Как работать меньше, а успевать больше

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Тайм-менеджмент - это миф, считает обозреватель BBC Capital, главное - это умение правильно направить свою энергию. Как это сделать?

В течение десяти лет художница и писательница Лиза Кондон крутилась как могла, пытаясь втиснуть в свой рабочий график как можно больше.

Женщина, живущая и работающая в Портленде в штате Орегон, рассказывает, что у нее одновременно было от пяти до двадцати проектов.

На десятом году своей карьеры она стала испытывать физические симптомы стресса: хронические боли в спине и шее, головную боль.

"Я просыпалась с тревогой, чувствуя напряжение в области желудка, у меня появились проблемы со сном", - говорит она.

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Многие из нас переживают подобные ощущения. Нам не хватает часов в сутках, чтобы успеть все, что мы запланировали.

Задачи, на которые вроде бы нужно несколько минут, могут растянуться на полдня, а остальные дела тем временем неустанно накапливаются.

В такой ситуации люди обычно начинают задерживаться на работе и даже работать в выходные, загоняя себя в истощение, стресс и выгорание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чтобы справиться с большой нагрузкой на работе, большинство из нас начинает работать сверхурочно. Похоже, это ошибочная тактика

Но, возможно, чтобы больше успевать, работать нужно, наоборот, меньше?

Миф о тайм-менеджменте

Мы легко попадаем в ловушку сверхурочной работы. Мы считаем, что работая больше, сможем наконец догнать дедлайны. Но правда в том, что даже восьмичасовой рабочий график пять дней в неделю не способствует эффективности.

Исследования показывают, что в среднем работник отвлекается 87 раз в день, что мешает концентрации внимания и производительности.

Почувствовав, что в работе нужно что-то менять, Кондон решила разделить свой день на 45-минутные отрезки, в течение которых она должна была работать с максимальной концентрацией.

Но как этого достичь? Ответ в гибкости графика. Женщина выделила отдельное время для работы, физических упражнений и медитации.

Делая в течение дня перерыва на отдых, она смогла снизить напряжение и работать эффективнее в отведенное для работы время.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Как показало исследование, руководители не смогли отличить сотрудников, которые фактически работали 80 часов в неделю, и тех, кто только делал вид, что работает

В 2014 году компания The Draugiem Group с помощью приложения для отслеживания времени попыталась исследовать привычки, которые отличают ее наиболее производительных работников.

Интересно, что 10% сотрудников с высокой производительностью не работали сверхурочно, а иногда даже меньше 8 часов в день.

Зато на каждые 52 минуты сосредоточенной работы они делали 17-минутный перерыв.

Хотя наша культура подталкивает нас к круглосуточной работе, многочисленные исследования говорят о важности отдыха.

На самом деле, только один-три часа сосредоточенной работы могут быть такими же эффективными, как и целый рабочий день.

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"Не имея четких показателей продуктивной работы, многие работники просто создают впечатление, что они все время чем-то активно заняты", - говорит Кэл Ньюпорт, автор книги о том, как работать сосредоточенно.

Напрасны и попытки упорного труда ради того, чтобы руководство заметило ваши усилия.

Как показало исследование, проведенное Школой бизнеса Бостонского университета, руководители не смогли отличить сотрудников, которые фактически работали 80 часов в неделю, от тех, кто только делал вид, что работает.

Битва с отвлечением

Существует много подходов, как овладеть искусством "углубления в работу".

Можно в течение определенного периода сосредоточиться на выполнении только одной задачи, выработать ежедневные ритуалы или применить "журналистский" подход - углубляться в работу в любой момент, когда вы можете себе это позволить.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В своей книге "Беспорядок" Тим Харфорд объясняет, как выделив некоторое время на импровизацию, можно повысить креативность и продуктивность

Главное - это определить продолжительность сосредоточенной работы и придерживаться ее.

Важную роль играет и планирование. "Когда я выделяю время для сосредоточенной работы в своем графике, я жестко придерживаюсь его, так, как я отношусь к визиту к врачу или другой важной встрече", - говорит Кэл Ньюпорт.

Еще один способ повышения эффективности - это определить приоритеты. По мнению Тима Харфорда, более эффективны четкие цели, чего вы хотели бы достичь за месяц, чем подробный ежедневный список дел.

Неизбежное отвлечение делает последний неэффективным, но оставив время для импровизации, можно достичь лучших результатов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Периоды безделья так же важны для мозга, как витамин D для организма

Чтобы максимально использовать внимание и энергию, мы должны также выделять время и на абсолютное безделье.

Как объясняет Шрина Пиллэй, доцент кафедры психиатрии из Гарвардской медицинской школы, когда наш мозг переключается между сосредоточением и отвлечением, он работает эффективнее.

Именно этот метод применяют некоторые из самых успешных людей мира.

"Серена Уильямс, например, неоднократно отмечала, как важно в теннисе быть одновременно сосредоточенным и расслабленным", - приводит пример Пиллэй.

В рабочем графике Уоррена Баффета есть дни, на которые не запланировано ни одного дела.

Он считает, что возможность посидеть и подумать важнее, чем выполнение кучи ежедневных дел. Такой подход заимствовал у него и Билл Гейтс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Билл Гейтс и Уоррен Баффет, двое из самых богатых людей мира, имеют в своем графике дни, когда они ничего не делают

Снижение активности - тоже полезно

Согласно исследованиям психологов Гарвардского университета, почти половину времени мы не задумываемся о том, что происходит вокруг нас.

Ключ к производительности лежит также в том, чтобы учитывать спады в концентрации внимания, которые неизбежно происходят в течение дня обычно утром и после обеда.

Джастин Гиньяк, соучредитель фрилансерской сети Working Not Working, один из многих успешных людей, который развенчивает миф о том, что работать продуктивно значит работать больше.

Он завел привычку ежедневно после работы лежать в гамаке.

"Я зажигаю несколько свечей, ложусь в гамак и ничего не делаю", - рассказывает он.

"Это удивительно. Я даю своему мозгу пространство, что помогает увидеть всю картину, а не только то, что находится непосредственно передо мной", - заключает он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Capital

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