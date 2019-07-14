Профессии, в которых нужны лжецы

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Кажется, нет ничего важнее доверия в отношениях, прежде всего в отношениях профессиональных. Но существует немало отраслей, в которых умение лгать является важным профессиональным навыком.

Должна кое в чем признаться: я вру. Много.

Я вру, чтобы начать разговор и чтобы прекратить его, чтобы пощадить чьи-то чувства или свои собственные, чтобы упростить социальную и профессиональную жизнь миллионом способов.

Мы знаем, что люди, с которыми работаем, иногда врут. У них не всегда все отлично, и они не всегда в восторге от работы, и далеко не всегда искренне радуются, когда повысили коллегу, а не их самих.

А вы умеете лгать?

Но иногда умение лгать является важным профессиональным навыком.

Новые исследования показывают, что гибкое отношение ко лжи в некоторых отраслях - признак профессионализма.

Конечно, ложь на рабочем месте - это плохо, она вредит атмосфере доверия и коллективной работе.

Но есть определенные исключения. Это, к примеру, касается профессий, ориентированных не в клиентов, а на продажи.

Копірайт зображення Blue Jean Images / Alamy Stock Photo Image caption Как показало одно исследование, люди, которые умеют врать, хорошие профессионалы в продажах

В маркетинге ориентация на клиента означает удовлетворение его потребностей. В таких профессиях честность очень важна.

Тогда как ориентация на продажи - в торговле или инвестиционно-банковской отрасли - это достижение собственных целей продавца. Именно в этой сфере лжецы могут добиться высоких результатов.

А кто не врет?

Ложь - это эволюционная стратегия выживания. "Природа полна лжецов", - пишет философ Дэвид Ливингстон Смит в начале своей книги "Почему мы лжем: эволюционные корни лжи и подсознание".

Вирусы обманывают иммунную систему хозяина, хамелеоны прячутся от хищников с помощью камуфляжа. И люди - не исключение, в том числе в рабочей среде.

HR-менеджеры знают, что все без исключения кандидаты на пост преувеличивают свою квалификацию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хотели бы вы услышать от стюардессы, что эта турбулентность действительно опасна?

Ложь является неотъемлемой частью определенных профессий, например частного детектива или шпиона. Некоторые считают дипломатию синонимом лжи.

Корпорации лгут, когда скрывают, в какой стране они расположены, из-за предвзятого отношения клиентов к определенным регионам.

И вообще, определить ложь в определенных профессиях непросто. Весь обслуживающий персонал обязан скрывать свои эмоции.

Вы хотели бы, чтобы стюардесса честно объявила, что эта турбулентность опасна? Бармен признался бы, что презирает вас, а психотерапевт - что ему абсолютно безразличны ваши проблемы?

Определенные профессии требуют постоянно проявлять привязанность или заботу, которые частично являются искусственными (и это может вызвать стресс). Для таких должностей лучше подходят люди, которые умеют контролировать свои эмоции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В некоторых профессиях ложь - неотъемлемая часть обязанностей. Например, у частного детектива

Умение не показывать свои истинные эмоции - это рациональное поведение.

Сладкая ложь

"Мои исследования показывают, что многие люди считают ложь во благо вполне допустимой и даже полезной", - отмечает Эмма Левин.

Большинство людей не стремятся получить честный отзыв от коллег о своей работе, если они не способны улучшить результат. Онкобольные ценят ложную надежду гораздо больше, чем их врачи это понимают.

Это - белая ложь, она не преследует корыстных целей, а наоборот, является проявлением доброты и заботы.

Отношение ко лжи также во многом обусловлено культурой. В обществах, в которых коллективные интересы важнее собственных, лгут чаще, чтобы сохранить лицо или на благо группы.

"С другой стороны, умение мыслить нестандартно, важное для креативных профессий, часто означает и достаточно вольное толкование правил", - комментирует психолог Майкл Гельфанд.

Как показывают некоторые исследования, креативность и нечестность часто связаны, поскольку люди, которые работают в творческих сферах, легко рационализируют свою ложь.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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