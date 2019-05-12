Феномен авокадо - почему этот фрукт так популярен?

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Некоторая еда вдруг становится безумно популярной, принося миллиардные доходы производителям и меняя наш ежедневный рацион. Но почему именно авокадо и киноа, а не, например, яблоки или апельсины?

Тост с авокадо. Шейк из листьев кале. Коктейль из ягод годжи. Салат из киноа.

Эти звезды среди обычных продуктов взлетели на вершину славы совсем недавно.

Но почему некоторые фрукты и овощи становятся лидерами пищевой промышленности? Как им удается вдруг изменить пищевые привычки миллиардов людей, принося существенные прибыли своим производителям?

Почему кале и авокадо взлетели на вершину, купаясь в лучах славы, тогда как скромная морковь и бедная репа так и остались в тени?

Ответ не так очевиден.

Как авокадо завоевал мир

Начнем с любимца миллениалов - авокадо, который подают в кафе и бистро, намазанным на тост по фантастически раздутой цене.

Звездная привлекательность этого фрукта так велика, а жажда миллениалов так непреодолима, что трудно представить себе компанию, которая не попыталась на этом заработать.

Например, британская компания Virgin Trains в прошлом году предлагала скидки на железнодорожные билеты пассажирам в возрасте от 26 до 30 лет, которые придут на станцию ​​с авокадо.

Копірайт зображення Alamy Image caption В меню этого кафе - все современные пищевые "звезды": авокадо, киноа, асаи

Впрочем, авокадо употребляли в пищу тысячи лет, но огромную популярность среди молодежи фрукт приобрел лишь недавно.

По данным Международного торгового центра, импорт мирового запаса авокадо в 2016 году составил 4,82 млрд долл. США, увеличившись за предыдущие четыре года на 21%.

Один пластический хирург из Лондона рассказал, что у него было такое количество пациентов, которые порезались, удаляя косточку из авокадо, что медперсонал клиники назвал травму "ладонью авокадо".

Цена тоста с авокадо обычно так завышена, что блюдо стали считать основной причиной, почему миллениалы не могут купить себе жилье.

Существует множество факторов, которые способны мгновенно повысить спрос на продукт.

Это, например, отфотошопленные красивые фото в Instagram, реклама, которую спонсируют организации, заинтересованные в определенной экономической политике.

Длинная экзотическая история возникновения продукта также способствует его привлекательности, прежде всего в регионах, далеких от его происхождения.

Исследовательница Джессика Лойер из Университета Аделаиды в Южной Австралии в качестве примера таких "суперфудов" приводит ягоды асаи и семена чиа.

По ее мнению, однако, такая внезапная популярность имеет как плюсы, так и минусы - прежде всего, если продукт происходит из развивающихся стран, а спрос на него взлетает в развитых.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бывшая первая леди США Мишель Обама демонстрирует, как приготовить полосе из листьев кале на пасхальном обеде в Белом доме в 2014 году

С другой стороны, производство такого продукта создает новые рабочие места, привлекает внимание к региону, исследует возможности трудоустройства в определенном регионе и способствует биологическому разнообразию.

По мнению гендиректора Всемирной организации авокадо Ксавье Екигуа, такой продукт как авокадо продавать несложно. Он - вкусный, питательный и является прекрасным заменителем белковой пищи для вегетарианцев и веганов.

Существенно помогают и фотографии в соцсетях, которые выкладывают знаменитости.

Так популярность авокадо недавно начала расти и в Китае. Китайцы видят "фото Ким Кардашьян с маской из авокадо на лице или татуировки в виде фрукта у Майли Сайрус", объясняет Екигуа.

Королева огородов

Если среди фруктов первое место занимает авокадо, среди овощей лидером является капуста кале.

Капуста с темно-зелеными листьями насыщенного цвета стала основой здорового рациона ответственного, сознательного взрослого человека в любой части мира. В салате или смузи, она снижает холестерин и обладает антиоксидантными свойствами.

Число сельскохозяйственных ферм, выращивающих кале, между 2007 и 2012 годами в США возросло вдвое. В клипе Бейонсе 2015 году на ее свитере появляется надпись "KALE".

Но почему капуста стала такой модной?

Производитель футболок из Вермонта Роберт Мюллер-Мур говорит, что мода на кале началась лет 15 назад.

За это время он продал много футболок с надписью "Ешьте больше кале" и более 100 тыс. наклеек для автомобильных бамперов, воспевающих пользу этого овоща.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ферма кале в Германии. Число таких ферм в мире, в частности в Соединенных Штатах, резко возросло в последние годы

Он даже оказался втянутым в трехлетний судебный процесс с самой большой в Америке сетью фаст-фуда, которая продает жареную курицу и чей слоган так же призывает "Ешьте больше курицы".

Впрочем, как и авокадо, кале действительно имеет преимущества для здоровья, и следовательно ее звездный статус - это не только продукт рекламы.

Важно, однако, помнить, что ни один продукт не может заменить разнообразное и сбалансированное питание, каким бы популярным или питательным он ни был.

По мнению экспертов, потребление как можно большего количества различных фруктов и овощей намного полезнее, чем поедание одного продукта снова и снова. И следовательно, различные виды салата, капусты и шпината полезнее, чем одна лишь кале.

К сожалению, легче возвести на пьедестал лишь один овощ, чем сделать привлекательным для потребителя целую группу продуктов.

С такой проблемой столкнулась Анна Тейлор, которая работает в британском аналитическом центре The Food Foundation.

Недавно она участвовала в создании рекламной кампании Veg Power, которая пытается увеличить популярность употребления овощей среди детей.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Помните, что каким бы популярным ни был продукт, ваш рацион не должен становиться театром одного актера

Тейлор говорит, что бюджет ролика составил 3,95 млн долл. США, но это просто крошечная сумма в по сравнению с тем, что вкладывают в рекламу других продуктов.

"120 млн фунтов на кондитерские изделия, 73 млн на безалкогольные напитки, 111 млн - на сладкие и соленые снеки, - объясняет специалист. - Таким образом, реклама фруктов и овощей составляет лишь 2,5% от общей суммы".

С одной стороны, овощи и фрукты не являются брендом, в отличие от готовых пищевых продуктов, а без бренда большинство маркетологов не возьмется за продвижение товара.

Именно этим и объясняется популярность такой пищи, как кале или авокадо - ведь их рекламировать легче, чем все овощи и фрукты в целом. По мнению Тейлор, это - плохо.

Когда один продукт становится таким модным, он, как правило, вытесняет другие виды овощей и фруктов в этой категории.

Помните: каким бы популярным ни был продукт, ваш рацион не должен становиться театром одного актера.

"Если кто-то вам скажет, что только в кале содержатся уникальные полезные вещества, которые ничем нельзя заменить, знайте, это - абсурд", - добавляет исследовательница.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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