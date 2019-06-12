Как понять, что вы на грани выгорания

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По определению ВОЗ, синдром эмоционального выгорания (СЭВ) связан с хроническим рабочим стрессом. Но как различить временный аврал на работе и более серьезные вещи?

Если бы в начале 1970-х вы пожаловались бы на "выгорание", вас, мягко говоря, не поняли бы.

Тогда этим словом неофициально называли побочный эффект от употребления наркотиков, например снижение умственных способностей у круглосуточных тусовщиков.

Однако, когда американский психолог немецкого происхождения Герберт Фройденбергер впервые признал проблему выгорания, он не связывал ее с наркотиками.

Фройденберг работал в клинике для наркозависимых и бездомных в Нью-Йорке в 1974 году, но объектом его исследований были волонтеры больницы.

У многих из них была напряженная работа, и они чувствовали себя демотивированными и эмоционально истощенными.

Сначала работа приносила им удовольствие, но впоследствии они стали относиться к ней скептически, чувствовали себя подавленными и были неспособны оказывать пациентам необходимое им внимание.

Фройденбергер назвал такое состояние эмоциональным выгоранием.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Одним из симптомов выгорания является чувство усталости, которое не исчезает после отдыха

Термин молниеносно стал популярным. Сегодня выгорание стало глобальным явлением.

Хотя точную статистику по распространенности этого состояния найти трудно, только в одной Великобритании в 2018 году от рабочего стресса страдали 595 тысяч человек.

Это проблема многих спортсменов, влогеров YouTube и предпринимателей. От выгорания страдал и сам Фройденбергер.

Не стоит ждать, пока выгорание накроет вас с головой

В конце прошлого месяца ВОЗ внесла выгорание в каталог Международной классификации болезней. Такое эмоциональное состояние будет определяться как "синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться".

ВОЗ выделяет три стадии выгорания: эмоциональное истощение, психологическая отстраненность от работы и снижение эффективности.

Как и с любым другим заболеванием, лучше предотвратить выгорание, чем его потом лечить. Поэтому не стоит ждать, пока оно накроет вас с головой.

Выгорание уже близко?

Как определить, что состояние истощения приближается?

"Многие признаки близкого выгорания очень похожи на депрессию", - отмечает Сиобан Мюррей, психотерапевт из Дублина в Ирландии и автор книги "Как избежать выгорания".

Мюррей предлагает прежде всего обратить внимание на вредные привычки, например чрезмерное употребление алкоголя или сахара, с помощью которых человек пытается поднять себе настроение.

Показательно чувство усталости, которое не исчезает после отдыха.

"Если вы выспались, но в 10 утра снова начали думать о сне - это тревожный симптом. Или если у вас нет сил на тренировку и даже обычную прогулку".

Как только вы почувствовали такие симптомы, нужно сразу обратиться к врачу.

Копірайт зображення Unspalsh Image caption Рабочая среда может способствовать развитию синдрома выгорания, прежде всего в условиях постоянного цейтнота и нехватки поддержки в коллективе

Как отличить обычную усталость и перенапряжение от выгорания?

"Стресс и тревога играют важную роль, они побуждают нас к действию, набирать скорость в достижении цели, - говорит Мюррей. - Но если мы постоянно находимся в этом состоянии, это может привести к выгоранию".

Например, вы работаете над важным проектом, вы волнуетесь и чувствуете всплеск адреналина, который не дает вам спать ночью. Это нормально.

Но если проект давно позади, а тревожное состояние не исчезает, это уже свидетельствует о риске выгорания, объясняет Мюррей.

Другим классическим признаком развития выгорания является ощущение, что ваша работа не приносит пользы. Вы начинаете избегать социальных обязательств и становитесь более склонным к разочарованиям.

"Человек на грани выгорания будто эмоционально застывает и чувствует психологическую отстраненность от общественной жизни", - объясняет Джеки Фрэнсис Уокер, психотерапевт из Лондона, которая специализируется на выгорании.

"Ему становится тяжело выполнять обычные повседневные дела".

И последним признаком является ощущение, что качество вашей работы начало падать.

"Люди говорят - это не похоже на меня, обычно я могу сделать то, то и то. Но, очевидно, они истощены физически, а в таком состоянии их обычные возможности ограничены", - говорит Уокер.

Что делать?

Единственный способ остановить выгорание - и избавиться от него навсегда - это изменить свой образ жизни.

Уокер предлагает три шага. Во-первых, надо определить, что именно загоняет человека в тупик.

Копірайт зображення Alamy Image caption Чтобы не допустить выгорания, избавьтесь от вредных привычек, таких как снятие стресса алкоголем или сладостями

"Часто это - перфекционизм или синдром самозванца, когда человек пытается доказать себе, что он действительно достоин высокого мнения коллег", - объясняет специалист.

Но иногда проблема - в рабочей среде. Согласно исследованию Gallup 2018 года, причина выгорания 7500 американских сотрудников заключалась в несправедливом отношении к ним на работе, неконтролируемой нагрузке и нечетком определении обязанностей.

Увеличивали стресс также отсутствие поддержки со стороны руководителя и необоснованный цейтнот.

"Другая проблема может заключаться в том, что ценности компании серьезно расходятся с вашими собственными. Это создает ощущение напряжения и диссонанса, потому что вы вынуждены делать то, во что вы не верите", - объясняет Уокер.

Какой бы ни была причина выгорания, главный совет Мюррей - стать добрее к себе.

По мнению Мюррей, причина эпидемии выгорания в современном мире - распространенная установка "хочу все и сразу".

Часто просто невозможно совместить все - активную социальную жизнь, работу над большим проектом, достижения в спорте.

Очень важно расставлять приоритеты и не ожидать слишком многого от себя. Когда кто-то выглядит идеальным боссом, мамой и фитнес-идолом одновременно, видимо, он или она вводят нас в заблуждение. Или кто-то им очень помогает.

Если вы чувствуете, что выгорание приближается, остановитесь, сделайте шаг назад и подумайте, что идет не так. А потом отпустите себя.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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