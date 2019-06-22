Новая английская орфография - должна стать проще

Копірайт зображення Getty Images Image caption Слово на фото содержит ошибку: томат на английском во множественном числе - tomatoes, а в единственном - tomato

Веками лингвисты пытались реформировать непростое английское правописание. Американский языковед Ноа Уэбстер упростил орфографию многих слов, изменив, например, "centre" на "center" и "labour" на "labor". Очевидно, сегодня упрощенная версия английского языка актуальна как никогда.

Сложность английского правописания начала беспокоить людей почти сразу после появления письменности на английском языке.

Главный упрек всегда касался существенных разногласий между произношением и написанием слов, что неоправданно усложняет изучение языка.

Общество английской орфографии, британская организация, выступающая за упрощение правописания, вообще связывает запутанную английскую орфографию с ростом преступности.

По мнению ее членов, неграмотность подталкивает людей к нарушению закона. Несмотря на то, что это, возможно, является преувеличением, низкий уровень грамотности пишущего создает о нем нелестное впечатление.

Реформы правописания

По сравнению с британским правописанием орфографические варианты американского английского проще воспринимаются не носителями языка. Они короче и ближе к звучанию слова.

Это - результат реформы, которую провел американский языковед и автор наиболее полного словаря американского английского Ноа Уэбстер.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После 20 раундов конкурса по правописанию Scripps National Spelling Bee впервые в истории победителями стали сразу 8 участников

Уэбстер и его последователи стремились избавиться от двойных букв, букв, которые не произносятся, а также других запутанных моментов правописания.

Реформа имела как практические, так и политические причины. Упрощенное правописание должно было не только помочь в усвоении языка, но и символизировать демократизм американцев по сравнению с консервативностью и тщеславием недавних хозяев колоний.

Английский язык - далеко не единственный, реформа правописания которого носила политический характер.

После Второй мировой войны румынскую гласную â официально сменили на î, чтобы подчеркнуть сходство румынского с русским и другими славянскими языками. Но после уменьшения советского влияния â вернулась.

Предыдущий вариант названия страны Romania, вместо Rumania и Roumania, ассоциировался с идеалистической теорией об исторической связи Румынии с Древним Римом.

В Соединенных Штатах Уэбстер был далеко не первым и не последним, предложившим радикальную реформу английского языка.

Среди сторонников упрощенной орфографии на протяжении веков было немало выдающихся деятелей. Бенджамин Франклин, к примеру, предлагал заменить alphabet на alfabet, а Теодора Рузвельта высмеивали за его попытку ввести написание fenix вместо phoenix.

Уэбстер был авторитетным лингвистом, поэтому предложенные им изменения, в отличие от идей других реформаторов, были приняты.

Копірайт зображення Alamy Image caption Между написанием английских слов и произношением порой трудно отыскать взаимосвязь, финский и испанский в этом смысле - гораздо проще

По его инициативе изменение на письме претерпели такие слова, как labour и centre, которые в американском варианте английского сохранились как labor и center. Однако далеко не все его предложения прижились, например fashon не нашла отклика.

В конце концов английский язык имеет столько исключений из правил, что исправить все просто невозможно. Ни одно английское слово не пишется так, как слышится.

На самом деле хаотичная английская орфография является результатом многочисленных заимствований из других языков. Они обогащают язык, так же как и многочисленные акценты носителей английского, хоть и вызывают серьезные трудности для тех, кто учит язык.

Поэтому никогда еще в истории идея реформы правописания не имела такого количества поклонников как среди языковедов, так и широкой общественности.

Английское правописание и дислексия

Упрощение английской орфографии облегчит жизнь многим, но прежде всего людям с дислексией.

Существенные расхождения между произношением и написанием слов в английском затрудняют ее усвоение даже у носителей языка.

Так, "англоязычные дети учатся читать медленнее, чем их сверстники, которые говорят на более "прозрачных" языках, например испанском, итальянском, чешском или немецком", - отмечает Лиор Ферн-Полак, когнитивный нейробиолог из Университетского колледжа Лондона.

Поскольку дислексия имеет неврологическое происхождение, от нее страдают люди независимо от национальности.

Но, по мнению Ферн-Поллак, дислексия более выражена у англичан, чем, например, у финнов, поскольку первым приходится преодолевать гораздо больше трудностей в овладении чтением.

Исследовательница уверена, что правописание, максимально приближенное к произношению, значительно облегчило бы детям с дислексией первые шаги в обучении чтению.

Копірайт зображення Alamy Image caption Ноа Уэбстера называли "учителем Республики"

Подобная система существует в обучении некоторых других языков. Например, иврит содержит диакритические знаки для обозначения гласных, хотя в стандартном варианте языка на письме гласные не обозначают.

Дети учатся читать со знаками, которые постепенно убирают, когда они взрослеют.

Такой метод, напоминающий дополнительные боковые колеса на детском велосипеде, мог бы помочь некоторым ученикам в изучении английского.

Английский язык эпохи интернета

Идеи Уэбстера, очевидно, обретают новую актуальность теперь, когда английское правописание подверглось значительному воздействию новейших технологий, в частности интернета.

В глобальном масштабе Google дает больше результатов на запрос с американской орфографией. В языке компьютерных технологий преимущество отдается program, а не programme (британская орфография).

Более короткие слова более эффективны в текстовых сообщениях и чатах, а поисковая оптимизация часто выбирает американский вариант английского.

Гуглизация интернета - одна из причин, почему те, кто учат английский, теперь чаще отдают предпочтение американскому правописанию.

Однако интернет также способствует распространению самых разнообразных видов правописания.

"Именно с помощью специфической орфографии пользователи Twitter или Instagram демонстрируют свои диалекты английского", - отмечает Лорен Сквайрс, лингвист из штата Огайо.

По ее мнению, людей больше не беспокоят разногласия в правописании, хотя идея существования только одного орфографически правильного варианта, царит до сих пор.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Онлайн-общение сменяет письменную речь

В период зарождения интернета существовала идея (вполне в духе Уэбстера) рационализации английского языка для общения в сети (netspeak).

Отсюда берут свое начало LOL и другие аббревиатуры, фонетические упрощения, например luv u и cuz. Хотя сокращения наподобие hi school не прижились.

Некоторые из этих аббревиатур возникли еще до появления онлайн-культуры. Пионер в области орфографии, музыкант Принс еще в 1984 году пел Nothing Compares 2 U.

Хоть английский язык - уж слишком нестандартен, чтобы его правописание было упрощено до такого уровня, как хотелось бы некоторым радикальным реформаторам, в одном аспекте язык интернета все-таки оставил свой след. Это - пунктуация.

В коротких сообщениях в чатах почти полностью исчезли точки в конце предложения. Более того, их появление может создавать впечатление холодности или неискренности.

Это отчасти связано с тем, что каждое предложение в чате обычно отправляется отдельным сообщением, а потому точки просто становятся не нужны.

Подобная участь ожидает и апострофы, которые во многих видах письменной речи становятся лишними и трудоёмкими.

В неофициальном общении они могут исчезнуть так же, как когда-то канула в Лету оксфордская запятая, которую в английском языке ставят перед союзами "и" и "или" в списке из трех пунктов.

Теперь многие употребляет на письме апостроф только, чтобы избежать путаницы, например в выражениях his sister's money (деньги его сестры) и his sisters' money (деньги его сестер).

И это становится вполне себе "норм".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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