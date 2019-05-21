Технарь или гуманитарий - кто нужен современному миру

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Какие знания и навыки интересуют работодателей? И действительно ли гуманитарное образование "бесперспективно"?

Когда студенткой я рассказывала, что учусь на историческом факультете, меня всегда спрашивали: "Ты хочешь быть учителем?" - "Нет, журналисткой" - "Тогда почему ты не поступила на журфак?"

Когда-то давно, когда университетское образование было доступно только привилегированному меньшинству, диплом не был непосредственным трамплином в карьере. Но эти времена давно прошли.

Сегодня диплом - это главное условие на рынке труда, которое почти вдвое уменьшает риск остаться безработным.

Сегодня диплом - это главное условие на рынке труда

Хотя диплом все равно не является 100-процентной гарантией трудоустройства, мы тратим на образование ежегодно все больше денег.

В США год обучения (с проживанием и питанием) в частном университете стоит в среднем 48 510 долл. США.

В Великобритании плата только за обучение для британцев составляет 12 тысяч долларов США. Четыре года в частном университете в Сингапуре обойдутся примерно в 51 тысячу долларов США.

Обучение ради обучения - это, конечно, замечательно. Но учитывая существенные расходы, большинство людей стремится к непосредственному возврату инвестиций.

Копірайт зображення Nappy Image caption Преимущество гуманитарного образования - внимание, которое оно уделяет критическому мышлению, умению выражать мнение и убеждать

Практический подход к высшему образованию означает, что вы вступаете на журфак, если хотите быть журналистом, изучаете право, если планируете карьеру юриста, и выбираете какую-то техническую специальность, если пока точно не уверены, кем хотите работать.

И даже не думайте о так называемых "свободных искусствах" (liberal arts), то есть дисциплинах, которые не предполагают узкой прикладной специализации, а учат общим (часто междисциплинарным) знаниям в области естественных, социальных или гуманитарных наук, как философия, история, филология.

Пренебрежительные высказывания о гуманитарных науках звучат все чаще, а политика в области образования во всем мире направлена ​​прежде всего на поддержку технических специальностей.

Правительство Китая планирует превратить 42 университета в институты науки и техники "мирового уровня".

Благодаря правительственной поддержке технических специальностей в Великобритании на 20% снизилось количество выпускников школ, которые сдают экзамен по английскому языку, и на 15% - количество студентов гуманитарных специальностей.

Впрочем, этот подход глубоко ошибочен.

И дело не только в том, что мы теряем ключевой путь к пониманию и совершенствованию мира и самих себя.

Копірайт зображення Jopwell Collection Image caption Для многих абитуриентов главным аргументом в выборе будущей профессии становится зарплата

Но мы также ошибаемся, считая, что рынок труда отдает предпочтение определенным специальностям, отвергая другие как "неперспективные и бесполезные".

С одной стороны, это заставляет многих молодых людей выбирать путь, который в конечном итоге не сделает их счастливыми. С другой - закрепляет стереотипы в обществе о выпускниках определенных специальностей.

Эмоциональный интеллект, критическое мышление

Журналист Джордж Андерс убежден, что такая репутация гуманитарных наук крайне неправильна.

Когда в 2012-2016 годах он работал обозревателем Forbes по вопросам технологий, Кремниевая долина "была одержима идеей, что никакое другое образование, кроме технического, просто не существует".

Но когда он пообщался с HR-менеджерами крупнейших технологических компаний, он выяснил кое-что другое.

"Uber нанимал психологов для решения проблем с недовольными клиентами и водителями. OpenTable искал выпускников английской филологии для разъяснения рестораторам технических вопросов", - говорит Андерс.

"Повсюду были нужны специалисты, умеющие общаться и находить общий язык с людьми, понимать, что нужно клиентам, и критически мыслить".

Кажется, полезность этих навыков понимали буквально все, кроме средств массовой информации.

Взгляните, какие навыки ищут работодатели.

По данным LinkedIn, в 2019 году наиболее востребованными "мягкими навыками" были креативность, умение убеждать и сотрудничать, а одним из пяти главных профессиональных умений - управление людьми.

Копірайт зображення BBC/Getty Image caption Высокая стоимость образования заставляет будущих специалистов выбирать прикладные отрасли, которые позволяют быстро вернуть инвестиции в обучение

Два топ-менеджера технологического гиганта Microsoft недавно отметили: "Компьютеры все больше ведут себя как люди, а потому знания в социальных и гуманитарных науках становятся все более важными".

Понятно, что вы можете иметь отличные навыки общения и критическое мышление без гуманитарного образования.

Но мало какие дисциплины так учат мыслить и аргументированно высказывать свое мнение, как гуманитарные специальности, во время обучения на которых вы обучаетесь в дебатах, пишете диссертацию или анализируете поэзию.

Поэтому, наверное, неудивительно, что выпускники гуманитарных специальностей занимают должности в наиболее разных областях.

Успешные лидеры с гуманитарным образованием Стив Эллс, основатель сети ресторанов Chipotle - история искусств, Университет Колорадо в Боулдере Джордж Сорос, инвестор, финансист - философия, Лондонская школа экономики Андреа Юнг, бывшая гендиректор Avon - английская филология, Принстон Ларри Сэнгер, соучредитель Википедии - философия, Колледж Рид, PhD по философии, Университет Огайо Питер Д. Хэнкок, гендиректор AIG - политология, философия, экономика, Оксфорд Стюарт Баттерфилд, соучредитель Flickr - философия, Университет Виктории Катерина Фейк, соучредитель Flickr - английская филология, Вассар Колледж Чад Херли, основатель YouTube - изобразительное искусство, Университет Пенсильвании

В США 15% из них становятся руководителями компаний, 14% оказываются на разных административных должностях, 13% - в продажах и 12% - в образовании. Еще 10% делают карьеру в бизнесе и финансах.

Одно недавнее исследование, проведенное в 30 странах, показало, что большинство руководителей на высших должностях имели социальное или филологическое образование. Прежде всего, это касалось лидеров в возрасте до 45 лет.

Конечно, выпускники гуманитарных специальностей, как и все остальные, сталкиваются с трудностями, прежде всего в начале карьеры.

Для многих основной проблемой является непонимание, чего именно они хотят, а также нехватка технических навыков.

Однако существует немало способов приобрести специальные технические навыки, в частности, с помощью стажировки или последипломного образования.

Впрочем, в карьере гуманитариев существуют и другие подводные камни. Это прежде всего высокий риск безработицы и низкие средние зарплаты.

Последнее часто объясняется не столько дипломом, сколько гендерным неравенством. Ведь среди выпускников гуманитарных специальностей женщин, как правило, больше.

В США именно в гуманитарной области гендерный разрыв в оплате труда является наибольшим. Средняя зарплата мужчин составляет 60 тысяч долларов, а женщин - только 48 тысяч.

Известна также закономерность - если в области начинает работать больше женщин, общий средний заработок в ней снижается.

Копірайт зображення BBC/Getty Image caption Наиболее востребованными у работодателей "мягкими навыками" является креативность, умение убеждать и сотрудничать

Так стоит ли удивляться, что выпускники английской филологии, среди которых семь из десяти - женщины, зарабатывают меньше, чем инженеры, среди которых восемь из десяти - мужчины?

Делай то, что любишь

Какую бы профессию ни выбрал будущий работник, важно, чтобы это было не только то, что у них хорошо получается, но и то, что приносит удовольствие.

Только так удастся достичь профессионального успеха.

Именно поэтому финансовый аргумент - довольно слабый.

"Если вы достигаете в чем-то успеха, вы начинаете зарабатывать, и наоборот. Когда вы занимаетесь любимым делом, вы увлечены им, а именно такой сотрудник и нужен работодателям", - отмечает Энн Мэнгэн, консультант по вопросам образования и карьеры.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Профессионального успеха трудно достичь, занимаясь тем, что вам не очень нравится

Многие люди обычно знают, что им нравится, они просто не уверены, стоит ли им этим заниматься, принесет ли это достаточный заработок. Большинство информации на эту тему не дает ответа.

По мнению Мэнгэн, поэтому родителям и учителям нужно отступить.

"Существует только один эксперт по тому, что нужно мне. И этот эксперт - я сама", - говорит специалист.

Никто в целом мире не подскажет вам, какой путь - единственно правильный. Даже если вы выберете "неперспективное" гуманитарное образование.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Capital

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