Откуда происходит символ доллара
Несмотря на вездесущесть доллара, происхождение американского денежного знака окутано тайной. По разным версиям, он связан с богемскими монетами, Геркулесовыми столбами или небрежностью торговцев.
Доллар - один из самых мощных символов мира, чье значение выходит далеко за пределы обычной валюты.
Он - воплощение американской мечты, а также потребительства и меркантильности, сопровождающих ее. Доллар ассоциируют с радужными надеждами, но одновременно и с жадностью и беспринципным капитализмом.
Он стал частью поп-культуры, например, в стилизованном имени певицы Ke$ha или на многочисленных принтах модной одежды. Им восхищались художники - от Сальвадора Дали до Энди Уорхола.
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Символ доллара широко используют в программировании, а также в эмодзи. Но несмотря на вездесущесть этого знака, о его происхождении известно мало.
Невзрачный младший брат доллара, цент, вполне логично обозначается буквой "с" (первая буква в английском cent), но "D" в знаке доллара нет.
Если искать в нем буквы, то прежде всего можно заметить "S", зажатую боковыми палочками от "U".
Аббревиатура US "Соединенные Штаты" - одно из самых популярных объяснений происхождения доллара, но оно - ложное.
Этой версии придерживалась, например, американская писательница, философ и либертарианка Айн Рэнд. Герой ее самого известного романа 1957 года "Атлант расправил плечи" так объясняет происхождение доллара.
"Он символизирует достижения, успех, способности и творческую силу человека - и именно поэтому он также является символом бесчестной поведения. Доллар - это аббревиатура Соединенных Штатов".
Рэнд ошибалась, в первую очередь, потому, что доллар был в обращении еще до появления Соединенных Штатов в 1776 году, тогда будущее американское государство называлось Объединенные колонии Америки.
В отличие от доллара, история британского фунта насчитывает более 1200 лет. Термин начали использовать римляне как аббревиатуру от "libra pondo" - основной единицы веса Римской империи.
В англосаксонской Англии фунт стал денежной единицей, которая равнялась фунту серебра, то есть огромной сумме денег.
Вместе с римским названием англосаксонцы позаимствовали и символ - букву "L". Поперечная черточка появилась на ней позже.
Как свидетельствует чек в лондонском Музее банка Англии, современный вид фунта окончательно сформировался к 1661 году.
История доллара, однако, гораздо короче.
В 1520 году Королевство Богемия начало чеканить монеты из серебра, которое добывали вблизи города Йоахимсталь. Поэтому монеты получили название "Йоахимсталер", которое позже сократилось до "талера".
Талер постепенно завоевывал мир. И именно нидерландский вариант его произношения - daler - со временем пересек Атлантику в карманах и на языке первых американских поселенцев.
В современном названии американской денежной единицы все еще можно услышать его эхо.
Впрочем, несмотря на относительную молодость доллара, о происхождении его символа известно на удивление мало.
Вряд ли кто-то разрабатывал дизайн знака нарочно, да и единственный способ его изображения не установился: то его изображают с одной вертикальной чертой, то с двумя.
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Так же и с гипотезами о его возникновении. Согласно одной из них, в долларе действительно зашифрованы буквы U и S, но они являются аббревиатурой выражения units of silver "единицы серебра".
Другая теория, пожалуй, наиболее эзотерическая, связывает происхождение знака $ с богемским талером, на котором изображена змея, обвивающая христианский крест.
Это - аллюзия на библейскую легенду о Моисее, который обвитым вокруг шеста бронзовым змеем исцелял людей.
Еще одна версия ссылается на Геркулесовы столбы - так древние греки называли мыс у входа в Гибралтар.
Столбы изображены на национальном гербе Испании, а в XVIII и XIX веках появились на испанском долларе, или песо - монетах в 8 реалов.
Столбы обернуты знаменем в виде буквы S, и следовательно, сходство с долларом достаточно очевидно.
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Наиболее реалистичная теория на самом деле связывает доллар с испанскими монетами.
Согласно ей, в американских колониях шла оживленная торговля между испанцами и англичанами, а до 1857 года законной валютой был испанский песо.
Как рассказывают историки, песо часто сокращали до знака PS. А под пером вечно спешащих купцов и писарей "P" постепенно слилась с "S", превратившись в черточку, которая ее перечеркивала.
Испанский доллар стоил примерно столько же, сколько и американский, а потому переход символа из одной валюты в другую может произойти вполне естественно.
По иронии судьбы, один из важнейших национальных символов США происходит из другой страны. Но разве это должно удивлять?
Первый бумажный доллар напечатал в Филадельфии в 1790-х годах шотландец Арчибальд Бинни, который был завзятым патриотом Америки, а также изобретателем шрифта Monticello.
Впрочем, если вам хочется окунуться в настоящие тайны нумизматической символики, посмотрите на долларовую купюру.
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