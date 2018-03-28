Магічна сила дитячої гри

Цикл фотографій Марка Невілла"Дитяча гра", який нещодавно вийшов друком, досліджує дитинство в зонах воєнних конфліктів, таборах для біженців та міських гетто. Його світлини розповідають про життєву потребу кожної дитини в грі і вивчають психологію цього явища.

Хлопчик з мотузкою в парку розваг Тоффі, Лондон, 2016 рік.

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"Діти все бачать, обмірковують і відчувають по-своєму", - писав французький філософ Жан-Жак Руссо в педагогічному трактаті 1762 року "Еміль, або Про виховання".

"Немає нічого більш безглуздого, ніж намагатися нав'язати їм дорослу точку зору". Світлини Марка Невілла цілком відповідають пораді французького просвітителя.

"Дитяча гра залишається для мене загадкою на багатьох рівнях, - розповідає він в інтерв'ю BBC Culture. - Частина привабливості цього проекту полягає в тому, щоб пролити світло на її таємницю".

Діти на ігровому майданчику в Тоттенхемі розвели вогонь у барбекю, 2011 рік.

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"Більшість фотографій дітей - нецікаві, діти на них просто усміхаються, - каже Невілл. - Але світ дитинства набагато складніший за той, який нам зазвичай показують на традиційних дитячих знімках".

Виставки Марка Невілла пройшла в Музеї колишнього лондонського притулку для сиріт Foundling Museum.

Кураторка музею Нікола Фріман порівнює роботи Невілла з картинами Вільяма Хогарта, колишнього директора притулку, який "малював дітей, спираючись на власний досвід роботи з маленькими мешканцями сирітського будинку".

"На його картинах проступають тривожні риси дитинства: анархічна енергія дітей і їхня жорстокість, і взагалі здатність до всього, до чого здатні дорослі".

Зведення будиночку на дереві на ігровому майданчику Тоффі, Лондон, 2016 рік

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"Здорова гра - це та, якою діти керують самі, - каже Невілл. - В якій вони самі встановлюють межі, виявляють навички спілкування, відчувають себе частиною команди".

На знімках Невілла діти тримають в руках пилку або мішають гарячий котел та з викликом дивляться в камеру. Такий бік дитинства не побачиш на безтурботних рекламних фото.

Колишній вихователь і радник уряду Адріан Воче назвав гру "забутим правом" дітей. Він пояснює, що під час вільної гри діти витрачають більше енергії, ніж в організованих видах спорту".

"Як показали дослідження, це сприяє формуванню нових зв'язків між нейронами в головному мозку. Гра в прямому сенсі необхідна для розвитку мозку і всієї нервової системи".

На ігровому майданчику в парку Тоффі, Лондон, 2016 рік

Копирайт изображения Mark Neville

На думку Невілла, для здорового розвитку дитина не має перебувати весь час під наглядом дорослих.

"Сьогодні різко зросла кількість психічних розладів та ожиріння у дітей, а також випадків самокалічення та самогубства в підлітків", - каже фотограф.

"На мій погляд, існує прямий зв'язок між цими проблемами і скороченням дитинства, під яким я маю на увазі зменшення простору та часу для гри. З одного боку, в містах залишається дедалі менше ігрових майданчиків, з іншого - школа відбирає дедалі більше часу".

Його фотографії - це спроба показати те, на що дорослі часто не звертають уваги. "Дорослі практично не бачать справжню дитячу гру".

Початкова школа Себрайт, Хакні, Лондон, 2012 рік

Копирайт изображения Mark Neville

Але якщо ми дійсно хочемо зрозуміти гру, ми повинні відійти від своїх стереотипних уявлень про неї. У книжці "Світ через гру" (2011 року) Метью Кайзер стверджує, що "ми закохалися в ідею гри, ідеалізували її".

Ми маємо "відкинути сентиментальні дурниці про пустотливих малюків і утопію дитинства", пише Кайзер.

Воче погоджується: "Діти грають всюди, де б вони не опинилися, і більшість з них живуть далеко не в Аркадії чи утопічному світі".

Жаб'ячий ставок в парку розваг Тофі, Лондон, 2016 рік

Копирайт изображения Mark Neville

Воче досліджує різні теорії, які пояснюють психологію дитячої гри, зокрема, роботи філософів Фрідріха Шиллера та Герберта Спенсера.

Вони стверджували, що "гра є проявом "надлишкової енергії", яку накопичують діти, поки батьки забезпечують їм захист та інші потреби виживання".

"Дитяча гра лежить в основі мистецтва та абстрактної творчості".

З іншого боку, психолог Карл Грос доходить висновку, що "гра - це спосіб тренувати та опановувати навички, необхідні для виживання в дорослому житті".

Останнім часом психологи також виявили, що гра є основним способом "не тільки підтримувати емоційний комфорт, але й пізнавати себе та вчитися жити тут і зараз, що є необхідною умовою щасливого життя", - додає Невілл.

Христина наступного дня після обстрілів в Луганському, Україна, 2016 рік

Копирайт изображения Mark Neville

"Я бачив, наскільки важливою для дітей є гра, коли бував у зонах воєнних конфліктів", - розповідає Невілл.

"Я пам'ятаю, як у селищі Луганське на сході України, лише за кілька годин після обстрілів діти вибігли на вулицю, щоб пограти. Гра була їм потрібна як терапія, як спосіб сховатися в своєму світі, де вони могли діяти за своїми правилами".

Як зазначає Воче, "навіть у тяжких умовах війни та злиднів, у таборах для біженців чи після втрати близької людини, діти все одно знаходять час та простір для гри".

Це їхній спосіб "пережити трагедію та відтворити душевні сили, адаптуватися до життєвих труднощів, перетворюючи їх на гру або втікаючи від них в уявний світ".

Школа для дівчат Лашкар Гах, провінція Гільменд, Афганістан, 2011 рік

Копирайт изображения Mark Neville

"Щоби потрапити до цієї школи, нам довелося кілька годин їхати машиною. Школи для дівчат у ті часи були рідкістю, адже Талібан обмежував освіту для жінок".

Коли ми приїхали, у дворі школи проходив урок. Одна дівчинка повернулася до нас і почала позувати перед камерою із хустинкою. Вона виглядала як кінозірка часів німого кіно, як Норма Десмонд із "Бульвару Сансет".

"І я подумав, що вона пародує західну культуру, так, як вона її собі уявляє, - розповідає фотограф. - Це було дивовижно".

На варті в Над-Алі, Афганістан, 2011 рік

Копирайт изображения Mark Neville

"Цікаво, коли діти починають позувати, і технічно це допомагає мені, тому що сфотографувати дітей під час гри досить важко - зазвичай вони повернуті до вас спиною, або стоять групкою".

Цей хлопчик підійшов до Невілла, після того як деякий час спостерігав за ним. "Я був поруч із солдатами на варті і знімав камерою, до якої був прикріплений великий спалах", - розповідає фотограф.

"Він деякий час ішов за нами, я побачив, що фотоспалах зацікавив його. А потім він занурив руки в калюжу з брудом і підняв їх догори, імітуючи спалах. У цьому була якась театральність".

На варті в Сангіні, Афганістан, 2011 рік

Копирайт изображения Mark Neville

Погляди Невілла на дитинство змінювалися впродовж багатьох років, але існує дещо спільне, що об'єднує гру в різних культурах.

"У дитячій грі є дещо позачасове. На цій світлині кенійські діти грали з колесом".

"Таку саму гру можна було побачити і в Афганістані, в неї грали й у вікторіанській Англії. Здається, такі ігри є універсальними, вони не залежать від континенту чи часу, як і потреба грати в них".

Родина в резервації в Шаматтаві, провінція Манітоба, Канада, 2012 рік

Копирайт изображения Mark Neville

Невілл зробив серію знімків у канадській резервації індіанців п'ять років тому, але деякі з цих фотографій раніше не оприлюднював.

"Я чекав на слушний момент, - пояснює він. - Частота дитячих самогубств дуже висока в резерваціях, тому що умови життя в них жахливі".

"І справа не тільки в грошах, там панує якась загальна атмосфера безвиході та відчаю, яка передається дітям. Люди тут позбавлені сприйняття власної гідності та цінності".

Як зазначає Воче: "Дитинство - це конструкт, який відбиває моральні норми і надії, а також тривоги, свого часу і культури".

"У хибному (західному) сприйнятті, яке переважно походить від романтиків, все ще панує ідеал дитинства, як доби, коли людство має найближчий зв'язок із чистотою та гармонією природи".

Смоктання води із землі, табір біженців Какума, Кенія, 2016 рік

Копирайт изображения Mark Neville

Діти на цьому знімку зайняті тим, що водночас є й грою, й технікою виживання. "Вони викопують у землі ямку, і по черзі смокчать із неї воду, випльовуючи її, поки вона не стане достатньо чистою для пиття", - пояснює Невілл.

"Але для них це гра, вони сміються і жартують, вони змагаються один з одним. А нагородою стане придатна для пиття вода наприкінці".

Репетиція п'єси "Книга джунглів", Академія Севіклі, Пітсбург, 2012

Копирайт изображения Mark Neville

Невіллу подобається суперечливість цього фото. "Між трьома юними акторами щось відбувається. Хлопчик посередині виглядає водночас маленьким, але й умудреним досвідом. Його серйозний погляд контрастує із кумедним костюмом тварини".

В їхніх постатях відчувається виклик, а не слухняність. За словами Фрімана, світлини Невілла "наділяють дітей правом голосу, правом звернутися до нас зі своїми вимогами".

Дитина, куртка, зарізана коза, солодощі, Різдво, провінція Гільменд, Афганістан, 2010 рік

Копирайт изображения Mark Neville

Про свою афганську серію фотографій Невілл каже, що "контекст на них змушує переоцінити поняття дитячої гри та взагалі дитинства".

"Діти мають величезний запас енергії, вроджену силу, - пишу Воче. - Але на відміну від веселих і милих ангеляток у рекламному стереотипі, вони є просто людьми. Вони виявляють усю гамму складних емоцій, граючи та засвоюючи людський досвід".

"І під час гри, коли вони відчувають найбільшу свободу і мають найбільше відчуття контролю, вони максимально виражають весь спектр того, що означає бути дитиною".

"Вони сприймають життя в усій його потворності і водночас красі, і переосмислюють його в грі, мить за миттю".

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