Новый тренд - безалкогольные бары

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Бар без алкоголя кажется абсурдом, но этот новый тренд обретает все большую популярность. Мир решил наконец протрезветь?

Безалкогольный бар - это как аквариум без рыбок или пекарня без хлеба. Вы сошли с ума, скажите вы. Но в мировых столицах, например Нью-Йорке и Лондоне, таких заведений становится все больше.

В переполненных мегаполисах, где большинство молодых людей обитают в крошечных квартирках, бары становятся чем-то вроде гостиной. Там можно прекрасно провести время и без алкоголя, если по каким-то причинам вы выбираете трезвый образ жизни.

Сэм Тонис, совладелец безалкогольного бара Getaway в нью-йоркском Бруклине, рассказывает, что идея открытия такого заведения посетила его несколько лет назад. Тогда он и его брат, который вообще не употребляет алкоголь, искали куда пойти вечером.

"Но вся ночная жизнь Нью-Йорка так или иначе вращается вокруг алкоголя. В какое заведение вы бы не пришли, вам будут навязывать выпивку", - говорит он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Объем рынка безалкогольных напитков в 2015 году составил 1,6 млрд долларов и, согласно прогнозам, к 2022 году увеличится до 2 млрд

Как выяснил Тонис, потребность в безалкогольном пространстве возникла не только у него, но и многих других людей. Причем среди них были как те, кто вообще не пьет, так и те, кто время от времени алкоголь употребляет.

Getaway открылся в апреле, но таких заведений во всем мире уже немало. Они, как и обычные бары, открываются вечером, имеют приглушенный свет и очень популярны среди тех, кто хочет развлечься и пообщаться, но не нуждается в алкоголе.

Зоны воздержания

Впрочем, идея безалкогольного бара не нова. В конце XIX века в Великобритании на волнах движения за трезвость появились схожие заведения, известные как "бары воздержания".

Один из них Fitzpatrick's Temperance Bar, основанный в 1890 году в Ротенстолли, к северу от Манчестера, до сих пор подает пиво из корнеплодов (рутбир) и коктейли из одуванчика и лопуха.

В отличие от баров воздержания, современные безалкогольные бары не предусматривают полный отказ от алкоголя, и не ориентированы исключительно на трезвенников. Посетителям предлагают выбор.

В этом смысле они соответствуют потребностям молодого горожанина, который может позволить себе умеренное потребление алкоголя.

Это, к примеру, 32-летняя Лорелей Бандровски. В прошлом году девушка начала устраивать безалкогольные вечеринки под названием Listen Bar. Они для тех, кто хотел бы развлечься и оторваться, но алкоголь для этого им не нужен.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2016 году чуть более половины британцев в возрасте более 16 лет употребляли алкоголь предыдущей недели, и это самый низкий показатель за последние 11 лет

"Традиционная барная культура, от меню до персонала, устроена так, что непьющий становится аутсайдером", - отмечает Бандровски.

"Я бы хотела изменить это отношение, - говорит девушка. - Вместо культуры "алкоголь по умолчанию" нам нужна культура "алкоголь по желанию".

Молодежь выбирает трезвость?

Несмотря на то, что культуру такие изменения пока не затронули, данные опросов свидетельствуют, что употребление алкоголя среди молодежи в последнее время заметно сократилось.

Согласно данным британской службы статистики, в 2016 году среди взрослых британцев в возрасте старше 16 лет лишь половина употребляла алкоголь в течение предыдущей недели. Это - самый низкий процент за последние 11 лет.

Более половины взрослых американцев отметили, что сократили употребление алкоголя или собираются это сделать.

Продажа безалкогольных напитков может приносить хорошие доходы даже в заведениях, где гостям предлагают алкоголь.

Рестораны премиум-класса все чаще включают в свои дегустационные меню безалкогольные напитки, которые особенно хороши в правильном сочетании с определенными блюдами.

Бармены-миксологи и ресторанные сомелье берут новый тренд на вооружение и создают новые вкусы напитков без традиционной алкогольной составляющей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исследование 2017 года показало, что среди британцев, которые употребляли алкоголь, 27% страдали от алкогольных запоев

Хоть открыть безалкогольный бар не так уж просто, и немало таких заведений быстро закрывается, их популярность со временем будет только расти.

Владельцы Getaway Сэм Тонис и Регина Деллеа считают, что в Нью-Йорке, где много заведений на любой вкус, их бар найдет своего клиента.

В течение последнего месяца дела идут неплохо. "Каждый день я волнуюсь, что к нам никто не придет, но уже через 20 минут бар полон людей", - говорит Деллеа.

Среди их клиентов - местные, которых заинтересовал новый формат заведения, беременные женщины и ярые трезвенники. Но Деллеа и Тонис надеются, что их бар привлечет широкий круг людей.

"Он может быть для всех, но, конечно, он не всем нравиться, - говорит Тонис. - Есть миллион вариантов. Но для людей, которые хотят быть здесь, мы всегда открыты".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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