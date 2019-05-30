Как живут рядом с опасным атомным реактором мира
Советский город-спутник Мецамор был построен в 1970-х годах для работников единственной в Армении атомной электростанции. Как выглядит повседневная жизнь города несколько десятилетий спустя?
Армянская атомная электростанция в Мецаморе считается одной из самых опасных в мире из-за своего расположения в сейсмически активной зоне.
Всего в 35 км от нее на фоне снежных вершин горы Арарат лежит столица Армении - Ереван.
Мецаморскую атомную электростанцию построили примерно одновременно с Чернобылем - в 1970-х годах. Тогда два энергоблока Армянской АЭС обеспечивали электроэнергией растущие потребности Советского Союза.
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Все изменил 1988 год. 7 декабря вблизи города Спитак произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов, в результате которого погибли около 25 тысяч человек, а многочисленные города и села Армении были разрушены.
Атомную электростанцию немедленно закрыли из-за риска - ведь подача электроэнергии в реакторы была с перебоями. Большинство рабочих АЭС вернулись в свои родные города в Польше, Украине и России.
Тридцать лет спустя судьба электростанции в Мецаморе остается противоречивой темой в армянском обществе.
Один из ее реакторов восстановили в 1995 году, и теперь он обеспечивает 40% электроэнергии в стране.
По мнению сторонников закрытия станции, риск землетрясения в этом месте остается чрезвычайно высоким. Но правительственные чиновники утверждают, что станция была построена на стабильном базальтовом блоке.
К тому же дальнейшие модификации, например, улучшенные противопожарные двери и прочее, сделали ее еще более безопасной.
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А пока идут эти споры, в городе Мецамор рядом со станцией продолжается жизнь.
Советский город-спутник был построен, чтобы привлечь к работе на АЭС квалифицированные кадры со всего Советского Союза, от Прибалтики до Казахстана.
На территории города, рассчитанного на 36 тысяч жителей, планировали построить искусственное озеро, многочисленные спортивные сооружения и культурный центр.
Во времена его расцвета магазины были полны лучших продуктов, а слухи о сливочном масле высшего сорта доходили до самого Еревана.
После землетрясения строительство в городе остановилось, а озеро осталось пустым.
Через два месяца Москва решила остановить станцию. Перебои с электроэнергией, в частности из-за политического кризиса на Кавказе, сделали опасным функционирование АЭС.
Те, кто остались в Мецаморе, оказались в полупостроенном городе, где практически не было работы.
Население города начало меняться. К жертвам землетрясения в 1991 году начали присоединяться беженцы из Азербайджана, которые бежали из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
В первый год конфликта в свободных общежитиях Мецамора поселились 450 человек. Сейчас они живут в самостоятельно построенных домах на месте, где планировали возвести третий жилой район Мецамора.
После остановки АЭС правительству Армении пришлось сократить поставки электроэнергии до одного часа в сутки. Так было до 1993 года, когда власти решили возобновить эксплуатацию второго энергоблока.
Начались восстановительные работы и строгие проверки безопасности.
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Сейчас энергоблок работает, но требует ремонта.
"Конструкция наших реакторов типа ВВЭР устарела. Они, например, не оборудованы бетонным куполом, который мог бы удержать обломки реактора в случае его взрыва", - объясняет Ара Марджанян, эксперт по энергетике Программы развития ООН.
Но он добавляет, что реактор выдержал разрушительное землетрясение в Спитаке, а также утверждает, что армянская АЭС является одной из первых в мире, прошедших "стресс-тесты, разработанные после аварии на Фукусиме".
Сегодня в Мецаморе - более 10 тысяч жителей, среди которых немало детей.
Жители многоквартирных домов, расположенных всего в 5 км от энергоблоков, опасаются отключений электроэнергии больше опасности от АЭС.
"Все еще очень хорошо помнят трудные годы без света, - рассказывает Екатерина Ротерс, фотограф, которая задокументировала жизнь города. - Поэтому они просто не представляют свою жизнь без станции".
В 1991-1994 годы страна пережила серьезный энергетический кризис, население неделями оставалось без электричества.
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Сегодня многие городские здания нуждаются в ремонте. Кое-где протекает крыша, скамейки на улицах сделаны из старых радиаторов.
Из-за отсутствия теплоснабжения изобретательные местные жители нашли батареям полезное применение.
Несмотря на это, в спортивном зале куча детей, течь в крыше не мешает им с азартом играть в футбол.
Но почему люди не уезжают из Мецамора? Как выяснила г-жа Ротерс, "те, кто не потерял работу на АЭС, настроены более оптимистично".
Некоторые все еще ностальгируют по некогда привилегированному статусу города-спутника АЭС.
"Старшее поколение, жившее во времена Советского Союза, чувствует себя здесь в безопасности", - отмечает антрополог Гамлет Мелкумян, который исследует жизнь в Мецаморе.
"В городе очень сильное чувство общности и взаимного доверия. Люди оставляют ключи от квартир соседям, когда идут по делам".
А чувство гордости является именно тем, чего пытался добиться архитектор Мартин Микаэлян, разрабатывая проект города, который должен был стать эталоном советского градостроительства.
Тогда считалось за честь, если власть решит построить в вашем городе АЭС, и в Мецаморе это чувство национальной гордости все еще живет.
Жители Мецамора приспособили город к собственным потребностям. Они переместили центр, машины паркуют на прежних пешеходных дорожках.
Ежемесячная аренда невелика, от 30 до 60 долларов за квартиру площадью 95 кв. м. Но люди, конечно, не остаются в городе против своей воли. А один из стимулов не покидать его - чрезвычайно сплоченная община.
"Ежедневно горожане собираются на улице после работы и обсуждают новости", - говорит Ван Седракян, который работает на АЭС и ведет Facebook-страницу Мецамора.
"Наши дети имеют места, где играть, но мы предпочитаем, чтобы они тратили время на обучение. У меня две дочери, и я надеюсь, что они останутся и будут работать в Мецаморе. Потому что это - наша родина", - добавляет мужчина.
Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Capital
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