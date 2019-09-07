Потеряли ли Instagram-блогеры свой бизнес после запрета на "лайки"

Копірайт зображення Tammy Hembrow Image caption По мнению фитнес-блогера Тамми Хэмброу, которая имеет 9,7 млн подписчиков, теперь Instagram перестанет быть ярмаркой тщеславия

Как отреагировали известные инфлюенсеры и блогеры соцсети на новые правила, которые Instagram ввел в июле в Австралии, Новой Зеландии и ряде других стран.

Ежедневно в Instagram загружают около 95 млн фотографий и видео. Ежедневно пользователи Instagram прокручивают эти фото и видео и видят 4,2 млрд "лайков" под ними.

Или - они видели это раньше.

В июле этого года, когда в шести странах, в частности, Австралии и Новой Зеландии, соцсеть прекратила показывать "лайки" под постами других пользователей.

"Лайки" под собственными публикациями пользователи по-прежнему могут видеть.

• Instagram скроет количество лайков, чтобы "снять давление" с пользователей

Это эксперимент, и он продолжается уже несколько недель. Изменил ли он работу одной из самых популярных соцсетей? Зависит от того, кого вы спросите.

Наиболее недовольными оказались инфлюенсеры. Джем Вулф, эксперт по питанию и фитнесу из австралийского Перта, которая имеет 2,7 млн подписчиков, пожаловалась на национальном радио, что Instagram убрал важный инструмент заработка.

Раскритиковала политику соцсети и другая юная блогер из Мельбурна Микаэла Теста. Хотя обеих женщин сразу забросали насмешливыми советами "найти настоящую работу", для них, как и многих других, Instagram и является настоящей работой.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Успешные блогеры и инфлюенсеры зарабатывают десятки миллионов долларов

Instagram сделал "лайки" невидимыми, чтобы "снизить психологическое давление на пользователей" и предотвратить возникновение у них психических проблем, объяснил в начале этого года руководитель платформы Адам Моссери на конференции в Калифорнии.

Распространяется онлайн-буллинг, а погоня за ругательствами приводит к эмоциональному истощению.

Интересно, что уже через месяц после введения изменений многие инфлюенсеры приветствовали этот шаг (по крайней мере публично) и отрицали опасения, что их доходам что-то угрожает.

Запрет "лайков"

Блогеры Instagram зарабатывают деньги, сотрудничая с рекламодателями и продвигая товары через посты или "сториз" в соцсети.

Блогер Кармен Хатер рассказывает, что инфлюенсер со 100 тысячами подписчиков может попросить 1000 долларов США за публикацию с рекламой.

Но цена может кардинально измениться в зависимости от "ингейджмента", то есть "лайков", "шеров" и комментариев под постом. Чем их больше, тем ценнее блогер.

Фитнес-блогеры могут рекламировать собственную программу здорового питания, фэшн-инфлюенсеры сотрудничают с модными брендами.

Тамми Хэмброу - фитнес- и бьюти-блогер, у которой 9,7 млн подписчиков, имеет собственную линию фитнес-продуктов и приложение. Она также сотрудничает с брендами, рекламируя их в своем аккаунте.

По мнению Тамми, изменения в соцсети не повлияли на ее бизнес.

"Компании на самом деле больше интересует взаимодействие пользователей с вашими публикациями, их комментарии и шеры", - объясняет блогер.

Это также демографические показатели подписчиков, их местоположение или сколько раз они пересматривали публикации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Руководитель Instagram Адам Моссери на конференции в апреле. Многие не уверены, что запрет "лайков" на самом деле поможет преодолеть буллинг

Запрет "лайков" означает, что ее подписчики теперь могут лучше оценить ее работу, считает Хэмброу.

"Теперь люди уделяют внимание фотографиям и видео, которыми вы делитесь, а не количеству "лайков".

По мнению Джо Хаглиза, соучредителя международного агентства инфлюенсеров, удаление "лайков" является "большим шоком для его блогеров, чем для их бизнеса".

Ни одна компания не сотрудничает с инфлюенсерами, исходя из количества "лайков" под их постами, хотя бы потому, что его можно очень легко подделать.

Специалист уверен, что изменения заставят блогеров больше взаимодействовать с читателями в комментариях, но именно в комментариях и прямых сообщениях и ведется буллинг.

Страстные болельщики уже начали бороться с нововведениями, оставляя огромное количество комментариев под постом, отмечает Кристал Абидин, старший научный сотрудник интернет-исследований в Университете Кёртина в Западной Австралии.

Копірайт зображення Carmen Huter Image caption Блогер Кармен Хатер сотрудничает с туристическими компаниями, фотоагентствами и брендами одежды для активного отдыха

"Вместо того, чтобы оставить один комментарий "я тебя люблю", они пишут каждое слово в отдельном комментарии", - объясняет специалист. Они пытаются продолжать это соревнование в цифрах, надеясь, что это поможет их любимой звезде.

Абидин также считает, что теперь пользователям платформы придется больше думать над тем, почему им нравится определенный контент, а не бездумно "лайкать" фото, которое "лайкнули" тысячи.

Instagram не наша собственность

Тревел-блогер Кармен Хатер, которая публикует фотографии красивых мест и имеет 132 тысячи подписчиков, сотрудничает с туристическими компаниями и брендами спортивной одежды.

Хатер считает, что изменения не повлияют на ее доход, но ее ценность будет теперь измеряться иначе. По ее мнению, Instagram не имеет никаких обязательств перед своими пользователями, и считать так - по меньшей мере не разумно.

"Все меняется, и думать, что ты владеешь Instagram, опасно, потому что именно этот Instagram владеет тобой. Мы все - продукт. Независимо от того, зарабатываем мы на этом деньги или нет, мы продукт, который они монетизируют ежедневно", - объясняет Хатер.

"Конечно, я обязана платформе своим успехом, но в конце концов я также вложила в него кучу времени, об этом не стоит забывать".

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Worklife

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