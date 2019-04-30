Цифровые гангстеры воруют наше время и внимание. Как их вернуть?

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Целые индустрии работают над тем, чтобы привлечь и удержать наше внимание. Как дать им отпор и вернуть себе право на собственную сосредоточенность?

Мозг современного человека, работая на высоких оборотах, постоянно переключается с одного задания на другое.

Почти четверть опрошенных британцев рассказали, что с ними происходили несчастные случаи из-за невнимательности на улице.

Например, когда они шли, опустив головы и глядя в смартфон, они могли неожиданно врезаться в фонарный столб.

Кажется, у нас серьезный кризис дефицита внимания. Но есть ли "лекарство" от невнимательности? И кто ворует нашу способность сосредоточиваться?

Они крадут наше время

Социальные сети, адресная реклама, мобильные приложения...

Большие ІТ-компании научились монетизировать прокрастинацию и системно, в промышленных масштабах, крадут наше внимание.

"Большинство из нас не осознают, что происходит", - говорит Белинда Пармар, в прошлом - ІТ-пропагандистка, а ныне - руководитель собственной компании The Empathy Business.

Она ведет активную кампанию против зависимости от ІТ, которая плохо влияет на психическое здоровье людей.

"Индустрия технологий постоянно убеждает, что делает мир ближе, но на самом деле ее основная цель - отнимать время", - подчеркивает Пармар и добавляет, что некоторые компании, в частности развлекательная платформа Netflix, даже не скрывают этого.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Смартфон - источник бессистемных стимулов, поэтому его трудно отложить

"Когда руководитель Netflix Рид Хастингс сообщает вам, что ваш сон - главный конкурент их компании, стоит задуматься, - говорит Пармар. - Разве способен человек с хроническим недосыпанием ежедневно быть внимательным?"

Джеймс Уильямс, бывший штатный работник Google, тоже изменил мнение о технологиях, потому что ценности крупных ІТ-компаний принципиально отличны от его собственных.

Их задача, говорит он - максимально увеличить количество кликов, просмотров и объем времени, которое люди тратят на их продукты. Но в условиях, когда тебя окружают технологии, оказалось, что совершенно невозможно освободить свое собственное пространство для размышлений.

Уильямс сравнивает пользователей технологий с крепостными, а большие ІТ-компании - с господами. Но сегодня, отмечает он, "крепостничество заключается не в физическом труде, а в рабском положении нашего внимания".

Они крадут наше внимание

О необходимости постоянно заглядывать в телефон говорит преподаватель Колумбийского университета Тим Ву. По его словам, причина кроется в так называемом режиме бессистемного вознаграждения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Два голубя в коробке, разработанной психологом для исследования условного рефлекса

После ряда экспериментов эту зависимость обнаружил знаменитый психолог, профессор Гарвардского университета Б.Ф. Скиннер.

Он выяснил, что голуби становились более зависимыми от клевания кнопки, которая насыпает семена, если не знали, когда именно эти семена посыплются.

Ву отмечает, что непоследовательные стимулы вознаграждения хорошо известны своей способностью вызывать наибольшую зависимость. Ярким примером этого являются игровые автоматы.

Поэтому мы, совсем как те голуби, клюющие кнопку, жмем на экраны телефонов. Часто разочаровываемся, но иногда находим и что-то интересное: например, информативную статью.

И это заставляет нас возвращаться снова и снова.

"Вы тратите часы, дни, недели и месяцы своей жизни на какие-то совершенно ненужные вещи", - заключает Ву.

Но есть ли способ остановить бесконтрольное блуждание ума?

Вернуть свое

Автор бестселлеров и эксперт по поведению потребителей Нир Эял знает все трюки, к которым прибегают ІТ-компании, чтобы пленить наше внимание. Еще бы - когда-то он сам учил это делать.

Эял предлагает план отпора технологиям, состоящий из четырех шагов.

Шаг 1 - взять под контроль внутренние триггеры. Рассеянное внимания - это как правило способ избежать чего-то неудобного. Выясните, что именно вам не дает покоя, и контролируйте это.

- взять под контроль внутренние триггеры. Рассеянное внимания - это как правило способ избежать чего-то неудобного. Выясните, что именно вам не дает покоя, и контролируйте это. Шаг 2 - выделить отдельное время для невнимательности. Таким образом вы устраните ощущение захватнического вмешательства. Впишите в план дня отдельный час "на соцсети".

- выделить отдельное время для невнимательности. Таким образом вы устраните ощущение захватнического вмешательства. Впишите в план дня отдельный час "на соцсети". Шаг 3 - устранить внешние триггеры. Выключите оповещения и другие сигналы, заставляющие отвлекаться.

- устранить внешние триггеры. Выключите оповещения и другие сигналы, заставляющие отвлекаться. Шаг 4 - предотвращать невнимательность. Установите мобильное приложение, ограничивающее количество времени, которое вы проводите с телефоном в руках.

Ключевой фактор - самосознание. Как только вы осознаете, что телефон или планшет мешают, вы начнете их избегать.

Полная темнота

Дети и взрослые "становятся все более зависимыми, от чего страдает общение с живыми людьми", - комментирует Сьюзен Маусгарт, австралийская журналистка и мать.

Женщину очень раздражала одержимость родных всевозможными гаджетами и связанная с этим невнимательность.

Именно поэтому было принято решение на полгода выключить все телефоны и компьютеры.

Копірайт зображення Dan Bridge Image caption Белинда Пармар активно пропагандирует борьбу с зависимостью от устройств, которая влияет на наше психическое здоровье

"Я хотела, чтобы мои родные смотрели друг другу в глаза и общались. Чтобы ужинали не впопыхах, чтобы быстрее вернуться к мессенджеру и YouTube. Я хотела вернуть себе семью", - объясняет Маусгарт.

И как, получилось?

Во время эксперимента члены семьи действительно больше общались, но также страдали от скуки.

Переосмыслив отношение к электронным устройствам, через полгода журналистка была готова вернуть их в свою жизнь. Она неохотно признает: в тот день, когда снова включила устройства, словно наступило Рождество.

Поэтому выключить электронные устройства - не вариант. Но как еще можно помочь?

Реформа в ІТ

По мнению Джеймса Уильямса, ключ к решению проблемы - создать новую систему этики, которой будет подчиняться вся "индустрия внимания".

"Попытки пленить внимание людей ради самого этого внимания надо признать недостойным поступком, разновидностью зла, - убежден Уильямс. - Если наша этика и ценности не будут задавать направление развития технологий, то его будет задавать что-то другое".

Вместе с другими "повстанцами" индустрии внимания он создал компанию Time Well Spent (Хорошо проведенное время) и теперь требует от производителей мобильных приложений изменить подход к дизайну продуктов.

"Эти компании утверждают, что хотят улучшить нашу жизнь, тогда как на самом деле отнимают у нас самое ценное, что может быть - наше внимание", - объясняет он.

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Но внимание - не товар широкого потребления, а наше собственное состояние, которое мы способны контролировать. Может, меняться нужно не ІТ-компаниям, а нам самим?

"У вас нет шансов", - уверяет Белинда Пармар, которая воочию видела последствия зависимости от электронных устройств у детей, подростков и молодых людей.

"Пусть вы как личность считаете, что делаете информированный выбор ... но вы не осознаете, что за каждым мобильным приложением стоит команда разработчиков, психологов и экспертов в сфере гейминга, единственная цель которых - захватить ваше внимание".

"Воевать с ними со всеми в одиночку человеку, а особенно ребенку, просто не под силу. Разве мы способны противостоять этим цифровым гангстерам?" - заключает она.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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