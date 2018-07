Таємне життя Фріди Кало в її особистих речах

Тисячі предметів одягу, особистих речей, документів і світлин вперше виставлені на огляд публіки в лондонському Музеї Вікторії і Альберта. Що нового вони розповідають про легендарну художницю?

"Я малюю автопортрети, тому що я багато часу проводжу на самоті, і тому що я та людина, яку я знаю найкраще", - казала мексиканська художниця Фріда Кало.

Культовий образ Кало, без сумніву, склався завдяки її оригінальним автопортретам, на яких вона досліджує свою художню і внутрішню ідентичність.

Нещодавно в лондонському музеї Вікторії і Альберта відкрилася виставка, яка вперше показала глядачам не лише картини Фріди Кало, а і її особисті речі та одяг.

Експозиція порушує питання про те, чи був її художній образ таким самим важливим для створення міфу про Кало, яким він став для її мистецтва? І що особистий стиль художниці розповідає про її життя і творчість?

Цікаво, що протягом півстоліття, до 2004 року, всі персональні речі Кало залишалися в "Блакитному будинку", будинку-студії в Койоакані неподалік від Мехіко, де Фріда жила разом зі своїм чоловіком, художником-муралістом Дієго Ріверою.

Після її смерті Рівера зачинив 6000 фотографій, 300 особистих речей та предметів одягу, а також 12000 документів у ванній кімнаті будинку. Коли їх, нарешті, виявили, історикам знадобилося чотири роки, щоби розібрати і каталогізувати їх.

Цього року ці речі вперше залишили "Блакитний будинок", щоби потрапити на виставку в Музеї Вікторії та Альберту в Лондоні.

Культовий образ Кало, без сумніву, склався завдяки її оригінальним автопортретам, як-от цей, де художниця позує зі статуеткою народності ольмеків (1939)

Виставка Frida Kahlo: Making Her Self Up ("Фріда Кало: Створення власного "я") навмисно не розмежовує особисті речі художниці та її картини, демонструючи тісний зв'язок між ними.

Фріда постає як майстриня перформансу, чия особистість стала безпосереднім продовженням її мистецтва.

Експозиція містить строкаті мексиканські сукні та оригінальні головні убори Кало, а також розфарбовані вручну протези та корсети, які підтримували та маскували її фізичні вади.

Виявлені особисті речі дозволили більше дізнатися про автомобільну аварію, в яку Фріда потрапила в юні роки, та її наслідки.

Медикаменти, ортопедичні засоби, корсети і ремені для підтримки хребта, які вона розмалювала релігійними та комуністичними символами, а також зображеннями, що натякають на її викидні, красномовно оповідають історію її фізичного і душевного болю.

Тисячі фотографій, предметів одягу та документів протягом 50 років зберігалися в "Блакитному будинку" Фріди і Дієго Рівери неподалік від Мехіко

Кураторка виставки Цірцея Енестроза розповідає, що "мета експозиції показати історію Кало в особистому, політичному та культурному контексті".

"Кало мало не загинула у тяжкій аварії, в яку вона потрапила в 18 років і після якої вона була довго прикута до ліжка й отримала травми на все життя".

Протези, корсети та інші ортопедичні засоби розповідають трагічну історію автокатастрофи, в яку Фріда потрапила в 18 років

"Одяг став частиною її захисної зброї, яка дозволила приховати каліцтва і відвернути увагу від травм, - розповідає кураторка. - Кало витримала численні операції в Мексиці і США, та повинна була все життя носити ортопедичні корсети зі шкіри та гіпсу. Вона прикрашала їх малюнками і ховала під традиційним мексиканським одягом з довгим спідницями та закритими сорочками".

Автопортрет на кордоні між Мексикою та Сполученими Штатами Америки

"Зовнішній стиль Кало є невіддільною частиною її артистичного образу та мистецтва. Він походить від суміші її етнічних коренів, інвалідності, політичних переконань і творчих поглядів".

Фріда носила національний костюм теуанських жінок, матріархальної спільноти, що мешкає на південному сході Мексики.

"Вона дуже рано зрозуміла силу одягу, - пояснює кураторка виставки. - В результаті поліомієліту, який Фріда перенесла у віці шести років, ліва ноги в неї була коротшою і менш розвинутою, і вона почала приховувати її під довгими спідницями".

Щоби замаскувати асиметричність, вона надягала три-чотири шкарпетки на свою тоншу ногу і носила взуття з нарощеним каблуком.

Автопортрети і національний мексиканський одяг давали Фріді сили жити і боротися

Суперечності і віддзеркалення

Частина експозиції присвячена дитинству Фріди, зокрема фотоальбом з архітектурою церков, зібраний її батьком, німцем Гільєрмо Кало. Тут показані ранні картини і фотографії Кало та Рівери в колі їхніх знаменитих друзів, зокрема з Львом Троцьким.

Інші експонати відображають гордість Фріди за свою країну після Мексиканської революції (1910-1920 років), а також її захоплення мистецтвами, ремеслами та традиціями корінних жителів Мексики.

1920-30-ті роки відомі розквітом мексиканської культури "Мексиканським ренесансом", який привабив у країну художників, письменників, фотографів та кінематографістів з усього світу.

Експозиція містить традиційні мексиканські вишиті блузки, шалі, довгі спідниці та ювелірні вироби

Серед предметів одягу, представлених на виставці, є традиційні мексиканські хустки, вишиті блузки прямокутного крою, довгі спідниці, білизна і ювелірні прикраси, зокрема колумбійські нефритові намиста та вироби зі срібла.

А також традиційний головний убір з мережива, який носять теуанські жінки, поруч з портретом самої Фріди в ньому.

А також традиційний головний убір з мережива, який носять теуанські жінки, поруч з портретом самої Фріди в ньому.

Виставку, звичайно, не можливо було би уявити без червоної помади і підводки для очей, за допомогою якої Фріда підмальовувала свою знамениту моноброву.

"Життя Фріди було сповнене протилежностей, і сам тому образ художниці, яка малює себе, дивлячись у дзеркало, є ключовим на виставці", - зазначає дизайнер експозиції Том Скатт.

Червона помада Revlon і підводка для очей, за допомогою якої Фріда малювала свою знамениту моноброву

"Ми хотіли відтворити це внутрішнє відчуття подвійності, яке переживала мисткиня. А також спонукати відвідувачів подивитися на світ під іншим кутом. Саме тому виставку відкриває фотографія Фріди, яка відображається у дзеркалі, що висіло над її ліжком.

"Мені сподобався цей спотворений погляд на світ, який передає світлина, і відгоміни в ній загальних роздумів про мистецтво і інвалідність. Я намагався передати цей досвід за допомогою дзеркальних поверхонь, розташованих під різним кутом", - пояснює Скатт.

"Ми черпали натхнення з саду, створеного Фрідою, і вивчали піраміди майя та архітектуру доколумбової Америки. Таким чином, ми намагалися відтворити особистий досвід художниці через ширшу перспективу світу, який оточував її".

Сучасна за своєю природою

Проект виставки є "сучасним за своєю суттю", якою і була сама Фріда, підкреслює інший дизайнер експозиції Метт Торнлі.

Виставка досліджує харизму художниці, але також і її фізичну вразливість

Індивідуалізм Кало, її енергія та відчуття духу часу зробили її безперечною іконою. Але чи впливатиме вона на майбутні покоління так, як на своїх сучасників?

"Фріда Кало, без сумніву, взірець богемного митця", - зазначає кураторка виставки Цірцея Енестроза.

"Це - унікальна, бунтівна, суперечлива, культова особистість, чиї ідеї наслідують феміністки, художники, модельєри, популярна культура. Як жінка, художниця і ікона культури Фріда здобула всесвітнє визнання".

"Кало є втіленням самої ідеї сучасності. Її вибір одягу відбиває інтуїтивну здатність створити сміливий жіночий образ за часів, коли в світі мистецтва домінували чоловіки. Через мистецтво і стиль вона виражали свої політичні переконання і давала собі раду з фізичним болем".

Очевидно й те, що феміністичні та бунтівні пристрасті Кало чудово резонують з теперішнім часом.

"За своє життя Кало вважали "екзотичною" або "інакшою", але сьогодні - її неоднозначна, складна, створена власноруч особистість зрозуміла набагато краще і надихає сильніше".

"Вочевидь, це - головний меседж нашої виставки. Мексиканська художниця-інвалід, яка шукала свої творче місце в чоловічому мистецькому середовищі. Хіба ми сьогодні обстоюємо не те саме? Хіба її постать може бути більш актуальною і важливою, ніж сьогодні?"

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

