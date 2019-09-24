Берете отгул, чтобы "подтянуть хвосты"? Не делайте этого!

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сотрудники 63% британских компаний работают в свободное время, более половины из них даже не пытается решить эту проблему

В наши дни руководители компаний стремятся оптимизировать расходы, а работники - произвести хорошее впечатление. Но если вам приходится брать отпуск, чтобы наверстать работу, может быть, пришла пора поднять этот вопрос.

24-летняя индианка Паллави Варма работает в туристической фирме и часто дежурит по шесть-семь дней в неделю. На работе она занимается наполнением веб-сайта. Помимо этого, девушка учится в местном университете, поэтому на ней лежит существенная нагрузка.

Иногда часов в сутках не хватает.

"Порой приходится подтягивать хвосты по воскресеньям или во время государственных праздников", - говорит она.

Ее это не слишком огорчает - дескать, так эффективнее работается, потому что за стенами офиса меньше давление. "Работая в свободное время, я достигаю значительно лучших результатов", - говорит Варма.

Она не одна. В прошлом году 31-летний британец Том Дженан впервые взял отпуск, чтобы доделать все "висяки" по работе. Он живет в Брайтоне и работает диетологом и фитнес-консультантом. Кроме основной задачи - составлять описание продукции, которую продает его компания - он выполнял много других обязанностей, и рабочего дня ему оказалось мало.

"Я взял выходной, чтобы составить описание продуктов в домашней обстановке - рассказывает он. - Я проснулся без будильника, сделал себе кофе и удобно устроился на диване с ноутбуком, включив любимую музыку".

Не отвлекаясь на оповещения электронной почты, болтовню с коллегами у чайника и другие раздражители офисной жизни, Дженан за день написал все, что откладывал месяцами.

Но для этого пришлось пожертвовать драгоценным днем отпуска.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По данным ООН, число безработных возросло с 178 млн в 2007 году до 205 млн в 2009-м (после мирового финансового кризиса)

Дженан и Варма олицетворяют новую тенденцию, когда работники чувствуют необходимость завершать рабочие задачи в свободное время за стенами шумного офиса.

От финансового кризиса до переработок

"Думаю, среди наемных квалифицированных работников это явление существовало всегда в той или иной форме", - говорит Джеймс Ричард - преподаватель HR-менеджмента из Университета Хэриота-Ватта, который сейчас проводит масштабный опрос по поводу работы в свободное время.

"Формально все определено контрактом, и есть ожидания, что вы будете реагировать на меняющиеся дедлайны и потребности компании".

Тенденцию работать в свободное время наблюдали в течение последнего года почти две трети работников отделов кадров британских компаний, по данным Дипломированного института персонала и развития кадров (Chartered Institute of Personnel and Development - дальше CIPD). И показатели растут.

"Это явление распространяется, ведь после последнего финансового кризиса большинство организаций взялись оптимизировать свои расходы, - объясняет Кэри Купер, профессор организационной психологии Манчестерской бизнес-школы и президент CIPD. - Мы только начинаем осознавать, какая это большая проблема".

По оценке Купера, примерно трети работников по всему миру приходилось брать выходные или отпуск для того, чтобы разобраться с незавершенными задачами; он волнуется, что в случае нового финансового кризиса это будет случаться еще чаще.

После мирового финансового кризиса 2008 года число безработных стремительно возросло - с 178 млн в 2007 году до 205 млн в 2009 году, по данным ООН. В то же время изменилось и отношение к работе.

Лозунгом "послекризисного мира" стали слова "меньше значит больше". Но если тот же объем работы падает на плечи меньшего числа работников, нагрузки быстро становятся нереальными.

Копірайт зображення Unsplash

"Мы оцениваем, какого максимума реально достичь, а затем пытаемся втиснуть это в рабочий день, - говорит Дженан. - Даже если бы у нас было сто работников, всегда оставалась бы несделанная работа".

Впрочем, все стороны трудовых отношений продолжают миряться с таким положением вещей.

"Я хочу произвести хорошее впечатление"

"Если вы чувствуете себя неуверенно, то будете работать как можно больше и постараетесь стать незаменимым, - говорит Купер. - Вы будете отвечать на е-мейлы посреди ночи, работать до утра. Вы почти не будете брать отпуск, а если и возьмете, то будете работать у бассейна. Дети играют - папа и мама работают".

И что самое важное: работники никому об этом не говорят.

"Я хочу произвести хорошее впечатление на руководство и клиентов, - объясняет Варма. - Поэтому я не против дополнительных часов переработки, если результат от этого выиграет". И это несмотря на убежденность в том, что ее работодатели "лояльны к сотрудникам и стремятся их понять".

"Они скорее будут настаивать, чтобы я больше отдыхала. Но я по натуре перфекционистка", - говорит она.

Если же признать, что нагрузка для вас слишком большая, руководство может сделать вывод, что вы не соответствуете требованиям. В условиях нестабильного рынка труда вы станете первоочередным кандидатом на увольнение.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В течение последнего года почти две трети сотрудников отделов кадров британских компаний брали работу на дом

Проблема нарастает, а компании мало интересуются тем, как ее преодолеть. Хотя работа в свободное время практикуется в 63% британских компаний, более 50% никак с этим не борются, свидетельствуют данные опроса CIPD.

"Все зависит от руководителей отделов, - говорит Купер. - Одно из возможных решений - учить руководителей внимательной коммуникации и эмпатии".

Важность такого обучения трудно переоценить. Кто как не непосредственные начальники должны помогать подчиненным, которые не могут справиться с объемом работы, и создавать атмосферу поддержки, где никто не будет бояться пожаловаться на большие объемы.

"Задача руководства - разряжать напряжение среди подчиненных, а не усиливать его, - говорит Рейчел Сафф, старший консультант по вопросам рабочих отношений в CIPD. - К сожалению, многие из них обречены на поражение, потому что не прошли должного обучения. А именно к ним первой очередь обращаются работники, когда сталкиваются с проблемами".

По опросу CIPD, около четверти компаний, где работники склонны работать в свободное время, пытаются с этим бороться - обычно путем лучшей поддержки персонала.

Баланс между работой и личной жизнью

К счастью, некоторые работодатели понимают, что работникам не следует перерабатывать. Варма обсудила свою нагрузку с начальником, и компания решила расширить штат.

Ее обязанности теперь разделены между двумя сотрудниками. "Начальник понимает, что у меня много работы, позволяет работать в своем темпе, а также нанял оплачиваемого стажера, чтобы частично меня разгрузить", - говорит она.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Если выдавливать из работников все соки, мы получим истощенных работников

Вернувшись в офис после "рабочего выходного", Дженан случайно обмолвился перед начальником, зачем брал отгул.

"Он искренне расстроился, что я работал вместо того, чтобы отдыхать, - вспоминает Дженан. - Понимаю, это действительно важно - не слишком себя загонять, чтобы не перегореть. Следует поддерживать баланс между работой и личной жизнью".

Это действительно важно, соглашается Купер. "Думаю, работа в свободное время - это проблема, которую мы можем преодолеть", - говорит он.

"Надо убедить высшее руководство, что наша производительность возрастет, если баланс улучшится, - добавляет он. - Если выдавливать из работников все соки, мы получим истощенных работников. Нет никаких доказательств того, что это способствует производительности".

Начальник Дженана попросил его больше не брать отгулов "для работы" и обращаться к нему в случае проблем с нагрузкой.

Дженан его выслушал, и не прислушался. После этого он уже брал выходной для написания рабочих материалов.

"Начальник об этом не знает, - улыбается он. - Но, наверное, после этой статьи узнает".

Прочитать оригинальную версию статьивы можете на сайте BBC Worklife.

Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес questions.ukrainian@bbc.co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

--