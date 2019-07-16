Зачем люди пьют неочищенную "сырую" воду и безопасно ли это?

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Что на самом деле стоит за интересом к неочищенной "сырой" воде и насколько этот интерес здоровый? Расследует корреспондент BBC Capital.

Это вопрос прозвучал в январе 2018 года в комедийной программе американского телевидения: "Здесь есть кто-нибудь, кто пьет воду, но хотел бы платить за нее больше?"

"А теперь - хорошая новость, - продолжал ведущий. - Очередная модная фишка в Кремниевой долине - сырая вода... Вода нефильтрованная, необработанная и непродезинфицированная. Вот так! Пить такую - ненормально!"

В статье в New York Times, вышедшей впоследствии, высмеивалось новое безумие жителей инновационного технологического кластера - необработанная родниковая вода, которую такие стартап-компании, как Live Water ("Живая вода"), продают по $36,99 за бутылку. Эти стартапы всячески превозносили преимущества употребления "настоящей воды".

Однако, как выяснилось, смешно было не всем. Некоторые взяли это на заметку. Питьевая вода - как правило, штука сильно зарегулированная, и рынок для покупки и продажи необработанной воды по-прежнему очень мал и не подтвержден.

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Однако, судя по интернет-сайта Findaspring.com ("Найди источник"), "сырая вода" уже превратилась в глобальное движение людей, находящихся в поиске собственных природных водных ресурсов.

Жаждущие пользователи Findaspring.com составляют список и указывают на карте мира местонахождение тысяч источников, ключей и колодцев, из которых, по их мнению, можно напиться.

И хотя в дисклеймере сайта (письменном отказе от ответственности) людей призывают проверять воду, прежде чем пить ее, в разъяснительном видео Why Spring Water ("Почему именно родниковая вода") создатель сайта Дэниэл Виталис выступает со смелыми утверждениями, например: "Мы как животные биологически приспособлены к употреблению сырой воды" или "мы не более приспособлены к употреблению рафинированной H2O, чем к употреблению рафинированных углеводов".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Производство питьевой воды в мире строго регулируют

Впрочем, минусы находятся легко. Даже в комментариях, прямо под видео Виталиса, кто-то написал: "Помните, некоторые источники могут быть заражены - например, кишечной палочкой E-Coli. Мы в течение многих лет пользовались родниковой водой из источника рядом с Миллерсбергом, штат Огайо, а затем местные жители построили на холме скотный двор... Трое из нас вскоре заболели".

Уэл Кертис, профессор гигиены и руководитель группы санитарного состояния окружающей среды в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, выражает серьезную обеспокоенность идеями "движения сырой воды".

"По моему мнению, это - шаг назад, - говорит она. - Общество прошло такой длинный и непростой путь, чтобы решить проблему загрязнения питьевой воды, очищая ее, доводя до безопасной кондиции. Мы даже улучшили ее состав, добавляя хлор и фтор, чтобы убить бактерии и помочь вашим зубам... Это все обсуждено и решено много-много лет назад".

Кертис задает риторический вопрос: "Мы действительно хотим вернуться в каменный век?"

Однако главная страница Live Water (на которой полно ссылок, ведущих на сайт Findaspring.com) показывает, что именно в этом и состоит цель движения: здесь утверждается, что люди "пили необработанную воду в течение 99% времени существования человечества".

Корреспондент BBC Capital попытался договориться с Live Water и Дэниелом Виталисом об интервью, но их комментарий получить не удалось.

Впрочем, Виталис, судя по всему, действительно делает то, за что агитирует. В его Instagram (более 29 тысяч подписчиков) - множество фотографий, которые свидетельствуют о поисках чистых источников, а его онлайн-видеошоу WildFed пропагандирует "современную культуру выживания".

По его мнению, природное - всегда лучше, а его цель - вернуться к корням, к привычкам предков.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рынок необработанной воды для питья остается маленьким, но все больше людей ищут свои источники и сообщают об этом в интернете

И хотя некоторые научные данные указывают на определенную пользу так называемой палеолитической диеты, отмечает Кертис, в случае с чистой водой надо расставить все точки над "i".

Наши предки "массово погибали от тифа, холеры, лямблий и диарейных заболеваний", подчеркивает Кертис. Ожидаемая продолжительность жизни у древних людей была крайне низка.

Что касается "пробиотических" утверждений о том, что "сырая вода" содержит много полезных бактерий, необходимых для правильной работы кишечника, то, по словам Кертис, возможно, она и содержит, но также содержит и множество вредных.

В видео Виталиса утверждается, что "вода из-под крана загрязнена антибиотиками, хлором и фтором, которые, как нам известно, нейротоксичны". Кертис отрицает и это.

Нам "ничего не известно о вреде, который может нанести количество фтора и хлора, содержащегося в воде", - отмечает исследовательница.

"Нет абсолютно никаких доказательств, что остаточные лекарственные средства, например, антибиотики, вредят здоровью, даже если они и оказываются в микроскопических количествах. Об этом спорят давно, и люди никак не могут понять, что наличие каких-то веществ в очень маленьких количествах не приносит вреда!"

Копірайт зображення Getty Images Image caption В мире еще сохранились чистые водоемы, но обычно - в местах, где очень мало людей

В 2018 году Гален Зинк бросил работу в Кремниевой долине и в поисках самообеспечения и "пищевой самооптимизации" переехал на далекий остров на юге Аляски.

Он в курсе той озабоченности, о которой говорит Кертис, но, тем не менее, пьет воду практически только из местного природного источника. "Здесь так принято", - говорит Зинк, который считает, что для здоровья это полезно.

"В этой воде есть пробиотики... неочищенная вода улучшает ваш микробиом". Кроме того, он отметил, что "когда пьешь такую ​​воду ежедневно, улучшается состояние кожи".

Впрочем, и Зинк, и Кертис сходятся в одном: безопасные водные ресурсы с большей долей вероятности можно найти там, где природа - в нетронутом состоянии, и мало людей.

"Мне пришлось забраться на этот далекий остров, чтобы найти то, что выглядит, как чистый воздух и чистая вода", - признается Зинк, рассказывая об острове принца Уэльского у берегов Аляски.

Население острова - всего 3 тысячи человек, на площади 5776 кв. км нет промышленности, только немного сельского хозяйства.

"Но как только вы оказываетесь рядом с чем-то хоть немного цивилизованным, сразу возрастает вероятность того, что подземные источники загрязнены", - признает Зинк.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вода, которую вы нашли у себя в холодильнике, как правило, безопасна

"Пить воду из источников, которые нашел в интернете, для большинства людей - не лучший вариант. Слишком высок риск того, что сначала вам покажется - все отлично, а потом, постепенно, ваш организм начнут отравлять гербициды".

Когда я кликнул на "найти источник" на сайте Findaspring.com, мне выдали координаты 56-ти мест в Англии (где я сейчас живу). Причем многие из них - в городской местности, в том числе пять - в Лондоне.

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Единственный способ проверить качество такой воды, говорит Кертис, - "отправить ее образцы на микробиологическое исследование, потратив на это деньги. Причем образцы вам придется брать в разное время года, чтобы быть до конца уверенным".

Гейл Тайтцел, редактор журнала Trends in Microbiology ("Тенденции в микробиологии"), говорит: "Вам пришлось бы проверять воду на химическую и микробную загрязненность каждый раз, когда вы собираетесь ее пить. Вода из городского водопровода или бутилированная уже проверена и безопасна...".

Вам пришлось бы проверять воду на химическую и микробную загрязненность каждый раз, когда вы собираетесь ее пить

Когда я высказываю предположение, что вода многих брендов разливается в бутылки из природных источников, Тайтцел отвечает, что "качество бутилированной воды регулируется нормативами, так что она не содержит опасных микробов или химикатов".

Во время недавних исследований выяснилось, что 90% воды в бутылках и 83% образцов воды из-под крана в 12 странах содержат микрочастицы пластика (самый высокий процент - в США, 94%).

Итак, хотя поиски источников "сырой воды" и кажутся чем-то экстремальным, не реакция ли это на вполне обоснованные опасения по поводу качества современной питьевой воды?

"Меня это беспокоит, потому что из-за этого энтузиасты питья "сырой воды" могут недооценивать ее опасность", - подчеркивает Тайтцел.

"Загрязненность питьевой воды микрочастицами пластмассы, безусловно, надо изучать, но нам известно, что в тех районах, где есть дефицит обработанной питьевой воды, фиксируют повышенный процент детской смертности - в основном, из-за диарейных заболеваний, вызванных бактериями".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во многих городах мира вода из-под крана - вполне безопасный вариант

Но, в конце концов, если люди хотят пить необработанную воду - не личный ли это выбор человека в свободном обществе?

И здесь Кертис проводит параллели с антивакцинальным движением. "Одна из причин того, что я не очень часто болею, - мои знакомые и близкие не пьют грязную воду. Но если они начнут пить и заболеют, они превратятся в фактор риска для меня и коллег".

Простой пример: человек выпил воды, заразился опасной кишечной палочкой E-Сoli, воспользовался общественным туалетом или прикоснулся к продуктам в столовой на работе - и палочка начала передаваться другим людям.

"Если вы пьете сырую воду, вам придется осознать, что вы ответственны за возможное заражение других людей, вы стали фактором риска для других, не только для себя самого".

Как сказал ведущий комедийного шоу, о котором мы упоминали в начале статьи, "в том, что вы пьете воду из луж, могут быть определенные минусы".

Относительно таких людей, как Зинк, это звучит не очень справедливо. Или относительно целой страны, Исландии, где 98% питьевой воды поступает в водопровод прямо из ледников.

Однако Аляска и Исландия - это исключения. Для городских жителей густонаселенных стран обработанная вода - по-прежнему намного более безопасный вариант.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

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