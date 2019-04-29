Идеальный отпуск - где, с кем и сколько
Как спланировать отдых, чтобы получить от него максимальное удовольствие?
Что может быть лучше долгожданного отпуска? Его планирование приносит радость, возвращение на работу наполняет энергией и новыми творческими планами, а отдых в целом снижает риск инфаркта и депрессии.
Но можно ли устать от отпуска? Существует ли идеальная продолжительность для отдыха независимо от того, каникулы ли это в Вегасе или кемпинг в горах?
В экономике есть понятие "точки блаженства" потребителя, то есть отметки, после которой потребление определенного продукта или услуги начинает приносить все меньше удовольствия. Иными словами, это - пресыщение.
Мы пресыщаемся едой, когда мозг устает от определенного вкуса (так называемая сенсорно-специфическая сытость). Но также любимыми песнями, которые уже не звучат так увлекательно, как вначале.
Неужели то же происходит и с отпуском?
Многим из нас знакомо ощущение, когда во время удачного отдыха мы вдруг уже готовы ехать домой.
В погоне за дофамином
Психологи говорят, что все дело - в дофамине, нейрохимическом веществе в нашем мозгу, связанном с удовольствием. Его высвобождение вызывают, например, биологически важные для нас вещи, например секс и еда, а также различные стимулы - деньги, азартные игры или любовь.
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Чем более разнообразный опыт, тем дольше мы чувствуем удовольствие от него. "А монотонные вещи, даже приятные, быстро надоедают", - объясняет Петер Вуст, профессор нейробиологии из Университета Орхуса в Дании.
Он объясняет, что ожидание приятного опыта повышает уровень дофамина. Так же действуют и знакомые вещи - возвращение в гостиницу или места, где когда-то вам было хорошо.
Впрочем, когда это превращается в привычку, удовольствие уменьшается. Нам становится скучно.
Радость новизны
Но сколько именно времени мы радуемся отдыху, сказать трудно.
Исследований этого существует немного. Одно из них, с участием 481 туриста в Нидерландах, показало, что большинство из тех, кто находился в отпуске 17 или менее дней, пресыщения не почувствовали.
Частично это объясняется новизной опыта и новыми стимулами, которые заметно отличаются от нашей повседневной жизни. Но если путешествие - длительное и довольно однообразное, скажем, на курорте "все включено", фактор новизны быстро исчезает.
Но если у нас есть свобода выбора и средства, мы можем чередовать различные занятия. Активный отдых не надоест и в течение нескольких недель.
Что делать?
То, чем мы занимаемся во время отдыха, и есть ли у нас достаточная свобода выбора, напрямую влияет на наше ощущение счастья.
Исследователи называют три условия: если мы занимаемся чем-то новым и сложным для нас, если этот опыт нас чему-то учит и если этот опыт является значимым - например, приносит пользу другим людям.
По мнению профессора психологии и неврологии из Университета Колорадо Лифа ван Бовена, имеет значение и то, сколько психической и физической энергии требует отпуск.
Так, для одних людей физически изнурительным будет поход в горы, для других - физически и морально утомителен Вегас. "Если отпуск истощает нас, момент пресыщения придет быстрее", - добавляет профессор ван Бовен.
Все очень индивидуально. Кому-то нужен энергичный отдых, кому-то - релакс на пляже.
Где?
Другим важным фактором является среда. Отпуск в городе может быть интересным и увлекательным, но шум, толпы и ночные огни не дадут полностью расслабиться и могут усиливать стресс и тревогу.
Прежде всего так происходит за границей, где мы вынуждены приспосабливаться к другой культуре.
"Мы скорее устаем в городской среде, чем на природе, которая, как известно, очень положительно влияет на нашу психику", - говорит финская исследовательница Джессика де Блум.
Но опять же, индивидуальные различия имеют большое значение. Жители городов будут чувствовать себя комфортнее в городах, поскольку это - знакомая для них среда.
Методом проб и ошибок
Впрочем, хорошая новость заключается в том, что момент пресыщения можно отдалить многими способами. Планирование отпуска, решение, куда и с кем вы поедете и что будете делать, позволяет определить вашу личную точку пресыщения.
Вот почему семейные или групповые путешествия утомляют нас быстрее. Они вынужденно сочетают желания многих людей и не дают нам достаточной свободы выбора.
Впрочем, и здесь есть свои плюсы. Потерю независимости компенсирует общение и социальные отношения, что, как показывают исследования, является важным фактором счастья. И следовательно, удовольствие от отдыха будет выше.
Проблема, однако, заключается в том, что большинство из нас не знает точно, сколько мы будем радоваться приятным вещам. Поскольку мы вообще очень плохо умеем предвидеть свои будущие чувства.
"Придется изучать это методом проб и ошибок. Так что - отправляйтесь в отпуск", - заключает исследователь эмоций Ондрей Митас.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.