

"У меня тоже есть ребенок, и я сочувствую им. Они верят в существование спасительной таблетки, хотя я хорошо знаю, что это иллюзии. И эта уверенность мне помогает".

Похоже, ключ в том, чтобы искренне проявлять свои чувства. Многочисленные исследования свидетельствуют: люди, вынужденные регулярно демонстрировать на работе эмоции, которые противоречат их собственным, более склонны к эмоциональному истощению.

Конечно, на работе прежде всего важен профессионализм. А работа со сложными клиентами и коллегами для многих является служебной обязанностью. Однако очевидно, что представить себя на месте оппонента и попытаться его понять значительно полезнее для вашего собственного душевного спокойствия, чем неискренне поддакивать.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Эмоции - это естественно

По словам Леонард, люди и организации могут принять меры, чтобы предотвратить выгорание. Для этого нужно ограничить время сверхурочной работы, регулярно отдыхать и улаживать конфликты с коллегами.

Это так же важно, как и поддерживать свое физическое здоровье и жить полноценной жизнью, не зацикливаясь на карьере. "Атмосфера искренности" на работе полезна для всех.

"Успех в работе с людьми чаще имеют те организации, где работникам позволяют отдыхать от сдерживания эмоций и искренне высказываться, а коллеги за кулисами проявляют понимание и не критикуют", - отмечает Леонард.

Такая атмосфера также способствует развитию эмпатии, добавляет психолог.

По мере возможностей работники должны проявлять эмпатию, отслеживать влияние взаимодействия с людьми на них самих и пытаться быть искренними.

По словам психолога, это "защитит вас от фальши в общении, а в результате - от переутомления и обид из-за собственной вынужденной неискренности".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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