Фільму "На голці" - 25. Чому він став культовим і якою була його друга частина

Ніколас Барбер

BBC Culture

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Екранізація 1996 року культового роману Ірвіна Велша про компанію покидьків-героїнщиків з Единбурга вразила глядачів шокуюче-непристойною, але стильною комедією

"На голці" Денні Бойла став культовим фільмом цілого покоління. Чи дотягнуло до оригіналу продовження стрічки, якого фанати чекали понад двадцять років?

"T2 Трейнспоттінг" оповідає про вже відому нам четвірку друзів. Тепер їм за сорок, і вони нарешті усвідомлюють, що вже не такі молоді. Порівняно з юнацьким хуліганством першої частини, атмосфера стрічки також помітно "подорослішала".

Другий "Трейнспоттінг" - повільніший і не такий блискучий. Йому, очевидно, бракує шику і нахабності "На голці", зате ностальгії за минулим - удосталь.

Все залежить від того, наскільки поблажливо ви налаштовані на зустріч, а також від вашого віку. Когось, напевно, вразить, як тонко в сюжет вплітається тема дорослішання, а хтось буде розчарований тим, що друга частина далеко не така "ульотна".

Хоча справедливості заради слід зазначити, що мало який фільм може зрівнятися з першим "Трейнспоттінгом". Екранізація 1996 року культового роману Ірвіна Велша про компанію покидьків-героїнщиків з Единбурга вразила глядачів шокуюче-непристойною, але стильною комедією.

Гротескні персонажі і божевільні історії, в які вони потрапляють, текст у кадрі і закадровий голос, а також неймовірно круто підібраний саундтрек - Lust for Life Іггі Попа, Perfect Day Лу Ріда і Born Slippy гурту Underworld - вже за перших 10 хвилин перегляду переконували глядача, що гроші на квиток витрачені не марно.

Другий "Трейнспоттінг" - фільм зовсім іншої тональності, хоча режисер і сценарист у нього ті самі. Денні Бойл і Джон Годж також залишаються вірними й стилістиці оригіналу - сюжет розгортається нелінійно, кадри на кшталт коміксів мають титри, а глядач не одразу усвідомлює, що відбувається з героями.

Дивно, але вони всі живі. Рентон (Юен Макгрегор) зав'язав з наркотиками і останні 20 років мешкає в Амстердамі. Він повертається до Единбурга після смерті матері. А от невдаха Спад (Юен Бремнер) так і не зміг зістрибнути з голки, втративши через це зв'язок з дружиною та сином.

Автор фото, BBC Culture Підпис до фото, Порівняно з юнацьким хуліганством першої частини, атмосфера другої стрічки також помітно "подорослішала"

Бегбі (Роберт Карлайл) відсидів у в'язниці, де його живіт, вуса і схильність до насильства помітно зросли. А Дохлий (Джонні Лі Міллер) нюхає кокаїн, працює в огидному пабі своєї тітки і шантажує клієнтів болгарської повії (Анжела Недялкова).

Більше, ніж ностальгія?

Коли всі четверо востаннє були разом, Рентон поцупив сумку з вкраденою готівкою, і отже, в Шотландії його, вочевидь, не чекають із розпростертими обіймами.

Дохлий втягує Рентона в "бізнес-проєкт" з переробки пабу на бордель, збираючись пізніше вибити з нього гроші. А Бегбі планує менш вишукану помсту за допомогою фінки і кувалди.

Лихі пригоди, в які потрапляють герої, мають чимало схожого з попереднім фільмом: зламані більярдні киї і брудні нічні клуби, віртуозна лайка і спалахи насильства, все це перемежається стоп-кадрами і спецефектами.

Змішуючи соціальний реалізм з гротеском коміксів, Бойл створює темний і непристойний фарс, який виявляється на подив захопливим, принаймні, захопливішим за багато інших британських фільмів (зокрема й фільмів самого Бойла).

Але справа в тому, що кожен інгредієнт другого "Трейнспоттінга" поступається своєму оригіналу.

Операторська робота - менш яскрава, монтаж - не такий блискавичний, саундтрек - не настільки привабливий, а гра акторів - трохи млява (хоча англієць Міллер, безперечно, покращив свій шотландський акцент).

Мабуть, лише одна сцена, в якій Рентон і Дохлий грабують протестантський клуб, а потім на ґрунті спільного захоплення футболістом Джорджем Бестом згадують про свою дружбу - має епатаж і енергетику першого фільму.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тепер їм за сорок, і вони нарешті усвідомлюють, що вже не такі молоді

Кілька сцен взагалі були б більш доречними для сюжету низькопробного детективчику. Жарти про "Віагру" в 2017 році? Ви серйозно?

І якщо другий "Трейнспоттінг" важко дивитись, пам'ятаючи блискучий оригінал, рятує його тільки одне - самоіронія і готовність визнати, що шедевр не перевершити.

Як і багато інших голлівудських сіквелів 2015 року - "Крід", "Парк Юркського періоду" та "Пробудження сили" - "Трейнспоттінг" будить приємні спогади про кіно, яким ми захоплювалися в юності, і нагадує про те, скільки років промайнуло з того часу.

Рентон і його друзі також згадують, як вони насолоджувалися життям у свої молоді роки, а також вирушають у сентиментальні прогулянки місцями бойової слави. Бойл вдало супроводжує ці сцени кадрами з фільму 1996 року.

Він майстерно повертає сюжетну лінію ще далі в минуле, коли герої дітьми грали у футбол на шкільному майданчику, показуючи, що їхня дружба сягає корінням у дитинство.

І якби хтось із них почав співати стару шотландську пісеньку Auld Lang Syne, здається, це нікого не здивувало б.

Втім, іноді туга за минулим у фільмі переходить межу. Коли Рентон повторює в оновленій версії свій славетний монолог "Обери життя", - це вже трохи занадто. Хоча в цілому ця подорож у закутки пам'яті видається цілком зворушливою.

Обидві частини "Трейнспоттінга" заслуговують на почесне місце на полиці під назвою "Гірко-солодкі спогади про те, як ми дорослішали і старіли".

Поруч, приміром, із трилогією Річарда Лінклейтера "Перед сходом сонця", "Перед заходом сонця" і "Перед північчю" або "Пригодами Антуана Дуанеля" Франсуа Трюффо.

На подив, у другому "Трейнспоттінгу" немає жодної відсилки до філософських роздумів Дохлого в першій частині: "Спочатку воно у вас є, потім ви його втрачаєте. А згодом воно зникає назавжди".

У Бойла і його команди воно було, потім вони його втратили, але вони дуже зворушливо зізнаються, що усвідомлюють цю втрату.

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