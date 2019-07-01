Как стать ответственным туристом

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Турист, возвращайся домой!" - надпись на стене в Барселоне

От наплыва туристов сегодня страдают даже самые отдаленные уголки мира. Но если сидеть дома - не ваш вариант, есть несколько правил, как путешествовать сознательно.

"Теперь больше людей могут позволить себе путешествовать - и это прекрасно, но мест, куда не ступала бы нога туриста, почти не осталось".

Эти слова я услышал в прошлом месяце в очереди в миграционном офисе в Дублине. Путешественники говорили о Дубровнике и о том, что в последнее время везде встречаешь толпы людей.

Конечно, это хорошо, что люди стали больше путешествовать. Они расширяют свои горизонты и узнают больше о жизни других.

Но путешествия ради селфи в Instagram и соревнования за самое экзотическое место отдыха подпитывают избыточный туризм со всеми его негативными последствиями.

Это - всемирная проблема. От наплыва посетителей страдает Мачу-Пикчу в Перу, шотландский живописный остров Скай, район гейш в Киото, улица Красных фонарей в Амстердаме, каналы Венеции и маковые поля Калифорнии.

В прошлом месяце сотрудники Лувра были вынуждены закрыть музей на несколько дней из-за огромных очередей, а бухту Майя Бэй в Таиланде закрыли для туристов на неопределенное время.

Все эти места посещает больше людей, чем они способны выдержать.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В мире почти не осталось мест, куда не ступала нога туриста

Туристы мусорят, распивают алкоголь, ведут себя шумно и неприлично.

Они наносят вред окружающей среде, не уважают местную культуру, трогают памятники и растаскивают их на сувениры. Из-за них стоимость аренды жилья становится непомерной.

Это не значит, что мы должны прекратить путешествовать, но мы можем стать лучшими туристами - более ответственными. Вот несколько правил.

1. "Зачем я сюда еду?"

Когда в 2013 году журналистка Элизабет Беккер заговорила о негативных последствиях туризма, мало кто ее понимал. Теперь это реальность, с которой сталкиваются практически все города мира.

По данным Всемирной туристической организации ООН, количество международных туристов в 2018 году достигло рекордных 1,4 млрд. В 2008 году их было всего 900 млн.

У этого бума несколько причин: рост среднего класса, более дешевые авиабилеты, амбициозные туристические цели, установленные правительствами, а также социальные медиа, которые подпитывают синдром упущенных возможностей.

"Важно задать себе вопрос - действительно ли я хочу посетить это место или просто показать людям, что я там был?" - говорит Эдуардо Сантандер, исполнительный директор Европейской комиссии по туризму.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уличная продавщица в Таиланде в окружении туристов

Элизабет Беккер советует не делать того, чего вы не делаете дома. Если, например, вы не любите ходить по музеям, то и не надо создавать толпы в Лувре, бродя по его коридорам, не понимая, на что смотришь.

Сантандер соглашается, что путешествие без тщательной подготовки - пустая трата времени и создание бессмысленной толпы в известных местах.

"Если вы хотите увидеть Прагу, съездите не два дня, а на неделю, и вместо того, чтобы толкаться в самых популярных местах, исследуйте весь город", - говорит Беккер.

2. Выходите за рамки

Если вы приехали в Париж, понятно, что вы хотите увидеть Эйфелеву башню. Но этот город может подарить гораздо больше интересных моментов и без быстрых обзорных туров.

Попробуйте углубиться в Париж за пределы модных среди иностранцев достопримечательностей.

Исландия поощряет туристов отправляться дальше Рейкьявика или Голубой лагуны. От такого туризма местные жители и экономика получают больше пользы.

Для страны, население которой составляет лишь 340 тысяч человек, а число иностранных туристов в прошлом году достигло 2,3 миллиона, это очень важно.

Чтобы убедиться, не собралось в определенном месте много людей, пользуйтесь специальными приложениями, предлагает Марта Хани, исполнительный директор Центра ответственного туризма в Вашингтоне.

Она пользовалась в Амстердаме программой для смартфона, которая отправляла уведомления о районах города, где скопилось больше людей, чем обычно.

Что касается круизов, то выбирая меньшее по размеру судно и минуя популярные места, можно получить больше впечатлений и, пожалуй, даже найти настоящую "скрытую жемчужину".

3. Уважайте местную культуру

Проблема наплыва туристов заключается не только в том, что в определенном месте появляется больше людей, чем оно может выдержать. Но и в том, что эти люди не знакомы с местными традициями и нарушают их, даже не осознавая.

Именно поэтому Исландия и Япония, например, запустили в последнее время образовательные программы, которые объясняют посетителям, как надо вести себя в их странах.

Копірайт зображення Eric Lafforgue/Art in All of Us Image caption Плакат с правилами поведения для туристов в Киото в Японии

В Исландии, например, нельзя ездить по бездорожью, делать опасные селфи в диких местах или вытаптывать мох.

В Киото туристам выдают листовки с правилами приличия, призывающие, например, не трогать молодых гейш-стажерок.

Путешественники должны помнить, что они здесь лишь на миг, они гости, отмечает Тадаши Канеко, исполнительный директор Японской национальной организации туризма.

С ответственностью нужно отнестись и к выбору жилья. Несмотря на доступность жилья на Airbnb, надо тщательно проверять, легально ли его сдают в аренду, поскольку такие случаи - далеко не редкость.

4. Планируйте лучше

Впрочем, многие люди из развивающихся стран только недавно получили возможность увидеть мир, часто они имеют шанс посетить одну страну или город только раз.

Так стоит ли обвинять их в том, что во время своей первой и последней поездки за границу, они стремятся увидеть прежде всего известные достопримечательности и сделать селфи на фоне Пизанской башни?

Беккер не видит в этом противоречия. Осознавая свой ограниченный бюджет и время, люди наоборот лучше планируют путешествие, они становятся более сознательными туристами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Очередь в Лувр в Париже в 2017 году. В этом году музей закрыли на один день из-за толпы туристов

"Когда ваши финансы ограничены, вы забронируете онлайн-билет на Эйфелеву башню, вместо того, чтобы толкаться в живой очереди, вы выберете более практичный вариант жилья.

Вы прочтете много о месте путешествия, найдете бюджетный перелет без остановок", - поясняет журналистка.

Большинство пакетных туров, которые индустрия агрессивно навязывает клиенту, имеют, во-первых, предполагают немало скрытых расходов, а во-вторых, именно они и способствуют так называемому drive-by туризму.

Это - поверхностное, быстрое посещение популярных мест, после которого мало что остается в памяти.

Итак, чрезмерный туризм не только вредит местной культуре - он портит впечатления и самому путешественнику.

Главное, куда бы вы отправились, будьте осведомлены, ведите себя уважительно и искренне интересуйтесь местом, куда приехали.

Не становитесь жертвой того, что Марта Хани называет "культурой селфи" или "списков с галочкой".

Относитесь к месту путешествия, как к дому, а не экзотической жемчужине, ради которой вы выбросили кучу денег, а потому вправе получить от нее весь комплекс впечатлений.

"Большинство людей считает, что это их право - ехать, куда угодно, - говорит Бекер. - Но это не право, это - привилегия".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес questions.ukrainian@bbc.co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram