9 телесеріалів липня, які вас зацікавлять

Від Австралії до Мумбая, від кокаїнової лихоманки в Лос-Анджелесі 1984-го до життя жіночої в'язниці наших днів - телевізійні прем'єри та нові сезони старих серіалів, які виходять в липні, схоже, зможуть задовольнити найрізноманітніші глядацькі смаки.

Гострі предмети

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Героїня Емі Адамс ("Афера по-американськи"), журналістка на ім'я Камілла Паркер, приїжджає до провінційного міста, де колись жила, щоби написати серію репортажів про таємничі вбивства дітей.

Пошуки відповідей на психологічні загадки відкривають шокуючі подробиці про минуле самої Камілли, яка виявляє в собі багато схожого з жертвами вбивств.

Зловісна драма заснована на сюжеті дебютного роману Джилліан Флінн, авторки "Загубленої". Режисером серіалу виступив Жан-Марк Валле ("Велика маленька брехня"), в ньому також знялись Патрісія Кларксон та Кріс Мессіна.

Прем'єра - 8 липня на HBO та 9 липня на Sky Atlantic.

Касл-Рок

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Ваші найгірші страхи здійсняться. Сюжет психологічного хорору, продюсером якого виступив Дж.Дж. Абрамс, побудовано навколо всесвіту Стівена Кінга, в якому з'являться, однак, й деякі приголомшливі нові персонажі.

У вигаданому місті Касл-Рок в лісах штату Мен відбуваються події, зображені в найвідоміших романах Кінга: "Воно", "Куджо", "Потрібні речі" та "Втеча із Шоушенка".

У головних ролях знялися актори, які вже грали в екранізаціях романів Кінга, наприклад, Сіссі Спейсек ("Керрі", 1976) та Білл Скарсгорд ("Воно", 2017), хоча в серіалі вони зіграють інших персонажів.

Андре Холланд зіграє роль адвоката смертників, який повертається додому вперше після того, як мешканці Касл-Рока прогнали його з міста.

Прем'єра - 25 липня на Hulu.

Снігопад

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Лос-Анджелес 1984-го року прагне грошей та влади. Кримінальна драма оповідає про початок кокаїнової епідемії в США, коли на вулицях американських міст з'являється дешевий крек із Домінікани.

Другий сезон оповідає про подальшу долю головних героїв: вуличного торговця кокаїном Франкліна Сейнта (Дамсон Ідріс), агента ЦРУ Тедді Макдональда (Картер Хадсон), гангстера Густаво "Ель Осо" (Серхіо Періс-Менхета) та "мажора" Логана Міллера, який відмовляється жити на гроші своєї родини.

Прем'єра - 19 липня на FX.

Пікнік біля Висячої скелі

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Атмосферна містична драма знята за мотивами однойменного роману Джоан Ліндсей 1967 року. Вона оповідає про таємниче зникнення трьох дівчат та їхньої гувернантки в маленькому містечку на австралійському узбережжі, яке сталося після пікніку на День святого Валентина у 1900 році.

Хвиля чуток та загальної параної, яка охоплює місто, викриває таємниці, які довгий час залишалися прихованими.

Роль дивакуватої вдови Естер Епл'ярд, яка придбала маєток у віддаленій частині міста і влаштувала там школу для молодих жінок, виконала Наталі Дормер ("Гра престолів").

Прем'єра - на телеканалі BBC Two відбудеться в липні.

Священні ігри

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Перший індійський серіал, знятий телеканалом Netflix, за однойменним романом відомого індійського письменника Вікрама Чандри, занурює глядача у злочинний світ Мумбая.

Саркастичний і розчарований в житті 40-річний детектив поліції Сартаж Сінх (зірка Боллівуду Саїф Алі Хан), який давно залишив мрії про кар'єрне зростання, раптом отримує наводку на лідера одного з найбільших кримінальних угрупувань Мумбаї Ганеша Гайтонде (Навазуддін Сіддікі).

Прем'єра - 6 липня на Netflix.

Помаранчевий - хіт сезону

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У наступних серіях ми дізнаємось, до чого призвів триденний бунт, який стався після загибелі однієї з ув'язнених.

Наприкінці п'ятого сезону дівчат у наручниках вивозять в автобусі з Лічфілдської в'язниці, що була місцем подій серіалу протягом всіх сезонів з 2013 року.

Питання, на які ми знайдемо відповіді в новому сезоні: чи опиняться героїні в колонії суворого режиму, що станеться з їхньої лідеркою Пайпер (Тейлор Шиллінг) та іншими ув'язненими, які ховалися в бункері під час штурму поліції.

Прем'єра - 1 липня на Netflix.

Ніч і день

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Романтичні інтриги та розтини тіл дивним чином перемішалися в кримінальній телевізійній драмі з елементами нуару, події якої відбуваються в Барселоні, а герої розмовляють каталонською.

Судовий патологоанатом Сара Грау (Клара Сегура) із жахом впізнає на тілі померлого таке саме тату, як у чоловіка, з яким вона нещодавно провела ніч.

Низка жахливих вбивств тероризує місто, а розслідування поступово викриває таємниці, зокрема й ті, що були приховані за бездоганним фасадом шлюбу самої Сари.

Героїня опиняється в центрі небезпечних і скандальних подій, які зрештою ведуть до серійного вбивці, що полює на людей похилого віку.

Прем'єра - у Великій Британії відбудеться 1 липня на Channel 4.

Енн

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Серіал, знятий за мотивами роману дорослішання Люсі Мод Монтгомері "Енн із Зелених дахів", досліджує теми ідентичності, упереджень та прав жінок очима дівчинки-підлітка Енн Ширлі (Емібет Макналті).

Сценарій до серіалу написано виключно жіночим колективом під керівництвом Мойри Воллі-Бекет.

Прем'єра - 6 липня на Netflix.

Дікте Свендсен

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Це - ще один з улюблених данських серіалів, кримінальна драма, знята за сюжетом серії романів письменниці Ельсебет Егхольм.

Головна героїня Дікте Свендсен (Ібен Єйле) - репортерка кримінальних хронік, в особистому житті якої "все складно", допомагає інспектору поліції розслідувати особливо небезпечні злочини.

У третьому сезоні Дікте виходить заміж і залишає роботу, сподіваючись нарешті осісти та написати книгу. Цим планам, однак, не судилося здійснитися.

Бо її чоловік потрапляє в заручники до ліванських терористів, і Дікте змушена повернутися до журналістської діяльності, щоби врятувати його.

Вона опиняється втягнутою в низку злочинів, серед яких підбурювання до самогубства, азартні ігри та психологічне залякування.

Прем'єра у Великій Британії 13 липня на каналі More4.

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