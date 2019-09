Вместо ребенка - собака: движение чайлдфри набирает обороты

Копірайт зображення Unsplash

Все больше пар, у которых нет детей, заводят домашних животных и заботятся о них, как о своих детях. Почему они сделали такой выбор?

Лайза Рохов и ее партнер Кэмерон Вилер сидят на диване в своей квартире в городе Ипсиланти, штат Мичиган, а по их коленям ползает щенок сибирской хаски.

Эйри - их "ребенок", своих собственных они не планируют.

Лайзе 24 года, она заканчивает учебу по специальности "социальный работник", 26-летний Вилер работает учителем в школе и готовится к поступлению в аспирантуру. Эйри девять недель, она - полноценный член семьи.

"Отцовство требует многих жертв, - отмечает Рохов. - Оно требует денег, времени и отказа от многих вещей, которыми вы хотели бы заниматься".

Вилер также добавляет, что ребенок заставил бы его постоянно волноваться и переживать, "больше, чем это делают другие родители".

"Я всегда думала, что заведу собаку вместо детей", - говорит Лайза Рохов. Она знала, что будет чайлдфри, уже в старших классах школы.

Девушка познакомилась с Вилером в Тиндери на музыкальном фестивале, и их взгляды на отцовство совпали.

"Когда я начал работать в колледже, я заинтересовался политикой и узнал много об изменениях климата, - рассказывает мужчина. - Я начал придерживаться мнения, что привести еще одного ребенка в этот мир - это безответственный поступок".

Пара принадлежит к популярному ныне движению чайлдфри - молодым людям, которые категорически отказались рожать детей.

Сэкономленные таким образом деньги они хотели бы потратить на свою карьеру, хобби или, например, домашнего любимца, как Эйри.

Почему становятся чайлдфри

За последние несколько десятилетий в США и Великобритании заметно возросло число супружеских пар без детей. По данным американского переписи населения, если в 1970 году дети были у 40% супружеских пар, в 2012 году они были лишь у 20%.

Хотя эта статистика не учитывает неженатых пар с детьми, она, однако, убедительно свидетельствует об изменениях в традиционном составе семьи.

Исследование, проведенное Бюро трудовой статистики США, показало, что супружеские пары без детей в течение 2007-2011 годов тратили больше денег на своих домашних любимцев, чем любые другие семьи.

"Это такая потребность в заботе о ком-то", - считает д-р Эми Блэкстоун, профессор социологии из Университета штата Мэн и автор книги "Чайлдфри по собственному желанию: движение, которое меняет традиционную семью и открывает новую эпоху независимости".

Блэкстоун исследует движение чайлдфри с 2008 года. Примерно тогда три ее близкие подруги рассказали, что забеременели, потому что ощутили тягу к материнству.

"Я не разделяла этих чувств", - рассказывает женщина.

Она была в счастливом браке с мужчиной, в которого влюбилась еще в школе. Сначала они считали себя "слишком молодыми" для детей и думали, что это произойдет, когда им будет за 30. Желание стать родителями появится то позже.

Но оно не появилось. "Никто из нас не испытывал интереса к отцовству", - говорит Блэкстоун.

У них с мужем была кошка, но у обоих оказалась аллергия на кошачью шерсть. Исследовательница, однако, не раз сталкивалась с бездетными парами, которые относились к своим домашним любимцам, как к настоящим детей.

"Один из самых ярких примеров - это история о человеке, который уволился с работы, когда узнал, что его собака умирает. Он хотел провести последние недели жизни своего любимца рядом с ним", - рассказывает профессор Блэкстоун.

Он хотел заботиться о собаке, "как кто-то заботился бы о ребенке или больном отце".

Другая бездетная пара, которая решила расстаться, должна была распределить опеку над своими котами.

"Они оба считали кошек своими детьми", - говорит Блэкстоун. В конце концов, один из бывших партнеров получил право оставить животных себе, а второй согласился на регулярные посещения любимцев.

Ньюйоркский художник Бэн Леновиц с восторгом рассказывал о бездетной паре, которая заказала ему несколько портретов своих собак. Одного из них они спасли во время урагана Сэнди в 2012 году.

"Мужчина рассказывал о собаке, как о своем малыше", - говорит Леновиц, чьи портреты домашних любимцев могут стоить до 160 долларов.

Пушистые детки

Идею замены ребенка "пушистым малышом" (fur baby) часто обсуждают на форумах чайлдфри.

"Наш кот, безусловно, член семьи", - говорит Максин Трамп, режиссер фильма To Kid or Not to Kid. Женщина замужем, но не имеет детей. Фильм развенчивает стереотипы окружающих людей, которые решили не рожать детей.

"Но я не называю его "своим сыночком".

49-летняя Максин живет со своим мужем и котом Оскаром Уайльдом ("Не люблю его фамилию", - шутит женщина).

Они с мужем большую часть жизни проводят в путешествиях. Это отчасти и стало причиной того, почему Максин не хотела детей, и почему кот им как раз подходит.

"Некоторым друзьям было довольно трудно объяснить наш выбор", - рассказывает женщина, но работа над фильмом "имела терапевтический эффект".

Когда около семи лет назад она начала работу над ним, информации о чайлдфри было очень мало.

Но теперь времена изменились. "Это очень увлекательно, сможем ли мы дожить до того времени, когда людей, сознательно отказавшихся от отцовства, не сочтут странными или изгоями?"

Для Рохов и Вилера и других молодых пар, не имеющих детей, отказ от отцовства имеет такое же значение, как и решение завести домашнего любимца.

"Эйри немного напугала нас на прошлой неделе", - говорит Рохов. Они с мужем отреагировали так же, как отреагировали бы любые молодые родители на тревожные признаки болезни у ребенка.

"Мы отвезли ее в ветеринарную клинику, что обошлось нам в почти 1000 долларов, представляю, сколько стоил бы визит в отделение неотложной помощи для малыша. Не меньшее тысячи, точно". (Она права относительно большинства таких заведений в США.)

Впрочем, кроме меньших финансовых затрат, решение не рожать детей также лишает их "эмоциональных страданий", связанных с отцовством.

"Я социальный работник, - говорит женщина. - Я знаю, какая жизнь у многих людей. И я знаю также, что не смогу дать ребенку все, что ему нужно".

