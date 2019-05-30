Как живут рядом с опасным атомным реактором мира

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вход на Мецаморскую атомную электростанцию

Советский город-спутник Мецамор был построен в 1970-х годах для работников единственной в Армении атомной электростанции. Как выглядит повседневная жизнь города несколько десятилетий спустя?

Армянская атомная электростанция в Мецаморе считается одной из самых опасных в мире из-за своего расположения в сейсмически активной зоне.

Всего в 35 км от нее на фоне снежных вершин горы Арарат лежит столица Армении - Ереван.

Мецаморскую атомную электростанцию ​​построили примерно одновременно с Чернобылем - в 1970-х годах. Тогда два энергоблока Армянской АЭС обеспечивали электроэнергией растущие потребности Советского Союза.

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Все изменил 1988 год. 7 декабря вблизи города Спитак произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов, в результате которого погибли около 25 тысяч человек, а многочисленные города и села Армении были разрушены.

Атомную электростанцию ​​немедленно закрыли из-за риска - ведь подача электроэнергии в реакторы была с перебоями. Большинство рабочих АЭС вернулись в свои родные города в Польше, Украине и России.

Копірайт зображення Katharina Roters Image caption Сегодня в Мецаморе живут более 10 тысяч жителей, среди которых немало детей

Тридцать лет спустя судьба электростанции в Мецаморе остается противоречивой темой в армянском обществе.

Один из ее реакторов восстановили в 1995 году, и теперь он обеспечивает 40% электроэнергии в стране.

По мнению сторонников закрытия станции, риск землетрясения в этом месте остается чрезвычайно высоким. Но правительственные чиновники утверждают, что станция была построена на стабильном базальтовом блоке.

К тому же дальнейшие модификации, например, улучшенные противопожарные двери и прочее, сделали ее еще более безопасной.

А пока идут эти споры, в городе Мецамор рядом со станцией продолжается жизнь.

Советский город-спутник был построен, чтобы привлечь к работе на АЭС квалифицированные кадры со всего Советского Союза, от Прибалтики до Казахстана.

Копірайт зображення Katharina Roters

Копірайт зображення Katharina Roters

Копірайт зображення Katharina Roters

На территории города, рассчитанного на 36 тысяч жителей, планировали построить искусственное озеро, многочисленные спортивные сооружения и культурный центр.

Во времена его расцвета магазины были полны лучших продуктов, а слухи о сливочном масле высшего сорта доходили до самого Еревана.

После землетрясения строительство в городе остановилось, а озеро осталось пустым.

Через два месяца Москва решила остановить станцию. Перебои с электроэнергией, в частности из-за политического кризиса на Кавказе, сделали опасным функционирование АЭС.

Те, кто остались в Мецаморе, оказались в полупостроенном городе, где практически не было работы.

Копірайт зображення Katharina Roters Image caption Знаменитые охладительные башни Мецаморской АЭС

Население города начало меняться. К жертвам землетрясения в 1991 году начали присоединяться беженцы из Азербайджана, которые бежали из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

В первый год конфликта в свободных общежитиях Мецамора поселились 450 человек. Сейчас они живут в самостоятельно построенных домах на месте, где планировали возвести третий жилой район Мецамора.

После остановки АЭС правительству Армении пришлось сократить поставки электроэнергии до одного часа в сутки. Так было до 1993 года, когда власти решили возобновить эксплуатацию второго энергоблока.

Начались восстановительные работы и строгие проверки безопасности.

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Сейчас энергоблок работает, но требует ремонта.

"Конструкция наших реакторов типа ВВЭР устарела. Они, например, не оборудованы бетонным куполом, который мог бы удержать обломки реактора в случае его взрыва", - объясняет Ара Марджанян, эксперт по энергетике Программы развития ООН.

Но он добавляет, что реактор выдержал разрушительное землетрясение в Спитаке, а также утверждает, что армянская АЭС является одной из первых в мире, прошедших "стресс-тесты, разработанные после аварии на Фукусиме".

Копірайт зображення Katharina Roters Image caption Городская община приспособила город к собственным потребностям, переместив центр на новое место

Сегодня в Мецаморе - более 10 тысяч жителей, среди которых немало детей.

Жители многоквартирных домов, расположенных всего в 5 км от энергоблоков, опасаются отключений электроэнергии больше опасности от АЭС.

"Все еще очень хорошо помнят трудные годы без света, - рассказывает Екатерина Ротерс, фотограф, которая задокументировала жизнь города. - Поэтому они просто не представляют свою жизнь без станции".

В 1991-1994 годы страна пережила серьезный энергетический кризис, население неделями оставалось без электричества.

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Сегодня многие городские здания нуждаются в ремонте. Кое-где протекает крыша, скамейки на улицах сделаны из старых радиаторов.

Из-за отсутствия теплоснабжения изобретательные местные жители нашли батареям полезное применение.

Несмотря на это, в спортивном зале куча детей, течь в крыше не мешает им с азартом играть в футбол.

Но почему люди не уезжают из Мецамора? Как выяснила г-жа Ротерс, "те, кто не потерял работу на АЭС, настроены более оптимистично".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поскольку один из двух энергоблоков закрыли, сегодня на АЭС работают только 900 человек

Некоторые все еще ностальгируют по некогда привилегированному статусу города-спутника АЭС.

"Старшее поколение, жившее во времена Советского Союза, чувствует себя здесь в безопасности", - отмечает антрополог Гамлет Мелкумян, который исследует жизнь в Мецаморе.

"В городе очень сильное чувство общности и взаимного доверия. Люди оставляют ключи от квартир соседям, когда идут по делам".

А чувство гордости является именно тем, чего пытался добиться архитектор Мартин Микаэлян, разрабатывая проект города, который должен был стать эталоном советского градостроительства.

Тогда считалось за честь, если власть решит построить в вашем городе АЭС, и в Мецаморе это чувство национальной гордости все еще живет.

Жители Мецамора приспособили город к собственным потребностям. Они переместили центр, машины паркуют на прежних пешеходных дорожках.

Ежемесячная аренда невелика, от 30 до 60 долларов за квартиру площадью 95 кв. м. Но люди, конечно, не остаются в городе против своей воли. А один из стимулов не покидать его - чрезвычайно сплоченная община.

"Ежедневно горожане собираются на улице после работы и обсуждают новости", - говорит Ван Седракян, который работает на АЭС и ведет Facebook-страницу Мецамора.

"Наши дети имеют места, где играть, но мы предпочитаем, чтобы они тратили время на обучение. У меня две дочери, и я надеюсь, что они останутся и будут работать в Мецаморе. Потому что это - наша родина", - добавляет мужчина.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Capital

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