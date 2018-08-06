9 легендарних наручних годинників

Копирайт изображения Getty Images

Кожен із цих годинників став проривом у дизайні пристроїв для вимірювання часу. Редакція BBC Culture розпитала фахівців про їхні улюблені моделі за останні сто років.

Коли годинник Apple з'явився на ринку в 2015 році, багато хто говорив про те, що це - поворотний момент не лише в галузі наручних годинників, але і у всій індустрії портативних технологій.

Однак не можна не відзначити, що в першу чергу це все ж таки годинник. Навряд чи він зможе змагатися з хронометрами за 50 тисяч доларів, але, як зазначає редактор сайту про годинники Бенжамін Клаймер, "він претендує на місце на вашому зап'ясті і може завдати удару по менш дорогому сегменту ринку".

Є думка, що цей вплив може виявитися навіть більш істотним. "Смартгодинник здатний розворушити осине гніздо швейцарської годинникової галузі", - заявляє Режі Угенен, головний куратор Міжнародного музею годинникової справи в Швейцарії.

Які годинники в історії можуть зрівнятися з Apple Watch за своєю значущістю на момент початку виробництва? Редакція BBC Culture склала список знакових наручних годинників, які, вперше з'явившись на зап'ястях піонерів авіації, дослідників морських глибин і космічного простору, створили революцію в галузі годинникових пристроїв.

Перший годинник пілота

Cartier Santos Dumont (1904, у продажу з 1911 року)

Копирайт изображения Paul Salmon / Alamy

За даними Книги рекордів Гіннеса, перший наручний годинник створила фірма Patek Philippe для угорської графині Коцевіч у 1868 році. Після цього протягом цілих десятиліть його носили тільки жінки як ювелірний "годинниковий браслет".

Наручні годинники набули широкої популярності в чоловіків після Першої світової війни, але дехто почав носити їх раніше, ще на початку XX-го століття. "Льотчикам були потрібні годинники на зап'ясті для навігації, і перший такий годинник з'явився ще до Першої світової", - розповідає Гауссерман.

"Луї Картьє переробив кишеньковий годинник на наручний для свого паризького друга, одного з перших авіаторів світу".

Бразильський піонер авіації Альберто Сантос-Дюмон був першою людиною в історії, який продемонстрував можливість керованого людиною польоту. Йому був потрібний годинник, щоб стежити за часом, не знімаючи рук з керма.

За словами Гауссермана, годинник Cartier мав контрастний циферблат, "досить великий для того, щоб бачити час із першого погляду: для пілотського годиннику це - головна вимога". Сантос-Дюмон надягав їх під час кожного свого польоту.

Перший комерційний наручний годинник

Cartier Tank (1919 рік)

Копирайт изображения Keystone Pictures USA

Це один із найпрестижніших наручних годинників в історії - його носили Грета Гарбо, Кері Грант, принцеса Діана, Джекі Кеннеді, Грейс Келлі і Енді Воргол. Його творець стверджував, що джерелом натхнення для нього послужив танк. Цей годинник, схоже, вперше в історії був дійсно пристосованим для носіння на зап'ясті, а не просто кишеньковим. Він був виконаний в стилі ар-деко, з непомітним переходом від корпусу до браслету.

"Годинникові майстри не надто дбали про стиль, - розповідав голова відділу годинників аукціонного будинку Christie's у Нью-Йорку Сем Гайнс. - Так, було дійсно чимало кишенькових годинників із чудовим дизайном, але ж кишеньковий годинник тримають в кишені. Тому виробник переважно міркував про інше: як точно годинник іде? Як він покаже себе під час випробування або на виставці? Але Картьє був ювеліром, і це стало його перевагою, адже він думав про дизайн, про те, як годинник виглядатиме на руці".

Перший водонепроникний годинник

Rolex Oyster (1926 рік)

Копирайт изображения Dudley Wood / Alamy

Репутацію "Устриці", як першого в світі водонепроникного годинника, підтвердила 24-річна плавчиня Мерседес Гляйце, яка подолала з ним Ла-Манш у 1927 році. Під час 10-годинного запливу герметичний корпус захистив механізм, і годинник досяг Дувра в чудовому робочому стані.

Гляйце написала в Rolex: "Вам буде приємно почути, що годинник Rolex Oyster, з якими я перепливла Ла-Манш, зарекомендував себе надійним і точним хронометражним компаньйоном - попри те, що протягом багатьох годин поспіль він був повністю зануреним у морську воду, температура якої ледь була не більше 14 градусів, а іноді навіть 11".

Oyster був попередником Rolex Submariner - класичного годинника, який носили Че Гевара і Шон Коннері (в ролі Джеймса Бонда). "Ранні моделі Rolex посідають важливе місце в історії наручних портативних пристроїв. Вони втілили в реальність концепцію точного, водонепроникного годинника з автоматичним заводом", - каже Бенжамін Клаймер.

Компанія не боялася сміливих проектів. "У 1960 році спеціальна модель Rolex Oyster опустилася разом з Огюстом Пікаром на глибину 10 916 метрів в Маріанську западину", - розповідає Угенен. Годинник успішно витримав випробування гігантським тиском.

"Фірма й досі використовує цю назву: всі водонепроникні годинники Rolex називаються "Устрицями", - додає Гауссерман.

Перший спортивний годинник

Jaeger-LeCoultre Reverso (1931 рік)

Копирайт изображения Matthew Peyton / Getty Images for Jaeger-LeCoultre

Reverso став першим годинником, розробленим для спорту. Він мав поворотний корпус із механізмом, який дозволяв захистити скло.

"У звичайному положенні можна було подивитися час, але за допомогою спеціального механізму корпус розвертався циферблатом до руки, - пояснює Гауссерман. - Цей годинник носили гравці в поло, щоб не пошкодити скло під час матчу. Його задню поверхню зроблено зі сталі, вона добре витримує удари".

Годинник мав квадратний корпус і став класикою стилю ар-деко (пізніше, після Другої світової війни, в моду увійшли круглі циферблати).

Годинник, який змінив моду

Panerai Luminor (1950 рік)

Копирайт изображения dpa picture alliance / Alamy

Як заначає Гауссерман, Luminor спочатку замислювався як "глибоководний годинник для італійського військово-морського флоту, але останнім часом завдяки ньому з'явилася мода на масивні годинники навіть для жінок. Його корпус має 45 мм в діаметрі, а до нього діаметр чоловічого годинника не перебільшував 37-38 мм. Це дуже помітна різниця, насамперед коли бачиш годинник на руці. Багато дам надають йому перевагу".

Годинник, який побував на Місяці

Omega Speedmaster Professional (1957 рік)

Копирайт изображения Omega Ltd

Годинник Omega Speedmaster має таку високу точність, що завдяки цьому, як стверджують, він врятував екіпаж американського космічного корабля "Аполлон-13". Коли Ніл Армстронг вийшов на поверхню Місяця, він залишив свій годинник у місячному модулі в якості резервного хронометра, тому що один з корабельних таймерів працював з перебоями.

Але Базз Олдрін надів годинник на руку. "Під час прогулянки на Місяці знати точний час в Г'юстоні - не є життєвою необхідністю, - пише Олдрін у своїх мемуарах "Повернення на Землю"(Return to Earth). - Я не уявляю свого життя без годинників, тому й цього разу вирішив пристебнути Speedmaster на праве зап'ясті поверх товстого рукава мого скафандра".

Щоб отримати сертифікат НАСА, Speedmaster пройшов низку серйозних випробувань, зокрема тест на перепади температур від -160 до +120 градусів за Цельсієм. Цю модель й досі носять американські астронавти. "Speedmaster є архетипом спортивних годинників і хронометрів", - підсумовує Клаймер.

Перші сталеві годинники

Audemars Piguet Royal Oak (1970 рік), IWC Ingenieur (1976 рік) і Patek Philippe Nautilus (1976 рік)

Копирайт изображения epa b.v. / Alamy Image caption Royal Oak французького актора Алена Делона

"Усі перші годинники класу люкс у сталевому корпусі розробив дизайнер Жераль Женті - це були Patek Philippe Nautilus, модель Royal Oak фірми Audemars Piguet і IWC Ingenieur", - каже Гауссерман.

"Ці три годинники, ніби з однієї родини, вони внесли сталевий корпус у люксовий сегмент, збагативши традиції годинникової справи сучасним дизайном. До них матеріалом для розкішного аксесуару вважалося тільки золото, потім стала й сталь. Ці годинники коштують не менше за золоті".

Попереднік "розумного годинника"

Hewlett-Packard HP-01 (1977 рік)

Копирайт изображения [LED-Forever](http://www.led-forever.com/)

Коли в 1977 році компанія Hewlett-Packard представляла модель HP-01, вона заявила: "За допомогою цього годинника можна робити все що завгодно: дізнатися час, розрахувати вартість міжнародного дзвінка або - якщо ви льотчик - визначати дистанцію до наступної точки маршруту".

Функції годинника дозволяли змінювати часові пояси і користуватися калькулятором.

"Це був перший у світі кварцовий годинник із дисплеєм на світлодіодах та калькулятором, - каже Угенен. - Це - прабатько сучасних "розумних годинників".

Клаймер згадує також годинник компанії Seiko і Casio G Shock: "Розумні годинники з'явилися не вчора - багатофункціональні електронні годинники існують іще з 1970-х років".

Швейцарський годинник нового типу

Swatch (1983 рік)

Копирайт изображения Reuters / Pascal Lauener

За словами Угенена, годинник фірми Swatch став "абсолютно новим словом у концепції швейцарських годинників, і його дебют виявися дуже вдалим. Крім того, він ознаменував завершення "кварцової кризи" в швейцарській годинниковій галузі в 1980-х роках".

Клаймер погоджується: "Годинник Swatch відродив швейцарську годинникову індустрію - він був дешевим, кумедним і стильним".

"Годинник не обов'язково має бути дорогим, щоб стати знаковим для галузі. Найважливішу роль за останні 30 років у виробництві годинників зіграли саме Swatch".

І компанія поки що не збирається здавати позиції. Генеральний директор Swatch Group Нік Хеєк стверджує, що їхній розумний годинник "буде в першу чергу красивим, і його не потрібно буде заряджати щодня - і навіть щомісяця".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.