100 найкращих іноземних фільмів за версією BBC

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Редакція BBC Culture оприлюднила список 100 найкращих фільмів, знятих не англійською мовою. В опитування взяли участь понад 200 кінокритиків із 43 країн світу.

Це вже четвертий кінорейтинг, складений BBС Culture за опитуваннями критиків з усього світу.

Попередні три охоплювали 100 найкращих американських фільмів (на першому місці - "Громадянин Кейн"), 100 найкращих фільмів XXI століття ("Малголленд драйв") і 100 найкращих комедій ("У джазі тільки дівчата").

Настав час відвернути увагу від Голлівуда та вшанувати розмаїття кіномистецтва з усього світу, заявила BBC Culture.

Редакція обрала 209 кінокритиків із 43 країн, які розмовляють 41 мовою, і попросила кожного назвати десять улюблених фільмів, створених будь-якою іншою мовою, крім англійської. Повний список учасників голосування тут (англійською мовою).

За результатами голосування, складено список зі 100 фільмів, в якому представлені роботи 67 режисерів з 24-х країн світу 19-ма різними мовами.

Міжнародною мовою кінематографа цілком справедливо можна визнати французьку - 27 кінострічок з найвищим рейтингом у списку зняті саме нею.

Друге місце посіла китайська мова - 12 фільмів, а третє обійняла італійська та японська - по 11 фільмів кожною мовою.

На протилежному кінці рейтингу - мови, які були представлені лише одним фільмом. Це білоруська ("Іди і дивись"), румунська ("4 місяці, 3 тижні та 2 дні") і волоф ("Тукі Букі").

Єдине, що засмучує в результатах опитування, це надзвичайно мала кількість жінок-режисерів, які потрапили до остаточного списку.

Їх лише чотири зі 100, хоча обираючи критиків, ми суворо дотримувалися принципу гендерної рівності. З тих фахівців, хто відповів на наше прохання, жінок було 94 (45%).

Привертають увагу й інші цифри. Чверть фільмів у списку - з країн Східної Азії: 11 зняті в Японії, 6 - Китаї, 4 - Тайвані, 3- Гонконгу і 1 - у Південній Кореї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Сім самураїв", драма японського режисера Акіри Куросави 1954 року, оповідає про часи міжусобних воєн в Японії XVI століття

Переможця рейтингу, стрічку "Сім самураїв" японського режисера Акіри Куросави, високо оцінили критики майже з усього світу, окрім … Японії.

Шість японських критиків, які взяли участь у голосуванні, взагалі не назвали жодної роботи Куросави.

Втім, цілком зрозуміло, що культура не обмежується кордонами, а мова не є бар'єром для насолоди мистецтвом кіно.

Мова кіно - універсальна

Хоча кінематограф окремої нації безперечно пов'язаний з її унікальною ідентичністю і історією, мова кіно - універсальна.

І ще одне. Кожне опитування BBC Culture має на меті заохотити дискусію і сприяти дослідженню кінематографа.

Ми усвідомлюємо, що жоден список не може бути остаточним і не може задовольнити кожного, тому пропонуємо долучитися до дискусії у коментарях під статтею або під хештегом #WorldFilm100 і розповісти, якого фільму бракує у списку.

100. "Краєвид у тумані" (Тео Ангелопулос, 1988)

99. "Попіл і діамант" (Анджей Вайда, 1958)

98. "Сонячні дні" (Цзян Вень, 1994)

97. "Смак вишні" (Аббас Кіаростамі, 1997)

96. "Шоа" (Клод Ланцманн, 1985)

95. "Плавучі хмари" (Мікіо Нарусе, 1955)

94. "Де знаходиться будинок друга?" (Аббас Кіаростамі, 1987)

93. "Запали червоний ліхтар" (Чжан Імоу, 1991)

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Персона" Інгмара Бергмана - серед 5 фільмів шведського режисера, обраних критиками

92. "Сцени з подружнього життя" (Інгмар Бергман, 1973)

91. "Ріфіфі" (Жюль Дассен, 1955)

90. "Хіросіма, кохання моє "(Ален Рене, 1959)

89. "Дика полуниця" (Інгмар Бергман, 1957)

88. "Історія останньої хризантеми" (Кендзі Мідзогуті, 1939)

87. "Ночі Кабірії" (Федерико Фелліні, 1957)

86. "Злітна смуга" (Кріс Маркер, 1962)

85. "Умберто Д." (Вітторіо де Сіка, 1952)

84. "Скромна чарівність буржуазії" (Луїс Бунюель, 1972)

83. "Дорога" (Федеріко Фелліні, 1954)

82. "Амелі" (Жан-П'єр Жене, 2001)

81. "Селін і Жулі зовсім забрехалися" (Жак Ріветт, 1974)

80. "Забуті" (Луїс Бунюель, 1950)

79. "Ран" (Акіра Куросава, 1985)

78. "Тигр підкрадається, дракон ховається" (Енг Лі, 2000)

77. "Конформіст" (Бернардо Бертолуччі, 1970)

76. "І твою маму теж" (Альфонсо Куарон, 2001)

75. "Денна красуня" (Луїс Бунюель, 1967)

74. "Безтямний П'єро" (Жан-Люк Годар, 1965)

73. "Людина з кіноапаратом" (Дзига Вертов, 1929)

72. "Жити" (Акіра Куросава, 1952)

71. "Щасливі разом" (Вонг Карвай, 1997)

70. "Затемнення" (Мікеланджело Антоніоні, 1962)

69. "Амур" (Майкл Ханеке, 2012)

68. "Казки туманного місяця після дощу" (Кендзі Мідзогуті, 1953)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французький кінематограф лідирує серед фільмів, знятих не англійською мовою

67. "Янгол-винищувач" (Луїс Бунюель, 1962)

66. "Страх з'їдає душу" (Райнер Вернер Фассбіндер, 1973)

65. "Слово" (Карл Теодор Дреєр, 1955)

64. "Три кольори: синій" (Кшиштоф Кесльовський, 1993)

63. "Весна в містечку" (Фей Му, 1948)

62. "Тукі Букі" (Джибрил Діоп-Мамбеті, 1973)

61. "Управитель Сансьо" (Кендзі Мідзогуті, 1954)

60. "Презирство" (Жан-Люк Годар, 1963)

59. "Іди і дивись" (Елем Клімов, 1985)

58. "Сережки мадам де..." (Макс Офюльс, 1953)

57. "Соляріс" (Андрій Тарковський, 1972)

56. "Чунгкінгський експрес" (Вонг Карвай, 1994)

55. "Жюль і Джим" (Франсуа Трюффо, 1962)

54. "Їсти, пити, чоловік, жінка" (Енг Лі, 1994)

53. "Пізня весна" (Ясудзіро Одзу, 1949)

52. "Як пощастить, Бальтазаре" (Робер Брессон, 1966)

51. "Шербурзькі парасольки" (Жак Демі, 1964)

50. "Аталанта" (Жан Віго, 1934)

49. "Сталкер" (Андрій Тарковський, 1979)

48. "Вірідіана" (Луїс Бунюель, 1961)

47. "4 місяці, 3 тижні та 2 дні" (Крістіан Мінджіу, 2007)

46. "Діти раю" (Марсель Карне, 1945)

45. "Пригода" (Мікеланджело Антоніоні, 1960)

Копирайт изображения Getty Images Image caption До списку потрапили 4 фільми японського режисера Акіри Куросави, але жоден критик з Японії не проголосував за них

44. "Клео від 5 до 7" (Аньєс Варда, 1962)

43. "Гарна робота" (Клер Дені, 1999)

42. "Місто Бога" (Фернанду Мейрелліш, Катя Лунд, 2002)

41. "Жити" (Чжан Імоу, 1994)

40. "Андрій Рубльов" (Андрій Тарковський, 1966)

39. "Великий план" (Аббас Кіаростамі, 1990)

38. "Яскравий літній день" (Едвард Янг, 1991)

37. "Віднесені привидами" (Хаяо Міядзакі, 2001)

36. "Велика ілюзія" (Жан Ренуар, 1937)

35. "Леопард" (Лукіно Вісконті, 1963)

34. "Небо над Берліном" (Вім Вендерс, 1987)

33. "Час розваг" (Жак Таті, 1967)

32. "Все про мою матір" (Педро Альмодовар, 1999)

31. "Життя інших" (Флоріан Хенкель фон Доннерсмарк, 2006)

30. "Сьома печатка" (Інгмар Бергман, 1957)

29. "Олдбой" (Пак Чхан Ук, 2003)

28. "Фанні та Олександр" (Інгмар Бергман, 1982)

27. "Дух вулика" (Віктор Ерісе, 1973)

26. "Новий кінотеатр "Парадізо" (Джузеппе Торнаторе, 1988)

25. "Один і два" (Едвард Янг, 2000)

24. "Броненосець "Потьомкін" (Сергій Ейзенштейн, 1925)

23. "Пристрасті Жанни д'Арк" (Карл Теодор Дреєр, 1928)

Копирайт изображения Alamy Image caption "Жанна Дільман, набережна Комерції 23, Брюссель 1080" - один із лише чотирьох фільмів у списку, знятих режисером-жінкою

22. "Лабіринт Фавна" (Гільєрмо дель Торо, 2006)

21. "Надер і Симін: Розлучення" (Асгар Фархаді, 2011)

20. "Дзеркало" (Андрій Тарковський, 1974)

19. "Битва за Алжир" (Джилло Понтекорво, 1966)

18. "Місто скорботи" (Хоу Сяосянь, 1989)

17. "Агірре, гнів божий" (Вернер Герцог, 1972)

16. "Метрополіс" (Фріц Ланґ, 1927)

15. "Пісня дороги" (Сатьяджіт Рей, 1955)

14. "Жанна Дільман, набережна Комерції 23, Брюссель 1080" (Шанталь Акерман, 1975)

13. "М" (Фріц Ланґ, 1931)

12. "Прощавай, моя наложнице" (Чень Кайге, 1993)

11. "На останньому подиху" (Жан-Люк Годар, 1960)

10. "Солодке життя" (Федеріко Фелліні, 1960)

9. "Любовний настрій" (Вонг Карвай, 2000)

8. "Чотириста ударів" (Франсуа Трюффо, 1959)

7. "8 1/2" (Федеріко Фелліні, 1963)

6. "Персона" (Інгмар Бергман, 1966)

5. "Правила гри" (Жан Ренуар, 1939)

4. "Рашьомон" (Акіра Куросава, 1950)

3. "Токійська повість" (Ясудзіро Одзу, 1953)

2. "Викрадачі велосипедів" (Вітторіо де Сіка, 1948)

1. "Сім самураїв" (Акіра Куросава, 1954)

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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