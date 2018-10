Як створювалась легендарна Imagine

Копирайт изображения Photo by Iain MacMillan/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Джон і Йоко поруч із скульптурою Джорджа Адамі "Місяць червень", Нью-Йорк, 4 вересня 1971 року

До 78-го дня народження Джона Леннона видавництво Thames & Hudson випустило збірку раніше не опублікованих фотографій та архівних інтерв'ю, присвячених запису пісні Imagine. Imagine John Yoko також оповідає історію знайомства та особистих і творчих стосунків легендарної пари.

Imagine - найвидатніший гімн миру й ода ідеалізму, але також пісня про кохання. Коли в 1971 році Джон Леннон написав Imagine, він і Йоко Оно були разом три роки. Йоко Оно називали "фатальною жінкою", яка зруйнувала шлюб Леннона і Синтії - а згодом і Beatles.

Проте, у новій книжці видавництва Thames & Hudson Йоко постає у новому світлі, зокрема і її роль у створенні Imagine.

В інтерв'ю 1980 року, повторно опублікованому в Imagine John Yoko, Леннон визнає, що Оно є повноправним співавтором легендарної пісні. І у 2017-му цей факт було визнано офіційно.

Як свідчать численні знімки (деякі з них рідкісні), архівні інтерв'ю та спогади причетних до запису альбому, зібрані в книжці, Леннон і Оно надихали одне одного з першої зустрічі.

У 1966 році Леннон завітав на авангардистську виставку Йоко Оно в галереї Indica в Лондоні напередодні її відкриття.

Леннон хотів взяти участь у перформансі "Забий цвях у стіну". Але Йоко не пустила його.

Вона згадує в одному з інтерв'ю. "Я сказала: "Гаразд, якщо він заплатить п'ять шилінгів, нехай заходить", я все одно була впевнена, що мої роботи ніхто не купить".

Тоді Леннон відповів: "Слухай, я дам тобі уявні п'ять шилінгів і заб'ю уявний цвях, добре?"

"Уявний, уявний, - подумала Йоко, - схоже, цей хлопець грає в ті самі ігри, що й я. Я була дійсно вражена, і думала, хто він такий?"

Копирайт изображения Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption На день народження Йоко в 1971 році Леннон подарував їй білий рояль Steinway, який з'являється у фільмі Imagine

Вона не впізнала Леннона. "Я чула про Beatles і знала ім'я Рінго. Мені й досі ніхто не вірить, але так і було. Рінго по-японськи "яблуко", тому я й запам'ятала його. Звичайно, я знала про Beatles як соціальний феномен, але рок-н-рол пройшов повз мене".

З чистого полотна

Йоко запропонувала Леннону шлях назад до мистецтва. "У мене завжди була мрія зустріти мисткиню, в яку я б закохався. Ще з часів художньої школи... Це було щось на кшталт пошуків скарбів".

Відвідування виставки Йоко щось пробудило в ньому. "В її роботах було почуття гумору, розумієте? Вони були дотепними", - казав він в інтерв'ю.

"Деякі з її робіт дійсно змусили мене розсміятися. Саме тоді я знову почав цікавитися мистецтвом, завдяки її творам".

Копирайт изображения Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Джон і Йоко в спальні їхнього будинку в Тіттінгхерст Парк, 17 липня 1971 року

Один із них відіграє особливу роль у створенні Imagine. Це - книжка під назвою "Грейпфрут", написана Оно в 1964 році в стилі інструкції до хепенінгу. Її розділи починаються словом "уяви" (imagine).

"Уяви хмари, з яких капає дощ, викопай у своєму саду ямку, щоби сховати їх". "Уяви, що золота рибка пливе по небу". "Уяви, що в небі водночас спалахує тисяча сонць".

Копирайт изображения Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Дублі з фільму Imagine 1971 року, знятому в садибі Тіттенхерст, яку придбали Оно і Леннон, 21 липня 1971 року

Леннон визнає внесок Оно. "Imagine ніколи не була б написана без неї. І Йоко багато допомогла з текстом пісні, але я був недостатньо сміливим, щоби додати її в автори. Imagine написана Джоном і Йоко, але я був егоїстом, і скористався її внеском, не визнавши його".

"Сама пісня багато в чому про те, що я дізнався зі стосунків із Йоко і моїх почуттів до неї. В авторстві пісні насправді має стояти "Леннон / Оно".

У книжці Йоко Оно також пригадує, що прогресивні кола Лондона не сприйняли новину про їхні стосунки з Ленноном.

Копирайт изображения Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Джон і Йоко біля придорожньої телефонної будки в Нью-Йорку, червень 1971 року

"Це було покоління людей, яке випромінювало нову енергію, люди, які зробили себе самі і які змінювали світ і, здавалося, були здатні змінити класове суспільство Англії", - розповідає Йоко.

"Ми з Джоном познайомилися в цій атмосфері. І були дуже здивовані, коли так звані хіпі, до яких ми відносили й себе, з такою ворожістю сприйняли новину, що ми стали парою… На цьому їхня прогресивність і закінчилася, вони не могли змиритися, що Джон, їхній духовний лідер, обрав собі в партнерки жінку східної культури".

"Ми не усвідомлювали, що в цьому було багато расизму... Це був не простий, проте дуже повчальний для нас досвід . Гарний досвід. Ми, Джон і я, завжди намагалися ставитися до складних ситуацій із почуттям гумору, намагалися посміятися з них".

Копирайт изображения Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Фото на "Полароїд" Йоко і Енді Воргола, підписане Джоном, Йоко та Енді

Йоко Оно визнає, що пісня Imagine частково була й про це теж. "Ми з Джоном зустрілися - він із заходу, я зі сходу - і ми все одно залишилися разом", - сказала вона в 1980 році.

"Ми маємо цю єдність, і зрештою слова "the whole world would eventually become one" (світ стане єдиним) означають, що одного дня всі ми будемо кольору кави з молоком і дуже щасливі разом".

Звичайно, Imagine можна інтерпретувати, як мрію про інший світ для двох людей, але також і в ширшому сенсі.

"Джордж Орвелл та всі ці хлопці уявляли майбутнє в дуже похмурому світлі. Але уявлення певної траєкторії розвитку має потужну магічну силу", - каже Йоко.

"Я абсолютно впевнена в цьому. Саме так і виникло суспільство. І тому всі ці негативні образи можуть стати реальністю. Тому ми намагалися створити оптимістичний погляд на світ, і він напевно може втілитися в зовсім інший вид суспільства".

Копирайт изображения Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Imagine - найбільш продаваний сингл у сольній кар'єрі Леннона, його неодноразово оголошували найвидатнішою піснею усіх часів

Леннон згадує бажання людей літати - "так, ми не одразу навчилися це робити, але спочатку хтось мав це уявити".

Він пояснює свою думку. "Завжди хтось скаже вам, ти наївний, ти дурний, ти нічого не розумієш". Образливо чути таке про себе, але ми все одно ідемо далі. Можете назвати це магією, медитацією, уявленням цілі, як кажуть підприємці. Так роблять футболісти. Вони моляться і медитують перед грою... Люди уявляють своє майбутнє. І ми теж хотіли запропонувати: "Уявімо гарне майбутнє".

Йоко згадує їхні думки про Imagine одразу після її виходу: "Ми дуже любили цю пісню, але не уявляли, що вона матиме таке значення в усьому світі. Ми створили її, тому що вірили в те, про що в ній йдеться, вона висловлювала наші почуття".

Копирайт изображения Photo by Ann Terada/Copyright Yoko Ono Lennon Image caption Йоко Оно поруч із білим роялем Steinway 'O' на своє 85-річчя в будівлі "Дакота", Нью-Йорк, 18 лютого 2018 року

"Найбільше задоволення для мене - це написати пісню, яку слухатимуть довше кількох років", - зазначив Леннон в одному інтерв'ю.

"Пісню, яку зможе заспівати кожен. Пісню, яка, можливо, переживе мене. Це приносить мені найбільшу радість. Це надихає".

Imagine John Yoko видавництва Thames & Hudson - вже у продажі.

