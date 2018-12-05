Найкращі серіали грудня: що не проґавити

Що дивитися вдома в грудні? BBC Culture добрала новинки стримінгових платформ - від екранізацій літературної класики до трилерів, фантастики і дитячої анімації.

Вбивства за алфавітом

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Добре відполіровані черевики Еркюля Пуаро цього разу взуває Джон Малкович.

Дія трисерійної адаптації однойменного роману Агати Крісті відбувається на початку 1930-х у скрутні для Великої Британії часи.

Шанувальників детективів Крісті, можливо, розчарує відсутність фірмових вусів бельгійського детектива, якими ще нещодавно хизувалися Кеннет Брана ("Вбивство у "Східному експресі") і незмінний "британський" Пуаро Девід Суше.

Втім, як зазначає сценаристка серіалу і авторка вже четвертої екранізації Крісті для BBC Сара Фелпс, "ми впевнені, що знаємо Пуаро, але хіба ми знаємо його насправді?"

Дивовижна місіс Мейзел

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У першому сезоні, дія якого відбувається у 1950-ті роки, домогосподарка з Мангеттена Міріам "Мідж" Мейзел (Рейчел Броснахен) виявляє в собі талант комедійної акторки.

Мідж дізнається, що її чоловік зраджує їй зі своєю секретаркою, і, перебравши з алкоголем, видирається на сцену в його комеді-клабі. Втім її п'яна імпровізація в жанрі стендапу несподівано має шалений успіх.

У другому сезоні Мідж доведеться витримати боротьбу з конкурентками, а її шлях до успіху буде геть непростим.

Невинний

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Серіал неодмінно оцінять фанати "Творення вбивці" та "Сходів", оскільки він також досліджує американську систему кримінального правосуддя.

Це - шестисерійна екранізація єдиного нехудожнього роману Джона Грішема "Невинний: вбивство та несправедливість у маленькому місті".

В центрі сюжету - два вбивства в містечку Ада штату Оклахома, скоєні в 1980-х роках, які спричинили низку суперечливих подій.

У серіалі представлено нові відеоматеріали, архівні записи і фотографії, а також численні інтерв'ю з друзями та сім'ями жертв, місцевими мешканцями та адвокатами, причетними до справ.

Знедолені

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У новій екранізації шедевра Віктора Гюго знялися Домінік Вест (Жан Вальжан), Девід Оєлоу (Жавер) та Лілі Коллінз (Фантіна).

Але на співи розраховувати не варто.

Шестисерійна драма Ендрю Девіса заглиблюється в оригінальний текст роману, ретельно досліджуючи протиборство головних героїв Вальжана і Жаверта на тлі історичних подій у Франції XIX століття.

Фортітьюд

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Це - фінальна частина арктичного трилера, дія якого відбувається у вигаданому місті Фортітьюд на норвезькому Шпіцбергені.

Поліція Осло відряджає двох офіцерів до цього "похованого в льоді пеклі" розслідувати низку дивних і незрозумілих злочинів, що почалися з резонансного вбивства професора Чарлі Стоддарта.

По той бік

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Це - другий сезон американського телесеріалу в жанрі трилера і наукової фантастики.

Говард Сілк (Дж. К. Сіммонс), гвинтик у бюрократичній машині берлінського спецпідрозділу ООН, одного разу з'ясовує, що його організація охороняє секрет переходу в паралельну реальність.

Потрапивши до таємничого світу, що непомітно існує водночас з нашим, Говард усвідомлює, що єдина людина, якій він може довіряти, це його альтер его "з того боку".

У другому сезоні перехід між двома реальностями зачиняється, залишаючи обох Говардів у чужих світах, де вони мають виживати як можуть.

Із загостренням холодної війни між двома світами обидва чоловіки виявляють дедалі більшу схожість.

Небезпечні мандри

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Це нова екранізація у двох повнометражних епізодах улюбленого дитячого роману Річарда Адамса, написаного ним 1972 року.

Героїв анімованого міні-серіалу озвучив зірковий акторський склад, зокрема, Джеймс Макевой.

На тлі ідилічних англійських ландшафтів родині кроликів доводиться рятуватися від вторгнення людини в їхні володіння і руйнування домівки.

Компанія вирушає у подорож до землі обіцяної, під час якої їм доведеться пройти через моторошні випробування і зустрітися з небезпечними хижаками.

Країна припливів

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Найстрашніші таємниці приховані в морських хвилях, а не диких преріях, як свідчить перший австралійський серіал, знятий потоковим сервісом Netflix.

Фантастична драма оповідає історію Каль Мактір, яка повертається додому в невелике рибальське селище Орфелін-Бей після 10 років у в'язниці для неповнолітніх.

Каль виявляє, що її рідне місто оповите містичними подіями.

Найбільша з них - поява комуни вигнанців, напівсирен-напівжінок, які оселилися в прихованій гавані затоки.

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