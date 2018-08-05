Які серіали подивитися в серпні

Кримінальні драми, містика, скандинавський нуар і нове анімаційне фентезі від творців "Сімпсонів" - для літніх вечорів, на які у вас раптом не виявиться інших планів.

Джек Райан

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В актора Джона Кразінські, якого донедавна згадували лише як Джима з американського римейку "Офісу", видався непоганий рік. Після касового успіху фантастичної драми "Тихе місце", в якій він водночас виступив і як режисер, і як актор, Кразінські взявся за роль персонажа серії романів Тома Кленсі - Джека Райана.

Він стане п'ятим актором, який зіграє славетного аналітика ЦРУ, після Алека Болдвіна, Гаррісона Форда, Бена Афлека та Кріса Пайна.

Разом з Венделом Пірсом ("Прослуховування") у ролі керівника ЦРУ і Еббі Корніш у ролі лікарки він викриває терористичне угрупування, яке планує зруйнувати світ. Герою Казінські доведеться залишити нудну офісну роботу і вперше вирушити на небезпечне польове завдання.

Трейлер тут. Прем'єра 31 серпня на Amazon Prime Video.

Охоронець

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Політичний трилер, події якого розгортаються в коридорах влади, є спільною роботою продюсера Джеда Меркуріо, англійської акторки Кілі Хоус ("За службовим обов'язком") і зірки "Гри престолів" Річарда Меддена.

Персонаж Меддена Девід Бадд, колишній ветеран війни, який тепер працює в поліції, отримує призначення охоронцем міністра внутрішніх справ (Хоус).

Бадд, який розривається між своїми політичними переконаннями і обов'язком захищати амбітного політика, може сам стати її найбільшою загрозою.

В серіалі також знялися Джина Маккі ("За службовим обов'язком"), Софі Рандл ("Гострі козирки") і Вінсент Франклін ("Щаслива долина).

Трейлер тут. Прем'єра відбудеться в серпні на BBC One.

Невинні

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Закохані підлітки Джун Макденіел (Сорка Граундсел) і Гаррі Полк (Перселл Аскотт) тікають від своїх родин, щоби бути разом. Джун відкриває в собі містичну здібність - вона здатна перетворюватися на інших людей.

Таємничий професор (Гай Пірс) розповідає Джун, що вона не єдина, хто має такі здібності, і обіцяє вилікувати дівчину, але чи можна йому довіряти?

Магічна сила, яку виявила в собі Джун, наповнює подорож молодих людей раптовими небезпеками і стає непростим випробуванням для їхніх стосунків.

Чи залишиться їхня мрія невинною, чи їм доведеться пристосовуватися до іншого життя?

Трейлер тут. Прем'єра 24 серпня на Netflix.

Розчарування

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Продюсер "Сімпсонів" і "Футурами" Метт Грейнінг цього разу відправить нас у минуле - події його нового анімаційного фентезі "Розчарування" відбуваються в Темні століття.

Головні герої - принцеса-пиячка Бін (озвучена Еббі Джейкобсон), ельф на ім'я Ельфо (Нет Факсон) і демон Лючі (Ерік Андре) - подорожують середньовічним Царством мрій.

Принцеса-бунтарка та її друзі стикаються на своєму шляху з міфічними істотами, моржами та безліччю дурнів. Шанувальники попередніх робіт Грейнінга впізнають голоси Джона Дімаджіо (Бендер із "Футурами"), Метта Беррі і Ноеля Філдінга.

Трейлер тут. Прем'єра 17 серпня на Netflix.

Краще подзвоніть Солу

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Трагічні події, якими закінчується минулий сезон, прискорюють перетворення Джиммі Макгілла (Боб Оденкірк) на Сола Гудмена - адвоката-шахрая, якого ми пам'ятаємо і любимо ще з часів "Пуститися берега".

У четвертому сезоні американської кримінальної драми, яка є спін-оффом серіалу "Пуститися берега", Джиммі ступає на хиткий ґрунт кримінального світу. Його кар'єра адвоката, як і стосунки з Кім (Рі Сіхорн) наражаються на серйозну небезпеку.

Трейлер тут. Прем'єра 6 серпня на AMC.

Озарк

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Це - другий сезон кримінального трилера, в якому комедійний актор Джейсон Бейтмен зіграв свою першу серйозну роль.

Фінансовий консультант із Чикаго Марті Бірд (Бейтмен) разом із дружиною (Лора Лінні) та дітьми переїжджають до курортного містечка Озарк у штаті Міссурі. Марті відмивав гроші мексиканського наркобарона, але після того як схема провалилася, залишився винним мафіозному босові велику суму грошей.

Життя в Озарку, здається, поступово налагоджується, але кримінальний синдикат відправляє до міста жорстокого адвоката Хелен Пірс (Джанет Мактіер). Марті та Венді намагаються захистити інтереси своєї родини на тлі дедалі більшої небезпеки, що загрожує їм з боку їхніх колишніх злочинних партнерів.

Трейлер тут. Прем'єра 31 серпня на Netflix.

Молоді та перспективні

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Третій сезон "Молодих і перспективних" оповідає історію трьох талановитих, амбітних подруг з Осло, які прагнуть успіху та самореалізації.

Серіал досліджує теми жіночої дружби та викликів сучасного життя, чим дещо нагадує "Дівчат", "Брод Сіті", "Кохання" та інші. Однак в основі цієї драми лежить власний досвід акторки Сірі Сельєзети, завдяки чому тему жіночої солідарності розкрито в ньому тонше.

У новому сезоні Еліза нарешті робить прорив в кар'єрі сценаристки, Ненне переживає успіх свого дебютного роману, хоча його дещо затьмарюють складні романтичні стосунки дівчини, і мрії Алекс, яка приїхала на прослуховування в нью-йоркську студію, здається, теж нарешті здійсняться.

Прем'єра у Великій Британії 3 серпня на All4 / Walter Presents.

Кардинал: Сезон мошкари

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Це - другий сезон канадської кримінальної драми, заснованої на серії романів про детектива Джона Кардинала. Події нового сезону відбуваються на початку літа, коли в Алгонкінській бухті настає сезон мошкари, але, як виявляється, москіти - не єдині, хто вийшов полювати на людську кров.

Детективи Джон Кардинал (Біллі Кемпбелл) та Ліза Делорме (Карін Ванасс) беруться за справу дівчини з вогнепальним пораненням голови, після якого вона втрачає пам'ять.

У ході розслідування детективи розкривають серію моторошних ритуальних вбивств, які можуть бути пов'язаними з нападом на жінку.

Кардинал має з'ясувати особу жертви, поки нападник не завдасть нового удару.

Трейлер тут. Прем'єра 4 серпня на телеканалі BBC Four.

Мертвий вітер

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Після завершення "Мосту" ви напевно і не сподівались на гарний скандинавський "нуар", але нова фінська драма, яка виходить цього місяця, безумовно, потішить прихильників цього жанру.

Головна героїня, детектив Софія Карппі (Піхла Вітала) переживає трагічну смерть свого чоловіка, намагаючись повернутися до життя з двома підлітками, які сумують за батьком.

Першого дня після повернення на роботу у гельсінське відділення поліції Карппі призначають розслідувати справу про вбивство молодої жінки на будівельному майданчику.

В обставинах смерті жінки головна героїня виявляє чимало схожого зі своєю історією. Це призводить до низки подій, які загрожують знищити й її власне життя.

Трейлер тут. Світова прем'єра 23 серпня на Netflix.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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