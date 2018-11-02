Голлівудський модерн: будинки кінозірок XX століття

Копирайт изображения Getty Images Image caption Палм-Спрінгс, Лос-Анджелес, 1965 рік

Життя голлівудських зірок і поза екраном мало бути не менш гламурним, ніж у світлі студійних софітів. Найкраще про це можуть розповісти їхні будинки.

Імідж розкоші та досконалості, який відрізняв би зірку від пересічного відвідувача кінозалів, був надзвичайно важливим, і чималу роль у цьому відігравало помешкання актора.

Поглянути на зірковий спосіб життя дозволяє книжка Алана Гесса та Майкла Стерна "Голлівудський модерн: Будинки зірок".

На зібраних у ній знімках - найкращі зразки футуристичної архітектури Південної Каліфорнії, створені найсучаснішими архітекторами тієї доби.

Розмаїття стилів, від мінімалізму до розкоші, демонструє стандарти ідеального помешкання для розпещених славою і багатством жителів Тінсельтауна.

Долорес і Боб Хоупи

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Будівля з куполом у каліфорнійському місті Палм-Спрінгс, схожа на літальний апарат, що приземлився на вершину гори, створена архітектором Джоном Лотнером, учнем Френка Ллойда Райта.

Просторий маєток з отвором у вершині купола, що пропускає природне світло всередину величезної вітальні, виглядає вдалим місцем для благодійних вечірок, які часто влаштовували комедіант Боб Хоуп та його дружина Долорес.

Коли Бобу вперше показали план будівлі, він пожартував: "Принаймні, коли до нас прилетять з Марса, вони знатимуть, куди йти".

Лусиль Болл і Дезі Арназ

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Ранчо "Міраж", також розташоване на тлі приголомшливих краєвидів Палм-Спрінгса, можливо, й не пускало пил в очі так, як сусідні маєтки, проте цілком виконувало функцію комфортного заміського будинка для зірок серіалу "Я люблю Люсі".

Побудований дизайнером Полом Р. Вільямсом 1954 року будинок площею понад 400 кв. м мав достатньо місця для вечірок біля басейну та барбекю.

В інтер'єрі ранчо поєднуються елементи сучасного і традиційного стилю: вільне планування без внутрішніх перегородок та дерев'яні стіни з кам'яними камінами.

Гарі Купер

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Цей вишуканий ультрасучасний будинок зі скляними стінами, оточений природними краєвидами Холмбі-Хіллз на околицях Лос-Анджелеса, було побудовано 1955 року.

Гарі подарував його дружині у знак примирення після його роману з акторкою Патрісією Ніл.

Подарунок виглядав символічним ще й тому, що самі Гарі та Вероніка закохалися одне в одного на зйомках фільму "Джерело", в якому Купер зіграв безкомпромісного модерністського архітектора і світського лева.

Джозеф фон Штернберг

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Будинок австрійського режисера Джозефа фон Штернберга, розроблений архітектором Річардом Нейтрой, сміливо увірвався в тихий сільській краєвид долини Сан-Фернандо, де у 30-ті роки минулого століття голлівудські зірки будували собі ранчо.

Вілла у футуристичному стилі з прозорими стінами зі скла і алюмінію ознаменувала добу новітніх технологій у будівництві.

Пейзаж, що відкривається з внутрішнього дворика, ретельно продуманий і містить лише будинок, небо та дерева. А водні розпилювачі вздовж скляних стін створюють ефект туману або дощу.

Стів Макквін

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Кіноактор і гонщик Стів Макквін придбав будинок інвестора Томаса Гріффінга в Палм-Спрінгс, який побудував для нього архітектор Г'ю М. Каптур, у 1964 році.

Дизайнер врахував усе, про що мріє майже кожна відома людина, - можливість усамітнитися і водночас свободу простору.

Функціональна модерністська споруда зі сталі і скла нависає над схилом біля долини Коачелла, на яку з будинку відкривається запаморочливий краєвид.

Лью Вассерман

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Будинок відомого американського букінг-агента Лью Вассермана і його дружини Еді був буквально центром всього, що відбувалося в Голлівуді з 1950-х по 1980-ті роки.

Прості лінії, прозорі стіни, розсувні двері, біла мозаїкова підлога, і, звичайно, басейн безперечно відносять проект дизайнера Гарольда Левітта до модерністського стилю.

Чарлтон Хестон

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Вілла, побудована в формі наконечника стріли архітектором Вільямом Бекеттом для зірки "Бен-Гура" і "Планети мавп", підходить радше для затишних зустрічей у приємній компанії, ніж гучних голлівудських вечірок.

Оточений високими голлівудськими пагорбами, "Рідж" (Гребінь гори), як називав його Хестон, став справжнім прихистком для актора і його родини.

Візерунок на килимі у вітальні розробив сам Хестон, в якого був художній талант. Очікуючи своєї сцени на знімальному майданчику, він часто малював партнерів по фільму або інших членів знімальної групи.

Френк Сінатра

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У квітні 1949 року під час відпочинку в Палм-Спрінгс Френк Сінатра завітав до офісу архітектора Е. Стюарта Вільямса і замовив йому будинок у георгіанському стилі, де співак планував зустріти Різдво того ж року.

Вільямс, однак, запропонував Містеру Блакитні Очі будинок у модерністському стилі. Вагомим аргументом стала ідея дизайнера побудувати господарську спальню з виглядом на снігові вершини Сан-Бернардіно.

Вільямс заперечує, що басейн має форму рояля, метою було обіграти лінії будинку.

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