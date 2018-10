Спосіб мислення: 7 кумедних висловів у різних мовах

Копирайт изображения Lan Truong

"Ми впевнені, що сприймаємо світ навколо приблизно так само, як і представники інших культур і що майже будь-яке поняття піддається перекладу, - пише Крістофер Мур у своїй книжці "Іншими словами" (In Other Words), - але це зовсім не так".

Багато висловів, притаманних певній мові, є унікальними для своєї культури. Письменник Крістофер Мур зібрав 93 влучні вислови з понад 35 мов світу, зокрема, суахілі, маорі та урду.

Деякі з цих слів проливають світло на цінності носіїв певної мови і культури, інші є прикладом кмітливості і почуття гумору народу.

Але кожне з них на подив точно відбиває певне значення або описує певну ситуацію.

Шібуй (японська)

Копирайт изображения Lan Truong

"Японське слово "шібуй" означає красу, яка виявляється лише з часом", - пояснює Мур.

"З віком ми набуваємо життєвого досвіду, і наша зовнішність починає випромінювати красу гармонії із собою, яка виникає із повного усвідомлення і прийняття власного "я".

"Цим словом, однак, можна описати не лише людину, але й неживий предмет, як-от будинок або навіть шматок старої деревини".

Гангун (кантонський діалект китайської)

Копирайт изображения Lan Truong

Політика однієї дитини в Китаї змінила гендерну рівновагу населення - чоловіків у країні стало більше, ніж жінок.

В результаті й виникло це досить сумне поняття, яке приблизно перекладається як "гола гілка" і позначає чоловіка, який навряд чи одружиться та матиме родину через брак жінок", - пише Мур.

Фруфру (французька)

Копирайт изображения Lan Truong

"Це один з найприємніших прикладів ономатопеї (звуконаслідування), який означає легкий шурхіт жіночої спідниці".

"Це пікантне слівце викликає асоціації із thé dansant (світськими вечірками з чаєм і танцями), soirées intimes (задушевними вечорами) та таємними зустрічами коханців за межами окремих спальних кімнат (chambre séparée)", - зазначає Мур.

Вельтшмерц (німецька)

Копирайт изображения Lan Truong

Це поєднання двох німецьких основ Welt - "світ" і Schmerz "біль". Мур пояснює, "світ може завдавати нам болю так само, як і голова (Kopfschmerzen) або живіт (Magenschmerzen).

"У легкому прояві - це "світова туга". У найгіршому - страшний екзистенційний біль, що занурює нас у розпач".

Стрибнути з кимось у валізу (нідерландська)

Копирайт изображения Lan Truong

"Вислів met iemand in de Koffer duiken "стрибнути з кимось у валізу" у нідерландців означає приблизно те саме, що й англійське have a roll in the hay with someone або українське "стрибнути в гречку".

"Це, звісно, не запрошення на романтичне побачення, а радше масний жартик, який неодмінно викличе смішки", - пояснює автор.

Підігріта капуста (італійська)

Копирайт изображения Lan Truong

Cavoli riscaldati, буквально, "підігріта капуста", означає безглузді спроби відродити колишню пристрасть.

Як зазначає Мур, вислів походить від прислів'я: "реанімоване кохання не смакує так само, як і підігріта капуста".

Йолкі-палкі (російська)

Копирайт изображения Lan Truong

"Російський вислів, який може виражати здивування, засмучення або радість, залежно від ситуації", - пише Мур.

"Фраза буквально перекладається як "ялинки та палиці", а за значенням наближається до англійського holy cow! (мати чесна!)"

Ці вислови - кумедні, але вони також виявляють розбіжності не лише в мові, але й способі мислення.

Наприклад, в деяких мовах, як-от англійська чи італійська, мріяти та бачити сни позначається одним словом dream або sognare, тоді як в інших мовах - для цих понять існують окремі дієслова. Чи відрізняються сни в різних народів?

Мова також відбиває традиції та менталітет суспільства.

"Вислів "будинок англійця - його замок" цілком узгоджується з тим фактом, що британці можуть роками не знати своїх сусідів", - пише Мур.

"А фраза "жити разом" вживається лише стосовно неодруженої пари, яка мешкає під одним дахом", - додає дослідник.

"Німецький еквівалент вислову zusammenleben має додаткові семантичні відтінки - "жити в злагоді" і може вживатися як стосовно родини, так і громади".

А іспанське convivencia може також означати "мирно співіснувати" в суспільстві, яке ґрунтується на принципах толерантності та взаємоповаги, наближаючись у такому значенні до словосполучення "громадянська культура".

Все це нагадує нам про важливість відкритості інакшому способу мислення, який відбивають мови інших народів.

"Люди, які говорять, пишуть та роблять якісь речі не так, як ми, здаються нам чужими та дивними. Але коли ми розуміємо значення іншомовних понять, вони набувають величезного сенсу", - пише Саймон Вінчестер у передмові до книги.

"Розуміння інших мов надає нам величезну можливість зрозуміти людей, чия культура відрізняється від нашої".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

...