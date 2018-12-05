Найкращі серіали грудня: що не проґавити

Едді Муллан BBC Culture
  • 5 грудня 2018

Що дивитися вдома в грудні? BBC Culture добрала новинки стримінгових платформ - від екранізацій літературної класики до трилерів, фантастики і дитячої анімації.

Вбивства за алфавітом

Убивства за алфавітом Копирайт изображения BBC One

Добре відполіровані черевики Еркюля Пуаро цього разу взуває Джон Малкович.

Дія трисерійної адаптації однойменного роману Агати Крісті відбувається на початку 1930-х у скрутні для Великої Британії часи.

Шанувальників детективів Крісті, можливо, розчарує відсутність фірмових вусів бельгійського детектива, якими ще нещодавно хизувалися Кеннет Брана ("Вбивство у "Східному експресі") і незмінний "британський" Пуаро Девід Суше.

Втім, як зазначає сценаристка серіалу і авторка вже четвертої екранізації Крісті для BBC Сара Фелпс, "ми впевнені, що знаємо Пуаро, але хіба ми знаємо його насправді?"

Дивовижна місіс Мейзел

Дивовижна місіс Мейзел Копирайт изображения Amazon Prime Video

У першому сезоні, дія якого відбувається у 1950-ті роки, домогосподарка з Мангеттена Міріам "Мідж" Мейзел (Рейчел Броснахен) виявляє в собі талант комедійної акторки.

Мідж дізнається, що її чоловік зраджує їй зі своєю секретаркою, і, перебравши з алкоголем, видирається на сцену в його комеді-клабі. Втім її п'яна імпровізація в жанрі стендапу несподівано має шалений успіх.

У другому сезоні Мідж доведеться витримати боротьбу з конкурентками, а її шлях до успіху буде геть непростим.

Невинний

Невинний Копирайт изображения Netflix

Серіал неодмінно оцінять фанати "Творення вбивці" та "Сходів", оскільки він також досліджує американську систему кримінального правосуддя.

Це - шестисерійна екранізація єдиного нехудожнього роману Джона Грішема "Невинний: вбивство та несправедливість у маленькому місті".

В центрі сюжету - два вбивства в містечку Ада штату Оклахома, скоєні в 1980-х роках, які спричинили низку суперечливих подій.

У серіалі представлено нові відеоматеріали, архівні записи і фотографії, а також численні інтерв'ю з друзями та сім'ями жертв, місцевими мешканцями та адвокатами, причетними до справ.

Знедолені

Знедолені Копирайт изображения BBC One

У новій екранізації шедевра Віктора Гюго знялися Домінік Вест (Жан Вальжан), Девід Оєлоу (Жавер) та Лілі Коллінз (Фантіна).

Але на співи розраховувати не варто.

Шестисерійна драма Ендрю Девіса заглиблюється в оригінальний текст роману, ретельно досліджуючи протиборство головних героїв Вальжана і Жаверта на тлі історичних подій у Франції XIX століття.

Фортітьюд

Фортитьюд Копирайт изображения Sky Atlantic

Це - фінальна частина арктичного трилера, дія якого відбувається у вигаданому місті Фортітьюд на норвезькому Шпіцбергені.

Поліція Осло відряджає двох офіцерів до цього "похованого в льоді пеклі" розслідувати низку дивних і незрозумілих злочинів, що почалися з резонансного вбивства професора Чарлі Стоддарта.

По той бік

По той бік Копирайт изображения Starz

Це - другий сезон американського телесеріалу в жанрі трилера і наукової фантастики.

Говард Сілк (Дж. К. Сіммонс), гвинтик у бюрократичній машині берлінського спецпідрозділу ООН, одного разу з'ясовує, що його організація охороняє секрет переходу в паралельну реальність.

Потрапивши до таємничого світу, що непомітно існує водночас з нашим, Говард усвідомлює, що єдина людина, якій він може довіряти, це його альтер его "з того боку".

У другому сезоні перехід між двома реальностями зачиняється, залишаючи обох Говардів у чужих світах, де вони мають виживати як можуть.

Із загостренням холодної війни між двома світами обидва чоловіки виявляють дедалі більшу схожість.

Небезпечні мандри

Небезпечні мандри Копирайт изображения BBC One

Це нова екранізація у двох повнометражних епізодах улюбленого дитячого роману Річарда Адамса, написаного ним 1972 року.

Героїв анімованого міні-серіалу озвучив зірковий акторський склад, зокрема, Джеймс Макевой.

На тлі ідилічних англійських ландшафтів родині кроликів доводиться рятуватися від вторгнення людини в їхні володіння і руйнування домівки.

Компанія вирушає у подорож до землі обіцяної, під час якої їм доведеться пройти через моторошні випробування і зустрітися з небезпечними хижаками.

Країна припливів

Країна припливів Копирайт изображения Netflix

Найстрашніші таємниці приховані в морських хвилях, а не диких преріях, як свідчить перший австралійський серіал, знятий потоковим сервісом Netflix.

Фантастична драма оповідає історію Каль Мактір, яка повертається додому в невелике рибальське селище Орфелін-Бей після 10 років у в'язниці для неповнолітніх.

Каль виявляє, що її рідне місто оповите містичними подіями.

Найбільша з них - поява комуни вигнанців, напівсирен-напівжінок, які оселилися в прихованій гавані затоки.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

...

Новини на цю ж тему