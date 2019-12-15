Что подарить, чтобы не прогадать - советы психологов

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Неудачный подарок отношения не испортит, но неприятный осадок может оставить. Как выбрать подарок, который человеку точно понравится?

Сезон подготовки подарков официально начался. Мысленно или на бумаге вы, наверное, уже составляете список тех, кого хотели бы поздравить. Вы обдумываете, сколько денег потратить на подарки, а главное, что именно подарить.

Британская семья в среднем тратит на рождественские подарки около 500 фунтов, американцы примерно столько же - 650 долларов.

Дарить приятно. Так можно показать человеку, как вы его любите, цените, и тем самым укрепить ваши отношения.

Впрочем, неудачный подарок может иметь прямо противоположный эффект.

Дороже не всегда лучше

"Он свидетельствует о том, что вы плохо понимаете человека, которому сделали подарок, что у вас мало общего", - говорит Элизабет Данн, профессор психологии из Университета Британской Колумбии в Канаде и соавтор книги Happy Money: The Science of Happier Spending ("Счастливые деньги: Как покупать и быть счастливым").

Итак, как выбрать подарок, который наверняка понравится получателю? Вот несколько советов психологов.

Цена не главное

Многим из нас кажется, что чем дороже подарок, тем больше мы демонстрируем человеку нашу заботу о нем. На самом деле это не так, прямой зависимости между ценой и радостью от подарка нет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Удачный подарок - это тонкое искусство

Джефф Галак, доцент кафедры маркетинга в Школе бизнеса Теппер в Университете Карнеги-Меллона, считает, что после определенного ценового порога (ожидаемого или традиционного) цена не влияет на удовольствие от подарка.

Подарок с перспективой

По мнению Галака, чтобы сделать действительно удачный подарок, необходимо думать не только о моменте его вручения.

"Выбирая подарок, мы обычно представляем, как человек увидит его и обрадуется", - объясняет исследователь.

Самые удачные подарки основаны на общих интересах

"Однако для получателя действительно важной является польза от подарка", - объясняет Джефф Галак.

Подписка на стриминговую платформу может выглядеть не особо эффектно, но получателю она наверняка понравится. Ведь таким подарком можно наслаждаться не единожды.

Не нужно оригинальничать

Как показывают исследования, выбирая подарок, мы концентрируемся на особых чертах человека, забывая о его обычных желаниях.

Покупая подарки многим людям, мы также стараемся выбрать каждому что-то свое, тогда как они вполне могут обрадоваться и одинаковым подаркам, если это действительно полезная вещь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Подарок-сюрприз - не всегда хорошая идея

Мы ошибочно считаем, что должны сделать всем разные подарки, поскольку это будет свидетельствовать, что мы действительно постарались.

Так же мы редко дарим вещи, которые есть у нас самих. Однако, ваш друг может очень обрадоваться кроссовкам, которые есть у вас и давно ему нравятся.

Общие интересы - беспроигрышный вариант

Выбирая подарок, подумайте об увлечениях, которые вы разделяете с адресатом, советует профессор психологии Элизабет Данн.

"Люди отлично умеют покупать подарки для себя. Итак, если ваш знакомый разделяет какое-то из ваших увлечений, выберите подарок из этой области. То, что нравится вам, наверняка, понравится и ему", - говорит профессор Данн.

Лучшей идеей в этом случае будет подарить впечатления, например билеты на концерт или кулинарный мастер-класс. Даря эмоции, мы становимся ближе к человеку, свидетельствуют исследования, даже если мы не будем участвовать в мероприятии вместе с ним.

Или просто спросите

Если у вас нет общих интересов, спросите, что человек хотел бы получить в подарок.

Исследования показывают, что людям больше нравятся те подарки, о которых они сами попросили.

"Мы стремимся к творческому подходу, хотим удивить получателя, - говорит профессор Данн, - но лучший подарок все же тот, который хотят".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хороший подарок не обязательно должен быть дорогим

Джефф Галак соглашается, что самый простой способ сделать человека счастливым, это спросить напрямую, что ему подарить.

"Спрашивать, что человек хочет получить в подарок, считается неприличным, - говорит Галак. - Но всем было бы лучше, если бы можно было откровенно об этом поговорить".

Не волнуйтесь

В конце концов, чересчур беспокоиться тоже не стоит: совсем уж неудачные подарки - явление довольно редкое.

"Если человек чувствует, что вы старались, потратили время, он будет благодарен вам за усилия", - говорит Николас Эпли, профессор Школы бизнеса Чикагского университета.

Как говорится, главное - не подарок, а внимание.

"Важно и то, что, выбирая подарок, вы думали о человеке, а значит, стали к нему ближе", - добавляет профессор Эпли.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.

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