Идеальный отпуск - где, с кем и сколько

Копірайт зображення Unsplash Image caption Ожидание приятного события повышает уровень дофамина

Как спланировать отдых, чтобы получить от него максимальное удовольствие?

Что может быть лучше долгожданного отпуска? Его планирование приносит радость, возвращение на работу наполняет энергией и новыми творческими планами, а отдых в целом снижает риск инфаркта и депрессии.

Но можно ли устать от отпуска? Существует ли идеальная продолжительность для отдыха независимо от того, каникулы ли это в Вегасе или кемпинг в горах?

В экономике есть понятие "точки блаженства" потребителя, то есть отметки, после которой потребление определенного продукта или услуги начинает приносить все меньше удовольствия. Иными словами, это - пресыщение.

Мы пресыщаемся едой, когда мозг устает от определенного вкуса (так называемая сенсорно-специфическая сытость). Но также любимыми песнями, которые уже не звучат так увлекательно, как вначале.

Неужели то же происходит и с отпуском?

Копірайт зображення Unsplash

Многим из нас знакомо ощущение, когда во время удачного отдыха мы вдруг уже готовы ехать домой.

В погоне за дофамином

Психологи говорят, что все дело - в дофамине, нейрохимическом веществе в нашем мозгу, связанном с удовольствием. Его высвобождение вызывают, например, биологически важные для нас вещи, например секс и еда, а также различные стимулы - деньги, азартные игры или любовь.

Чем более разнообразный опыт, тем дольше мы чувствуем удовольствие от него. "А монотонные вещи, даже приятные, быстро надоедают", - объясняет Петер Вуст, профессор нейробиологии из Университета Орхуса в Дании.

Он объясняет, что ожидание приятного опыта повышает уровень дофамина. Так же действуют и знакомые вещи - возвращение в гостиницу или места, где когда-то вам было хорошо.

Впрочем, когда это превращается в привычку, удовольствие уменьшается. Нам становится скучно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если отпуск разнообразен и увлекателен, момент пресыщения наступит нескоро

Радость новизны

Но сколько именно времени мы радуемся отдыху, сказать трудно.

Исследований этого существует немного. Одно из них, с участием 481 туриста в Нидерландах, показало, что большинство из тех, кто находился в отпуске 17 или менее дней, пресыщения не почувствовали.

Частично это объясняется новизной опыта и новыми стимулами, которые заметно отличаются от нашей повседневной жизни. Но если путешествие - длительное и довольно однообразное, скажем, на курорте "все включено", фактор новизны быстро исчезает.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Что нравится одним, другим может показаться изнурительным, главное - это свобода выбора

Но если у нас есть свобода выбора и средства, мы можем чередовать различные занятия. Активный отдых не надоест и в течение нескольких недель.

Что делать?

То, чем мы занимаемся во время отдыха, и есть ли у нас достаточная свобода выбора, напрямую влияет на наше ощущение счастья.

Исследователи называют три условия: если мы занимаемся чем-то новым и сложным для нас, если этот опыт нас чему-то учит и если этот опыт является значимым - например, приносит пользу другим людям.

По мнению профессора психологии и неврологии из Университета Колорадо Лифа ван Бовена, имеет значение и то, сколько психической и физической энергии требует отпуск.

Так, для одних людей физически изнурительным будет поход в горы, для других - физически и морально утомителен Вегас. "Если отпуск истощает нас, момент пресыщения придет быстрее", - добавляет профессор ван Бовен.

Все очень индивидуально. Кому-то нужен энергичный отдых, кому-то - релакс на пляже.

Где?

Другим важным фактором является среда. Отпуск в городе может быть интересным и увлекательным, но шум, толпы и ночные огни не дадут полностью расслабиться и могут усиливать стресс и тревогу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Все - индивидуально, говорят исследователи

Прежде всего так происходит за границей, где мы вынуждены приспосабливаться к другой культуре.

"Мы скорее устаем в городской среде, чем на природе, которая, как известно, очень положительно влияет на нашу психику", - говорит финская исследовательница Джессика де Блум.

Но опять же, индивидуальные различия имеют большое значение. Жители городов будут чувствовать себя комфортнее в городах, поскольку это - знакомая для них среда.

Методом проб и ошибок

Впрочем, хорошая новость заключается в том, что момент пресыщения можно отдалить многими способами. Планирование отпуска, решение, куда и с кем вы поедете и что будете делать, позволяет определить вашу личную точку пресыщения.

Вот почему семейные или групповые путешествия утомляют нас быстрее. Они вынужденно сочетают желания многих людей и не дают нам достаточной свободы выбора.

Впрочем, и здесь есть свои плюсы. Потерю независимости компенсирует общение и социальные отношения, что, как показывают исследования, является важным фактором счастья. И следовательно, удовольствие от отдыха будет выше.

Проблема, однако, заключается в том, что большинство из нас не знает точно, сколько мы будем радоваться приятным вещам. Поскольку мы вообще очень плохо умеем предвидеть свои будущие чувства.

"Придется изучать это методом проб и ошибок. Так что - отправляйтесь в отпуск", - заключает исследователь эмоций Ондрей Митас.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram