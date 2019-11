Чи є кохання в Love Actually?

Копирайт изображения Alamy

На днях на каналі BBC One вийшло 10-хвилинне продовження романтичної комедії Річарда Кертіса. Кінокритик BBC Culture намагався з'ясувати, чому одні цей фільм обожнюють, а інші з такою ж пристрастю ненавидять.

Якщо у вас є улюблена романтична комедія, ви, напевно, хоча б раз замислилися над тим, а що ж сталося з її героями після традиційного фіналу "і жили вони довго і щасливо".

Поціновувачам фільму "Реальна любов" (Love Actually) доведеться це незабаром з'ясувати. 24 березня до Дня Червоного Носа - акції благодійного збору коштів - Річард Кертіс випустив коротке продовження стрічки. І отже, в нас з'явився шанс дізнатись, яка доля спіткала різноманітні закохані пари з різдвяного ромкому 2003 року.

Чи щасливі вони й досі?

А втім, питання може поставити й трохи інакше. Хто з них взагалі був по-справжньому щасливим?

Копирайт изображения Alamy Image caption Прем'єр-міністра Великої Британії Девіда (Хью Грант), як і багатьох інших героїв стрічки, охоплює пристрасть до людини, з якою вони майже не знайомі

Хоча "Реальна любов" була режисерським дебютом Кертіса, він уже мав статус короля британської комедії завдяки своїм сценаріям до таких популярних ромкомів, як "Здоровань", "Чотири весілля і одні похорони" та "Ноттінг-Гілл".

Його улюблена тема - пісня гурту The Troggs Love is All Around у кавер-версії Wet Wet Wet протрималась на вершині хіт-парадів 15 тижнів, після того як пролунала в "Чотирьох весіллях". І вона також стала головним треком "Реальної любові", трохи видозмінившись на Christmas is All Around.

Але чи дійсно кохання повсюди в святковому, різдвяному Лондоні Річарда Кертіса? Я не впевнений. Визначною рисою фільму "Реальна любов" є той факт, що кохання в ньому на подив мало.

Назва "Реальна хтивість" була б більш доречною

Звичайно, любов у фільмі певною мірою присутня. Вона - у відданості жінки своєму хворому братові, турботі вдівця про пасинка і суворому захопленні старого рокера-наркомана своїм помічником.

Але романтичного кохання, в сенсі, який вкладає в це словосполучення будь-хто старший 12 років, у фільмі немає. Ніхто з героїв не виявляє, що може розмовляти з коханою людиною годинами, що відкрив у ній риси, які дивовижним чином доповнюють його особистість.

Замість цього, їх охоплює божевільна пристрасть майже з перших хвилин знайомства. Чому Кертіс назвав свій фільм "Реальна любов" в цілому зрозуміло, але "Реальна хтивість", здається, було б більш доречною назвою.

Гаррі і Сара (Алан Рікман і Лора Лінні) спалахують пристрастю до своїх колег (Хайке Макатч і Родріго Санторо відповідно).

Девід (Г'ю Грант) миттєво закохується в співробітницю свого офісу Наталі (Мартіна Маккатчен).

Джеймі (Колін Ферт) мріє про покоївку Аурелію (Лусія Моніц).

Сем (Томас Сенгстер) захопився своєю однокласницею Джоаною (Олівія Олсон). Колін (Кріс Маршалл) бажає провести ніч із першою американкою, яку він зустрів.

Копирайт изображения Alamy Image caption Марк (Ендрю Лінкольн) освідчується героїні Кіри Найтлі

А Марк (Ендрю Лінкольн) безнадійно закоханий у дружину свого найкращого друга Джульєт (Кіра Найтлі). Він освідчується дівчині на порозі її будинку, у той час як чоловік Джульєт, Пітер (Чиветел Еджіофор), сидить у сусідній кімнаті. (Цікаво, що би зробив Марк, якби двері йому відчинив Пітер? Можливо, ми дізнаємось про це в другій частині ромкому?)

"Для мене ти - ідеал", - написано на останньому аркуші, який Марк показує Джульєт. Але чому він так вважає, про це фільм замовчує. Що він знайшов у ній, окрім безумовно привабливої зовнішності Кіри Найтлі? Вона весела? Хоробра? Піклується про тварин? Вона поділяє його захоплення філателією або історичними реконструкціями битв часів громадянської війни?

Цього ми ніколи не дізнаємося, так само, як ми ніколи не дізнаємося, що знайшов Девід у Наталі або Джеймі в Аурелії. Бо вони не розмовляють. Вони не розповідають одне одному про себе.

"Дивна уїдливість"

І це в фільмі "Реальна любов" виглядає дуже дивним, навіть ненормальним, бо Кертіс є неперевершеним майстром діалогів. Але чомусь у фільмі він геть ігнорує ідею про те, що взаємне тяжіння залежить не тільки від зовнішньої привабливості, але й від іскри, яка виникає у розмові.

Немає у фільмі й жартівливого флірту, притаманного таким відмінним зразкам жанру, як "Однієї щасливої ночі" чи "Коли Гаррі зустрів Саллі", та будь-якому класичному ромкому. Вочевидь, найбільш екстремальним проявом цієї дивної відсутності діалогів є історія англійця Джеймі і португалки Аурелії, які не розуміють мови одне одного.

Копирайт изображения Alamy Image caption Англієць Джеймі (Колін Ферт) закохується в свою покоївку португалку Аурелію, не перекинувшись з нею жодним словом

Хоча сказати, що герої "Реальної любові" взагалі мовчать, було б несправедливо. Вони розмовляють, але те, що вони кажуть, складається переважно з образливих зауважень та ще й з висміюванням тілесних недоліки.

Обидва батька дівчат у фільмі кличуть своїх доньок на прізвиська, що натякають на зайву вагу ("Товстушка" і "Міс Данкін Донатс 2003"). А старий рокер (Білл Наї) звертається до свого менеджера (Грегор Фішер) не інакше як "Пухтяк".

Якщо не знати, що це романтична комедія, можна подумати, що дивишся наукову фантастику, де в якійсь паралельній реальності Землю охопила пандемія синдрому Туретта (хворі на цей синдром часто безконтрольно вигукують непристойності. - Ред.)

У цій моторошній антиутопії хтось може втішати найкращого друга, називаючи його "самотнім потворним засранцем". Під час виступу на дитячому телебаченні відомий музикант сипле лайками, але його не переривають.

Копирайт изображения Alamy Image caption Дублери порнофільму (Мартін Фрімен і Джоанна Пейдж) обмінюються люб'язностями під час зйомки сексуальних сцен

А прем'єр-міністр Великої Британії, щойно йому представили нового співробітника на ім'я Терренс, не довго думаючи, зауважує: "В мене був дядько, якого також звали Терренс. Ненавидів його. Він був справжній збоченець".

Звісно, після того як Борис Джонсон посів пост міністра закордонних справ Великої Британії, подібні нісенітниці в устах високопосадовця вже не здаються настільки недоречними. Але дивна уїдливість реплік у фільмі насправді залишає неприємний присмак.

Єдиною парою, чиї романтичні стосунки хоч трохи нагадують природні, виявляються два дублери порнофільму (Мартін Фрімен і Джоанна Пейдж), які обмінюються люб'язностями під час зйомки сексуальних сцен.

Це рідкісний випадок у фільмі, коли герої дійсно знайшли спільну мову, але навіть вони не розмовляють ні про що більш значуще, ніж затори на дорогах. І отже, на їхнє спільне майбутнє я би також не робив ставку.

Але коли один з героїв робить таки спробу вилити душу своїй подрузі, її реакція воістину дивовижна. Чоловіку (Ліам Нісон), який щойно втратив дружину, Карен (Емма Томпсон) відказує: "Заспокойся. Кому потрібні скиглії? Думаєш, хтось захоче з тобою переспати, якщо ти постійно нитимеш?"

Копирайт изображения Alamy Image caption Карен (Емма Томпсон), як і багато інших героїв фільму, лається та відпускає уїдливі зауваження

З іншого боку, можливо, героїня Емми Томпсон має рацію. У кінці фільму Деніел знаходить собі подружку дуже схожу на Клаудію Шиффер (у виконанні Клаудії Шиффер), і отже, здається, сумувати за кимось не варто довше кількох тижнів.

Так що ж таке, насправді, реальна любов? Як намагається нам пояснити фільм, це миттєва пристрасть, для спалаху якої спілкування не обов'язкове. Та й зникнути вона може так само швидко, як і з'явилась.

Що станеться з героями в "Реальній любові-2", ми зможемо дізнатись, подивившись короткометражку. Але хвилюватись, чи залишились закохані пари разом, геть немає сенсу. Якщо вони розійшлися, то від розбитого серця, напевно, страждатимуть недовго.

