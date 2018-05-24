100 літературних сюжетів, які змінили історію людства

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BBC Culture попросила письменників, журналістів, філологів і перекладачів із різних країн обрати твори, які увійшли до літературної спадщини світу і вплинули на життя багатьох поколінь.

"Важко знайти людину, яка би не чула цієї історії. Про чоловіка, який загубився, повертаючись з війни додому, де його чекає віддана дружина, яку багато років атакують залицяльники. Кожен може розказати свою версію цієї історії - вона живе в кожній людині", - каже поетка Тесс Тейлор про "Одіссею" Гомера.

У квітні BBC Culture попросила експертів з різних куточків світу назвати п'ять літературних сюжетів, які сформували світогляд цілих поколінь та вплинули на історію.

В опитуванні взяли участь 108 письменників, науковців, журналістів, критиків та перекладачів із 35 країн світу.

Вони обрали романи, поеми, казки, епоси і драми, написані 33 мовами світу, зокрема, шумерською, кіче (одна з мов майя) та ґеез (давня семітська мова).

Очолили список "Одіссея" Гомера і "Хатина дядька Тома" Бічер-Стоу - приклади різного розуміння того, що є "історією, яка змінила світ".

З одного боку, стародавній епос, який переповідали тисячі поколінь, з іншого - твір 1852 року, який став "першим популярним у США політичним романом".

У першій п'ятірці - "Франкенштейн", "1984" і роман найпопулярнішого на сьогоднішній день африканського письменника Чинуа Ачебе "І прийшло знищення", за який він отримав Букерівську премію.

Серед авторів першої п'ятірки - дві жінки, всього письменниці складають понад чверть списку.

Найпопулярнішими письменниками, названими критиками, були Шекспір, Вірджинія Вулф та Франц Кафка, до списку увійшли три твори кожного з них.

Копирайт изображения Alamy Image caption Очолює список "Одіссея" Гомера

Утім, серед визнаної класики є й кілька менш відомих текстів. Наприклад, роман "Джунглі" американського письменника Ептона Сінклера, публікація якого безпосередньо вплинула на введення нових федеральних законів про безпеку харчових продуктів.

А також коротке оповідання про трагедію розділу Індії і Пакистану "Тоба Тек Сінгх" індо-пакистанського письменника Саадата Хасана Манто.

Звичайно, цей список не є остаточним. Його завдання радше розпочати дискусію про те, чому деякі літературні сюжети не втрачають своєї актуальності протягом століть і навіть тисячоліть та знаходять відгук у серцях багатьох поколінь читачів.

І чому бажання ділитися цими історіями є важливим людським поривом, який долає розбіжності, надихає на зміни та іноді навіть революції.

Топ 100

Список складено в порядку зменшення кількості критиків, які назвали той чи інший літературний твір, а потім у порядку зменшення балів, наданих всіма критиками.

Позиції з 73 до 100 перелічені в алфавітному порядку, оскільки ці твори набрали однакову кількість балів.

1. "Одіссея" (Гомер, VIII століття до н.е.)

2. "Хатина дядька Тома" (Гаррієт Бічер-Стоу, 1852)

3. "Франкенштейн" (Мері Шеллі, 1818)

4. "1984" (Джордж Орвелл, 1949)

5. "І прийшло знищення" (Чинуа Ачебе, 1958)

6. "Тисяча і одна ніч" (різні автори, VIII-XVIII століття)

Копирайт изображения Alamy Image caption Антиутопія Джорджа Орвелла "1984" опинилася на 4 місці в списку

7. "Дон Кіхот" (Мігель де Сервантес, 1605-1615)

8. "Гамлет" (Вільям Шекспір, 1603)

9. "Сто років самотності" (Габрієль Гарсіа Маркес, 1967)

10. "Іліада" (Гомер, VIII століття до н.е.)

11. "Кохана" (Тоні Моррісон, 1987)

12. "Божественна комедія" (Данте Аліг'єрі, 1308-1320)

13. "Ромео і Джульєтта" (Вільям Шекспір, 1597)

14. "Епос про Гільгамеша" (автор невідомий, близько XXII-X століття до н.е.)

15. "Гаррі Поттер" (Дж. К. Роулінг, 1997-2007)

16. "Розповідь служниці" (Маргарет Етвуд, 1985)

17. "Улісс" (Джеймс Джойс, 1922)

18. "Колгосп тварин" (Джордж Орвелл, 1945)

19. "Джейн Ейр" (Шарлотта Бронте, 1847)

Копирайт изображения Unsplash Image caption Чому деякі літературні сюжети не втрачають своєї актуальності протягом тисячоліть і знаходять відгук у серцях багатьох поколінь?

20. "Пані Боварі" (Густав Флобер, 1856)

21. "Роман трьох держав" (Ло Гуаньчжун, 1321-1323)

22. "Подорож на захід" (У Чен'ень, близько 1592)

23. "Злочин і кара" (Федір Достоєвський, 1866)

24. "Гордість і упередження" (Джейн Остін, 1813)

25. "Річкове прибережжя" (Ши Найань (?), 1589)

26. "Війна і мир" (Лев Толстой, 1865-1867)

27. "Убити пересмішника" (Гарпер Лі, 1960)

28. "Антуанетта" (Джин Ріс, 1966)

29. "Байки Езопа" (Езоп, близько 620-560 до н.е.)

30. "Кандид" (Вольтер, 1759)

31. "Медея" (Еврипід, 431 до н.е.)

32. "Магабгарата" (Вьяса (?), 4 ст. до н.е.)

33. "Король Лір" (Вільям Шекспір, 1608)

34. "Повість про Гендзі" (Мурасакі Сікібу, до 1021)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пам'ятник Францу Кафці в Празі, до списку 100 найкращих історій світу увійшли 3 його твори

35. "Страждання молодого Вертера" (Йоганн Вольфганг фон Гете, 1774)

36. "Процес" (Франц Кафка, 1925)

37. "У пошуках утраченого часу" (Марсель Пруст, 1913-1927)

38. "Буремний перевал" (Емілі Бронте, 1847)

39. "Невидимець" (Ральф Елісон, 1952)

40. "Мобі Дік" (Герман Мелвілл, 1851)

41. "Їхні очі бачили Бога" (Зора Ніл Герстон, 1937)

42. "До маяка" (Вірджинія Вулф, 1927)

43. "Справжня історія А-К'ю" (Лу Сінь, 1921-1922)

44. "Пригоди Аліси в Країні Див" (Льюїс Керролл, 1865)

45. "Анна Кареніна" (Лев Толстой, 1873-1877)

46. "Серце темряви" (Джозеф Конрад, 1899)

47. "Мавпяча хватка" (Хелен Гарнер, 1977)

48. "Пані Деллоуей" (Вірджинія Вулф, 1925)

49. "Цар Едіп" (Софокл, 429 до н.е.)

50. "Перевтілення" (Франц Кафка, 1915)

51. "Орестея" (Есхіл, V ст. lо н.е.)

52. "Попелюшка" (автор і час невідомі)

53. "Крик" (Аллен Гінсберг, 1956)

54. "Знедолені" (Віктор Гюго, 1862)

55. "Міддлмарч" (Джордж Еліот, 1871-1872)

56. "Педро Парамо" (Хуан Рульфо, 1955)

57. "Закохані-метелики" (китайська легенда, різні версії)

58. "Кентерберійські оповідання" (Джеффрі Чосер, 1387)

59. "Панчатантра" (Вішнушарман (?), близько 300 до н.е.)

60. "Посмертні записки Браза Кубаса" (Жуакін Марія Машаду де Ассіс, 1881)

61. "Міс Джин Броді в розквіті літ" (Мюріел Спарк, 1961)

62. "Філантропи порваних штанях" (Роберт Тресселл, 1914)

63. "Пісня Лавіно" (Окот п'Бітек, 1966)

64. "Золотий блокнот" (Доріс Лессінг, 1962)

65. "Діти півночі" (Салман Рушді, 1981)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Понад чверть авторів у списку - жінки. Вірджинія Вулф, разом із Шекспіром та Кафкою, - найпопулярніші письменники, за версією критиків

66. "Бентежні обставини" (Ціці Дангарембга, 1988)

67. "Маленький принц" (Антуан де Сент-Екзюпері, 1943)

68. "Майстер і Маргарита" (Михайло Булгаков, 1967)

69. "Рамаяна" (Вальмікі (?), XI ст. до н.е.)

70. "Антігона" (Софокл, 441 до н.е.)

71. "Дракула" (Брем Стокер, 1897)

72. "Ліва рука темряви" (Урсула Ле Гуїн, 1969)

73. "Різдвяна пісня" (Чарльз Діккенс, 1843)

74. "Америка" (Рауль Отеро Райхе, 1980)

75. "Перед законом" (Франц Кафка, 1915)

76. "Діти Гебелави" (Нагіб Махфуз, 1967)

77. "Пісенник" (Петрарка, 1374)

78. "Кебра Негаст" (різні автори, 1322)

79. "Маленькі жінки" (Луїза Мей Олкотт, 1868-1869)

80. "Метаморфози" (Овідій, 8 н.е.)

81. "Омерос" (Дерек Волкотт, 1990)

82. "Один день із життя Івана Денисовича" (Олександр Солженіцин, 1962)

83. "Орландо" (Вірджинія Вулф, 1928)

84. "Веселковий змій" (цикл міфів аборигенів Австралії, час невідомий)

85. "Шлях змін" (Річард Єйтс, 1961)

86. "Робінзон Крузо" (Даніель Дефо, 1719)

87. "Пісня про себе" (Волт Вітмен, 1855)

88. "Пригоди Гекльберрі Фінна" (Марк Твен, 1884)

89. "Пригоди Тома Сойєра" (Марк Твен, 1876)

90. "Алеф" (Хорхе Луїс Борхес, 1945)

91. "Повість про красномовного селянина" (стародавня єгипетська казка, близько 2000 до н.е.)

92. "Нове вбрання короля" (Ганс Кристіан Андерсен, 1837)

93. "Джунглі" (Ептон Сінклер, 1906)

94. "Хамрійат" ("Вірші про вино") (Абу Нувас, кінець VIII-го - початок IX століття)

95. "Марш Радецького" (Йозеф Рот, 1932)

96. "Ворон" (Едгар Аллан По, 1845)

97. "Сатанинські вірші" (Салман Рушді, 1988)

98. "Таємна історія" (Донна Тартт, 1992)

99. "Сніговий день" (Езра Джек Кітс, 1962)

100. "Тоба Тек Сінгх" (Саадат Хасан Манто, 1955)

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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