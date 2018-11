Чи варто дивитись "Богемну рапсодію"?

Копирайт изображения 20th Century Fox

1 листопада на українські екрани вийшов біографічний фільм про групу Queen. Кінокритик BBC Culture вирішив розібратися, що ж рятує цю повну штампів картину.

"Ми повинні експериментувати", - говорить Фредді Мерк'юрі у фільмі, коли група приступає до запису свого дебютного альбому. Судячи з усього, ніхто не сказав подібних слів тим, хто знімав довгоочікуваний байопік Queen, названий за культовою піснею групи "Богемна рапсодія".

"Рапсодія" - експериментальна і поліфонічна, вона стала гімном сміливій фантазії її творців. Але однойменний фільм не містить й частки властивої їй відчайдушної нерозсудливості або нахабної величі.

Він радше нагадує мильну оперу для домогосподарок і шаблонним мотивом геть не вирізняється на тлі безлічі інших біографічних стрічок про життя рок-зірок.

Усе як завжди: кілька музикантів об'єднуються в групу, записують хіти (актори вдягають не дуже переконливі кудлаті перуки), фінансові справи йдуть в гору, потім раптом все погано, а потім знову все добре, і члени групи стають мільйонерами.

Сценарій Ентоні Маккарті (інші його роботи - "Темні часи", "Всесвіт Стівена Гокінга" та інші популярні, але поверхневі драми, засновані на документальному матеріалі) утримує "Богемну рапсодію" в рамках кліше, над яким би посміялися в роки розквіту Queen і які насамперед непробачні після такої пародії на життя зірки рок-н-ролу, як "Злети і падіння" (Walk Hard).

Копирайт изображения Getty Images Image caption На прем'єрі фільму в Лондоні (зліва направо): Бен Харді, Роджер Тейлор, Рамі Малек, Брайан Мей, Гвілім Лі і Джо Маццелло

Втім, завдяки харизматичній і привабливій фігурі фронтмена групи і, звичайно, пісням, які можна назвати одним з найбільш натхненних зразків поп-музики XX століття, фільм майже дотягує до оцінки "цілком адекватний"

Саме так колись оцінили й саму "Богемну рапсодію", цей унікальний шедевр, якій публіка зрозуміла далеко не одразу.

Безумовно, все могло бути набагато гірше. Виробництво фільму супроводжували постійні колотнечі. Режисера Брайана Сінгера в результаті замінили на Декстера Флетчера, завдяки чому фільм вийшов більш зв'язним та цілісним, ніж можна було очікувати.

Фільм знайомить глядача з Фредді (роль якого виконав Рамі Малек), коли той ще носить своє справжнє ім'я - Фарух Булсара.

Де блиск, де гламур, де богема? Де відомі всім особи і ефектні витівки?

Він нещодавно переїхав із Занзібару до Англії зі своєю сім'єю (родина Булсарів - парси з Гуджарату), відростив довге волосся і швидко став завсідником лондонських клубних тусовок, що зовсім не подобалося його люблячим, але дуже консервативним батькам.

Втім, сценарист і режисер не витрачають багато часу на зображення сімейних скандалів. Вже через кілька хвилин Булсара знайомиться з членами студентської рок-групи Smile (вокаліст якої - дуже вчасно! - щойно покинув колектив).

А ще за кілька хвилин екранного часу наш герой перейменовує себе у Фредді Мерк'юрі, а групу - у Queen.

Автори фільму прагнуть нагадати, що інші члени Queen написали чимало хитів групи. І час від часу їм надається шанс зробити крок уперед і вимовити: "Слухайте, у мене є ідея для пісні!"

Але більше нічого, крім цього, вони не роблять. Ви навряд чи дізнаєтесь із фільму про становлення цієї унікальної комбінації талантів і музичних стилів.

Нам практично не показують інших членів групи (крім Фредді) окремо. Вони зазвичай з'являються в кадрі втрьох, вимовляють якісь нудні репліки і зникають, нічого не додавши до нашого знання про те, хто був хто у Queen.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1976 році Брайану Мею, Джон Дікон (на фото стоїть), Роджеру Тейлору і Фредді Мерк'юрі урочисто вручили срібний, золотий і платиновий диски в зв'язку з тим, що продажі їх синглу Bohemian Rhapsody (протримався на 1 місці в хіт-параді дев'ять тижнів) перевищили мільйон копій

Зі стрічки можу хіба що припустити, що барабанщик Роджер Тейлор (Бен Харді) - бабій та ще, мабуть, той, хто найбільш охоче вступає у суперечки з Фредді.

Де блиск, де гламур, де богема? Гітарист Брайан Мей (якого грає приголомшливо схожий на нього Гвілім Лі) - за характером миротворець, а басист Джон Дікон (Джозеф Маццелло)... так, а хто ж такий Дікон?

Все що він робить - це посміхається десь з боку (напевно, тому, що справжні Тейлор і Мей брали участь в продюсуванні фільму, а він - ні).

За допомогою менеджерів та кіномонтажу група швидко прокладає собі знайомий фанатам до кожного кроку шлях до вершин слави - але ця слава чомусь не виглядає тут такою всесвітньою.

Мерк'юрі одного разу заявив, що Queen - це Сесіл Блаунт Демілль рок-музики, тому що вони завжди хотіли всього найбільшого і найкращого.

Фільм "Богемська рапсодія", навпаки, неминуче створює враження чогось незначного і дешевого, що змушує припустити, ніби на його зйомки витрачено менше, ніж на запис одного альбому групи.

Де блиск, де гламур, де богема? Де відомі всім особи і ефектні витівки? Невже "Богемна рапсодія" - це фільм про інді-групу, що записала сингл, який пробився на вершину хіт-параду?

А тепер про Мерк'юрі

Утім, повністю розчаровуватися ще зарано. При всій повазі до Мея, Тейлора і Дікона, фільм стає помітно більш захопливим, коли зосереджується на постаті Мерк'юрі.

Ситуація дійсно поліпшується, коли з об'єктива камери зникають ці пристойні, але, будьмо чесними, нудні джентльмени з їхніми безкінечними суперечками з приводу текстів пісень і екраном повністю заволодіває ізгой, що страждає від самотності.

Змучений своєю нетрадиційною сексуальністю і вторгненнями преси в його особисте життя, він повністю залежить від будь-якого, нехай найбільш забороненого задоволення, що допомагає пережити кожну наступну ніч.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступ на концерті Live Aid в 1985 році стало піком кар'єри і для Мерк'юрі і для групи в цілому

Розсварившись із членами групи, яких він вважав своєю сім'єю, так само, як і зі своїми батьками десять років тому, Мерк'юрі самотній.

Його самотність скрашують лише улюблені кішки, жменька дармоїдів і Мері Остін (у виконанні Люсі Бойнтон), спочатку наречена, стосунки з якою згодом переростають у платонічну дружбу.

До речі, цей наголос фільму на стосунках чоловіка і жінки, вже спричинив невдоволення у соцмережах.

Так само не сподобалося й рішення авторів зробити мейнстрімовий фільм, який годиться для перегляду всією сім'єю з дітьми старше 12-13 років і який задовольняв би всіх.

І це при тому-то, що його головний герой у реальному житті був той ще розпусник.

По ходу фільму Малек стає дедалі більш схожим на Мерк'юрі

Утім, ці закиди не зовсім справедливі. Так, "Богемна рапсодія" не виносить на екран те, що могло би відвернути сімейну аудиторію.

Але Мерк'юрі у фільмі ковтає таблетки, відвідує секс-клуби для фетишистів, влаштовує ульотні вечірки і зрештою, після деякого самокопання, повністю віддається способу життя чоловіка-гея.

Але, мама-мія, це не так!

Фільм - напрочуд зворушливий, і насамперед завдяки відмінній грі Малека.

Хоча спочатку на роль Мерк'юрі планували запросити Сашу Барона Коена, а потім - Бена Вішоу, Малек продемонстрував, що ця роль по праву належить йому.

У нього немов вселилися дві особистості Мерк'юрі - самозакоханого шоумена на публіці і похмурої загубленої душі за закритими дверима.

Вражає й те, що по ходу фільму Малек стає дедалі більш схожим на справжнього Мерк'юрі: на початку - нічого спільного, а до кінця - майже не відрізнити.

Його обличчі таке виразне, попри те, що йому довелося грати з фальшивими зубами, які йому вставили для більшої схожості з неправильним прикусом Мерк'юрі.

Втім, хоча у справжнього Фредді ця кривина була ледь помітною, у його екранного альтер его - різці такі, що позаздрив би кролик Петрик).

Найкраще Малеку вдалися сцени, які, напевно, були такими й в житті його героя. Як-от його величне сходження на сцену стадіону Вемблі під час знаменитого виступу Queen 1985 року на концерті Live Aid.

Автори фільму ухвалили сміливе рішення включити виступ майже цілком, як і шестихвилинну "Рапсодію". Але на цей момент вони, напевно, завоювали право перетворити кінодраму на тріумфальне музичне відео.

Можливо, в першу годину "Богемна рапсодія" буде здаватися вам нудною, а то і дратівливою. Але врешті-решт it will rock you, а може навіть і зворушить.

Оцінка критика: три зірки з п'яти можливих.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

...