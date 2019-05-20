Мы не пара, но вместе воспитываем детей. Что такое платоническое отцовство

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На смену традиционной семье все чаще приходят новые формы отношений. Одна из них - совместное воспитание детей людьми, которые не связаны любовными или брачными узами.

В 2014 году Чарльз Борн, 43-летний медбрат, который жил со своим мужем в Филадельфии, начал всерьез задумываться о детях.

Сначала он думал об усыновлении. Но услышав от коллеги о концепции "платонического отцовства", решил открыть профиль на сайте Modamily.

Этот ресурс помогает объединиться людям, которые планируют создать семью.

Вскоре с ним связалась другая пользовательница сайта, 40-летняя психолог Ниша Наяк.

В течение следующих нескольких месяцев Борн и Наяк встречались за кофе и пиццей, чтобы узнать больше о своем взаимном желании стать родителями.

Image caption Слева направо: Чарльз и Ниша (родители двухлетних близнецов Эллы и Вона) и муж Чарльза - Линн

В ноябре 2015 года Наяк сделала ЭКО и зачала двух близнецов. Сейчас Борн и Наяк - родители двухлетних Эллы и Вона.

Платоническое отцовство, или соотцовство, это пара, которая не связана романтическими отношениями или брачными узами друг с другом, но решает вместе воспитывать ребенка.

Причины стать платоническими родителями очень разные.

Иногда такую ​​форму отношений выбирают представители ЛГБТ, которые не хотят воспитывать детей в традиционной гетеросексуальной семье, как в случае Борна и Наяк.

На совместное воспитание детей могут решиться и старые друзья. Как это решили сделать Наташа Бахт и Линда Коллинз из Канады.

Подруги выиграли судебное дело и создали прецедент в семейном праве Онтарио, который признал за Коллинз родительские права на сына Бахт.

Ранее канадское право признавало родителями только партнеров, находящихся в брачных отношениях.

Но женщины смогли убедить присяжных, что предоставление Коллинз родительских прав соответствует правовому принципу "действовать в интересах ребенка".

Копірайт зображення Unsplash Image caption На смену традиционной семье постепенно приходят новые виды отношений

Впрочем, такие отношения подвергаются критике.

Некоторые считают, что если родители живут раздельно, жизнь "на два дома" трудна и проблематична для ребенка. Борн и Наяк живут в 20 минутах друг от друга, они по очереди проводят время с детьми, как это обычно делают разведенные пары.

Переезды и другие сложные вопросы, важные для детей, решают с помощью семейного психотерапевта.

Рейчел Хоуп, которая воспитывала своего первого ребенка с платоническим партнером, описала этот опыт в книге "Семья по выбору: платоническое партнерство для воспитания детей".

Ее партнер жил в отдельном доме, но на общей территории. Хоуп считает, что это лучший вариант, когда родители живут рядом, но не под одной крышей.

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Другие обеспокоены тем, что детям в такой семье не хватает опыта любви родителей.

По мнению Хоуп, это - не проблема, дети становятся свидетелями романтических отношений одного из своих родителей или других пар вокруг.

Эволюция семьи

Официальной статистики по количеству таких пар пока нет, но в течение последних десяти лет онлайн-сообщества по платоническому отцовству неуклонно растут.

Сайт Modamily основал в 2011 году Айван Фатович. Идея пришла к нему, когда он увидел, сколько его друзей и коллег хотят родить ребенка, но не имеют постоянного партнера.

Сегодня платформа насчитывает 25 тысяч активных членов со всего мира. По данным Фатовича, у партнеров, которые нашли друг друга с помощью его сайта, родилось около сотни детей.

Он также отмечает, что в целом на сайтах общего отцовства, например, FamilyByDesign и CoParents.com зарегистрировано около 100 тысяч человек.

В США и других странах закон постепенно адаптируется к этому новому типу отношений.

В 2013 году губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал законопроект, который позволяет юридически признавать родителями ребенка более двух человек.

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Несколько других американских штатов пока допускают этот вариант либо законодательным путем, либо через судебное разбирательство.

В провинции Онтарио биологические родители ребенка могут заключить юридическое соглашение о совместном отцовстве с четырьмя другими лицами.

В Великобритании закон признает отцовство только за двумя людьми.

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Но недавний акт позволил признавать платоническое отцовство за лицами, живущими раздельно.

(По британскому брачному праву, совместная жизнь не является обязательным условием для предоставления родительских прав).

Эволюция языка

На появление новых форм семейных отношений должен обязательно отреагировать и язык, считает автор исследования о платоническом отцовстве Рейчел Хоуп.

"В языке не хватает слов для описания таких семей, - объясняет она. - Люди слышат слово "муж" и думают, что это отец вашего ребенка, но это не так".

Чарльз Борн и Ниша Наяк нашли выход из ситуации. Их дети называют Чарльза daddy ("папа"), а его супруга Линна - рapa (тоже "папа").

По мнению Хоуп, вскоре изменится и физическое строение наших домов.

"Сейчас наши дома рассчитаны на традиционную семью", - говорит она.

Но, возможно, в будущем нам понадобится новое общее пространство, в котором платонические родители смогут жить рядом, чтобы вместе воспитывать детей".

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Capital

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