Откуда происходит символ доллара

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Несмотря на вездесущесть доллара, происхождение американского денежного знака окутано тайной. По разным версиям, он связан с богемскими монетами, Геркулесовыми столбами или небрежностью торговцев.

Доллар - один из самых мощных символов мира, чье значение выходит далеко за пределы обычной валюты.

Он - воплощение американской мечты, а также потребительства и меркантильности, сопровождающих ее. Доллар ассоциируют с радужными надеждами, но одновременно и с жадностью и беспринципным капитализмом.

Он стал частью поп-культуры, например, в стилизованном имени певицы Ke$ha или на многочисленных принтах модной одежды. Им восхищались художники - от Сальвадора Дали до Энди Уорхола.

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Символ доллара широко используют в программировании, а также в эмодзи. Но несмотря на вездесущесть этого знака, о его происхождении известно мало.

Невзрачный младший брат доллара, цент, вполне логично обозначается буквой "с" (первая буква в английском cent), но "D" в знаке доллара нет.

Если искать в нем буквы, то прежде всего можно заметить "S", зажатую боковыми палочками от "U".

Аббревиатура US "Соединенные Штаты" - одно из самых популярных объяснений происхождения доллара, но оно - ложное.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Впервые знак доллара напечатали в Филадельфии в 1790-х

Этой версии придерживалась, например, американская писательница, философ и либертарианка Айн Рэнд. Герой ее самого известного романа 1957 года "Атлант расправил плечи" так объясняет происхождение доллара.

"Он символизирует достижения, успех, способности и творческую силу человека - и именно поэтому он также является символом бесчестной поведения. Доллар - это аббревиатура Соединенных Штатов".

Рэнд ошибалась, в первую очередь, потому, что доллар был в обращении еще до появления Соединенных Штатов в 1776 году, тогда будущее американское государство называлось Объединенные колонии Америки.

В отличие от доллара, история британского фунта насчитывает более 1200 лет. Термин начали использовать римляне как аббревиатуру от "libra pondo" - основной единицы веса Римской империи.

В англосаксонской Англии фунт стал денежной единицей, которая равнялась фунту серебра, то есть огромной сумме денег.

Вместе с римским названием англосаксонцы позаимствовали и символ - букву "L". Поперечная черточка появилась на ней позже.

Как свидетельствует чек в лондонском Музее банка Англии, современный вид фунта окончательно сформировался к 1661 году.

История доллара, однако, гораздо короче.

В 1520 году Королевство Богемия начало чеканить монеты из серебра, которое добывали вблизи города Йоахимсталь. Поэтому монеты получили название "Йоахимсталер", которое позже сократилось до "талера".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Облигация, подписанная президентом Джорджем Вашингтоном в 1792 году, содержит первое употребление знака доллара на американском финансовом документе

Талер постепенно завоевывал мир. И именно нидерландский вариант его произношения - daler - со временем пересек Атлантику в карманах и на языке первых американских поселенцев.

В современном названии американской денежной единицы все еще можно услышать его эхо.

Впрочем, несмотря на относительную молодость доллара, о происхождении его символа известно на удивление мало.

Вряд ли кто-то разрабатывал дизайн знака нарочно, да и единственный способ его изображения не установился: то его изображают с одной вертикальной чертой, то с двумя.

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Так же и с гипотезами о его возникновении. Согласно одной из них, в долларе действительно зашифрованы буквы U и S, но они являются аббревиатурой выражения units of silver "единицы серебра".

Другая теория, пожалуй, наиболее эзотерическая, связывает происхождение знака $ с богемским талером, на котором изображена змея, обвивающая христианский крест.

Это - аллюзия на библейскую легенду о Моисее, который обвитым вокруг шеста бронзовым змеем исцелял людей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Энди Уорхолу доллар нравился, художник говорил, что он имеет "дизайн лучше, чем любые другие денежные знаки"

Еще одна версия ссылается на Геркулесовы столбы - так древние греки называли мыс у входа в Гибралтар.

Столбы изображены на национальном гербе Испании, а в XVIII и XIX веках появились на испанском долларе, или песо - монетах в 8 реалов.

Столбы обернуты знаменем в виде буквы S, и следовательно, сходство с долларом достаточно очевидно.

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Наиболее реалистичная теория на самом деле связывает доллар с испанскими монетами.

Согласно ей, в американских колониях шла оживленная торговля между испанцами и англичанами, а до 1857 года законной валютой был испанский песо.

Как рассказывают историки, песо часто сокращали до знака PS. А под пером вечно спешащих купцов и писарей "P" постепенно слилась с "S", превратившись в черточку, которая ее перечеркивала.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Художественная инсталляция Тима Ноубла и Сью Уэбстер, выполненная из светоотражателей и лампочек рядом с картиной Энди Уорхола

Испанский доллар стоил примерно столько же, сколько и американский, а потому переход символа из одной валюты в другую может произойти вполне естественно.

По иронии судьбы, один из важнейших национальных символов США происходит из другой страны. Но разве это должно удивлять?

Первый бумажный доллар напечатал в Филадельфии в 1790-х годах шотландец Арчибальд Бинни, который был завзятым патриотом Америки, а также изобретателем шрифта Monticello.

Впрочем, если вам хочется окунуться в настоящие тайны нумизматической символики, посмотрите на долларовую купюру.

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