Фото детей в соцсетях: как безопасно "делиться" самым дорогим?

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Новые инструменты для обмена семейными фотографиями помогут защитить наши личные данные и, возможно, навсегда изменят наше поведение в соцсетях.

Некоторая паранойя по поводу того, что за нами следят в интернете, сегодня, наверное, есть у каждого.

Однако для отдельной группы людей этот вопрос слишком важен.

Родители во всем мире обеспокоены тем, как правильно делиться фотографиями своих детей и сообщениями о них.

Во-первых, они еще слишком маленькие, чтобы выразить свое мнение по поводу этого, во-вторых, такая публичность может быть опасной для них.

Явление, когда родители выкладывают фотографии своих детей в соцсетях, в английском языке называют словом sharenting - от parenting "отцовство" и sharing "делиться фото".

Само по себе это и не хорошо, и не плохо. Все зависит от того, где и как это делать.

Однако в последнее время безопасность личных данных в интернете стала предметом серьезных дискуссий.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Родители часто выкладывают фото своих детей в соцсетях, не осознавая, что ими могут воспользоваться преступники

Технологии конфиденциальности

Некоторые родители уверены, что для безопасности вполне достаточно настроить конфиденциальность профиля или скрыть лицо ребенка.

Другие создают закрытые группы или устанавливают специальные приложения, которые позволяют делиться снимками и историями о малыше только с членами семьи.

Приложения, например, FamilyAlbum, Lifecake или Tinybeans существуют уже достаточно давно.

Они были созданы задолго до того, как возникла дискуссия о конфиденциальности в интернете.

А их цель была предоставить возможность родственникам и близким друзьям обмениваться личной информацией и "не засорять" эфир 25-м постом в день о том, что и как съела их ненаглядная кроха.

Приложение 23snaps, похожее на Facebook, имеет ленту новостей и теги, которые позволяют родителям объединяться в большие сообщества.

Lifecake с помощью материнской компании Canon предлагает печать высококачественных фотоальбомов.

Tinybeans создан в виде календаря, который содержит все важные вехи в жизни малыша - от первой ванны до первой поездки на велосипеде.

Цена душевного покоя?

Теперь разработчики приложений конкурируют за пользователей, пытаясь убедить их, что именно у них они получат полную безопасность своих данных.

Эдди Геллер, соучредитель и гендиректор компании Tinybeans, и Эд Боттерилл, соучредитель Lifecake, говорят, что все больше пользователей интересуются информацией о политике конфиденциальности в приложениях.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гвинет Пэлтроу, как и многие другие знаменитости, редко выкладывает фото своих детей в социальных медиа

Частные приложения с общим доступом - далеки от идеальных. Все пять упомянутых выше программ используют хостинговые сервисы Amazon. Но даже служба безопасности Amazon не застрахована от взлома.

Компании также могут в любой момент обновить свою политику конфиденциальности, а значит, пользователи должны постоянно быть настороже.

Ни одна из этих платформ также не может конкурировать с финансовой моделью Facebook. Поскольку они не продают данные пользователей, они должны монетизировать свои услуги другими способами.

Некоторые берут деньги за премиум-функции, например, неограниченный объем памяти, HD качество изображения и отсутствие рекламы.

Другие идут на небольшой компромисс. Tinybeans, к примеру, использует таргетинговую рекламу на основе частной информации пользователей, но с третьей стороной этой информацией не делится.

Lifecake собирает для Canon данные о настройке устройств пользователей.

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Гэри Дэвис, один из ключевых специалистов компании McAfee, говорит, что беспокойство родителей по поводу того, где они делятся фотографиями своих детей, являются вполне обоснованными.

Многие люди до сих пор не занимаются настройками конфиденциальности в Facebook - для многих они довольно запутанные, а настройки по умолчанию оставляют много информации открытой.

В результате фото первого школьного дня содержит лицо ребенка, имя, школу и геотеги ее расположения - все это в открытом доступе. Если киберпреступники смогут получить номер социального страхования ребенка, они могут украсть его личные данные.

В 2017 году в США произошло более миллиона таких случаев.

Выявляются такие вещи далеко не сразу. Ребенок может вырасти и только тогда узнать, что он не может, например, взять кредит на обучение за испорченную кредитную историю.

Стейси Штейнберг, профессор юридического колледжа при Университете Флориды и ведущий эксперт по вопросам безопасности личных данных, выражает озабоченность сбором данных компаниями.

"Чем больше мы узнаем о том, как компании собирают персональные данные в интернете, тем больше мы убеждены, что информация, которой родители делятся о своих детях в соцсетях, имеет большие шансы оказаться в опасных руках", - отмечает специалист.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Недавний опрос показал, что с 2017 года Facebook покинули 15 млн пользователей, но, по мнению экспертов, многие молодые люди перешли на Instagram

Скотт Миллер, отец, который живет в Аллентауне в штате Пенсильвания, говорит, что сообщение о взломах и утечка данных из платформ соцсетей убедили его сделать свой выбор.

Миллер присоединился к Tinybeans в 2018 году, доверившись обещаниям компании защитить приватность его семьи.

Мужчина продолжает использовать Facebook для работы и новостей, но никогда не делится там личными сообщениями.

Младшее поколение родителей, прежде всего, осторожно. Кэти Уэллс, основательница и гендиректор компании Wellness Mama, а также эксперт по вопросам отцовства, никогда не делится фотографиями своих детей.

Это противоречит логике, ведь миллениалы активно пользуются соцсетями. Однако 32-летняя Кэти Уэллс говорит, что родители-миллениалы также соблюдают и больше мер безопасности.

Они, как правило, хорошо знакомы с негативными последствиями открытости онлайн и понимают позицию ребенка.

По мнению 30-летней пользовательницы приложения 23snaps Меган Кангас, родители должны решать, какую информацию оставлять в соцсетях о детях, пока те не станут достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно производить безопасный выбор.

Родители-миллениалы

Меган Кангас предупреждает своих родственников и друзей, которые получают фотографии ее детей, не публиковать их в интернете. Уэллс удалось убедить меньше делиться личной информацией и своих знакомых, у кого нет детей.

Несмотря на свое название, приложение FamilyAlbum становится популярным и для обмена фотографиями своих домашних любимцев или путешествий.

Потребность в закрытой, безопасной платформе, похоже, не ограничивается родителями.

Технологические гиганты не оставили эту тенденцию без внимания.

Apple недавно объявила Lifecake главным партнером в разработке нового сервиса авторизации при входе в систему, признав таким образом приложение лидером в вопросе конфиденциальности.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Потребность в закрытой, безопасной платформе, похоже, не ограничивается родителями

Марк Цукерберг также анонсировал ряд изменений в Facebook, которые повысят защиту личных данных, таких как зашифрованные сообщения, безопасные платежные услуги и так называемый "эфемерный контент", то есть публикации, которые через некоторое время автоматически исчезают.

Новые функции, конечно, могут привлечь некоторых пользователей.

Однако, по мнению Геллера и Боттерилла, тот факт, что гиганты зашевелились на волне критики, доказывает, что опасения по поводу безопасности личных данных на этих платформах вполне резонны.

Конфиденциальность данных стала острым этическим, финансовым и социальным вопросом.

И хотя приложения для частного обмена информацией все еще работают над своими финансовыми моделями, они уже начали менять отношение общества к вопросу приватности.

И, возможно, именно они проложат новый путь для безопасного общения в интернете.

"Технологии защиты личных данных быстро развиваются", - отмечает Джексон Патч, соучредитель еще одного приложения для обмена детскими фото Notabli.

"С ростом интереса к этой области, компаниям будет доступно больше ресурсов, а новый опыт в конце концов изменит отношение людей к цифровой конфиденциальности и поведение в соцсетях", - заключает он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Worklife

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