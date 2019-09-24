Берете отгул, чтобы "подтянуть хвосты"? Не делайте этого!
В наши дни руководители компаний стремятся оптимизировать расходы, а работники - произвести хорошее впечатление. Но если вам приходится брать отпуск, чтобы наверстать работу, может быть, пришла пора поднять этот вопрос.
24-летняя индианка Паллави Варма работает в туристической фирме и часто дежурит по шесть-семь дней в неделю. На работе она занимается наполнением веб-сайта. Помимо этого, девушка учится в местном университете, поэтому на ней лежит существенная нагрузка.
Иногда часов в сутках не хватает.
"Порой приходится подтягивать хвосты по воскресеньям или во время государственных праздников", - говорит она.
Ее это не слишком огорчает - дескать, так эффективнее работается, потому что за стенами офиса меньше давление. "Работая в свободное время, я достигаю значительно лучших результатов", - говорит Варма.
Она не одна. В прошлом году 31-летний британец Том Дженан впервые взял отпуск, чтобы доделать все "висяки" по работе. Он живет в Брайтоне и работает диетологом и фитнес-консультантом. Кроме основной задачи - составлять описание продукции, которую продает его компания - он выполнял много других обязанностей, и рабочего дня ему оказалось мало.
"Я взял выходной, чтобы составить описание продуктов в домашней обстановке - рассказывает он. - Я проснулся без будильника, сделал себе кофе и удобно устроился на диване с ноутбуком, включив любимую музыку".
Не отвлекаясь на оповещения электронной почты, болтовню с коллегами у чайника и другие раздражители офисной жизни, Дженан за день написал все, что откладывал месяцами.
Но для этого пришлось пожертвовать драгоценным днем отпуска.
Дженан и Варма олицетворяют новую тенденцию, когда работники чувствуют необходимость завершать рабочие задачи в свободное время за стенами шумного офиса.
От финансового кризиса до переработок
"Думаю, среди наемных квалифицированных работников это явление существовало всегда в той или иной форме", - говорит Джеймс Ричард - преподаватель HR-менеджмента из Университета Хэриота-Ватта, который сейчас проводит масштабный опрос по поводу работы в свободное время.
"Формально все определено контрактом, и есть ожидания, что вы будете реагировать на меняющиеся дедлайны и потребности компании".
Тенденцию работать в свободное время наблюдали в течение последнего года почти две трети работников отделов кадров британских компаний, по данным Дипломированного института персонала и развития кадров (Chartered Institute of Personnel and Development - дальше CIPD). И показатели растут.
"Это явление распространяется, ведь после последнего финансового кризиса большинство организаций взялись оптимизировать свои расходы, - объясняет Кэри Купер, профессор организационной психологии Манчестерской бизнес-школы и президент CIPD. - Мы только начинаем осознавать, какая это большая проблема".
По оценке Купера, примерно трети работников по всему миру приходилось брать выходные или отпуск для того, чтобы разобраться с незавершенными задачами; он волнуется, что в случае нового финансового кризиса это будет случаться еще чаще.
После мирового финансового кризиса 2008 года число безработных стремительно возросло - с 178 млн в 2007 году до 205 млн в 2009 году, по данным ООН. В то же время изменилось и отношение к работе.
Лозунгом "послекризисного мира" стали слова "меньше значит больше". Но если тот же объем работы падает на плечи меньшего числа работников, нагрузки быстро становятся нереальными.
"Мы оцениваем, какого максимума реально достичь, а затем пытаемся втиснуть это в рабочий день, - говорит Дженан. - Даже если бы у нас было сто работников, всегда оставалась бы несделанная работа".
Впрочем, все стороны трудовых отношений продолжают миряться с таким положением вещей.
"Я хочу произвести хорошее впечатление"
"Если вы чувствуете себя неуверенно, то будете работать как можно больше и постараетесь стать незаменимым, - говорит Купер. - Вы будете отвечать на е-мейлы посреди ночи, работать до утра. Вы почти не будете брать отпуск, а если и возьмете, то будете работать у бассейна. Дети играют - папа и мама работают".
И что самое важное: работники никому об этом не говорят.
"Я хочу произвести хорошее впечатление на руководство и клиентов, - объясняет Варма. - Поэтому я не против дополнительных часов переработки, если результат от этого выиграет". И это несмотря на убежденность в том, что ее работодатели "лояльны к сотрудникам и стремятся их понять".
"Они скорее будут настаивать, чтобы я больше отдыхала. Но я по натуре перфекционистка", - говорит она.
Если же признать, что нагрузка для вас слишком большая, руководство может сделать вывод, что вы не соответствуете требованиям. В условиях нестабильного рынка труда вы станете первоочередным кандидатом на увольнение.
Проблема нарастает, а компании мало интересуются тем, как ее преодолеть. Хотя работа в свободное время практикуется в 63% британских компаний, более 50% никак с этим не борются, свидетельствуют данные опроса CIPD.
"Все зависит от руководителей отделов, - говорит Купер. - Одно из возможных решений - учить руководителей внимательной коммуникации и эмпатии".
Важность такого обучения трудно переоценить. Кто как не непосредственные начальники должны помогать подчиненным, которые не могут справиться с объемом работы, и создавать атмосферу поддержки, где никто не будет бояться пожаловаться на большие объемы.
"Задача руководства - разряжать напряжение среди подчиненных, а не усиливать его, - говорит Рейчел Сафф, старший консультант по вопросам рабочих отношений в CIPD. - К сожалению, многие из них обречены на поражение, потому что не прошли должного обучения. А именно к ним первой очередь обращаются работники, когда сталкиваются с проблемами".
По опросу CIPD, около четверти компаний, где работники склонны работать в свободное время, пытаются с этим бороться - обычно путем лучшей поддержки персонала.
Баланс между работой и личной жизнью
К счастью, некоторые работодатели понимают, что работникам не следует перерабатывать. Варма обсудила свою нагрузку с начальником, и компания решила расширить штат.
Ее обязанности теперь разделены между двумя сотрудниками. "Начальник понимает, что у меня много работы, позволяет работать в своем темпе, а также нанял оплачиваемого стажера, чтобы частично меня разгрузить", - говорит она.
Вернувшись в офис после "рабочего выходного", Дженан случайно обмолвился перед начальником, зачем брал отгул.
"Он искренне расстроился, что я работал вместо того, чтобы отдыхать, - вспоминает Дженан. - Понимаю, это действительно важно - не слишком себя загонять, чтобы не перегореть. Следует поддерживать баланс между работой и личной жизнью".
Это действительно важно, соглашается Купер. "Думаю, работа в свободное время - это проблема, которую мы можем преодолеть", - говорит он.
"Надо убедить высшее руководство, что наша производительность возрастет, если баланс улучшится, - добавляет он. - Если выдавливать из работников все соки, мы получим истощенных работников. Нет никаких доказательств того, что это способствует производительности".
Начальник Дженана попросил его больше не брать отгулов "для работы" и обращаться к нему в случае проблем с нагрузкой.
Дженан его выслушал, и не прислушался. После этого он уже брал выходной для написания рабочих материалов.
"Начальник об этом не знает, - улыбается он. - Но, наверное, после этой статьи узнает".
Прочитать оригинальную версию статьивы можете на сайте BBC Worklife.
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