Найцікавіші прем'єри 2019 року за версією BBC Culture

Найкращі драми, трилери, байопіки та анімаційні стрічки, що потішать кіноманів у 2019 році.

Капітан Марвел

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Інопланетні цивілізації! Містичні родичі! Пригоди! Брі Ларсон зіграє останнього героя, чи радше, героїню Всесвіту Marvel Керол Денверс, яка виявляє в собі невидану досі суперсилу.

Сюжет розгортається в 1990-х роках. Керол намагається з'ясувати своє походження, між іншим рятуючи Землю від інопланетних загарбників.

Якщо не вона, то хто? Адже майбутнього Капітана Марвел виховали шляхетні воїни спецпідрозділу Кріі, роль одного з яких виконує, зокрема, Аннет Бенінг.

До зіркового акторського складу також увійшли Джуд Лоу, чия роль оповита таємницею, і Семюель Л. Джексон - месник Нік Ф'юрі, якого за допомогою комп'ютерної графіки "омолодили" на 25 років.

Одного разу в Голлівуді

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Фільми Квентіна Тарантіно непоміченими звісно не залишаються ніколи. Але ударна доза зірок і сюжет, зав'язаний на моторошній історії вбивства, цього разу перевершують всі очікування.

Насамперед приголомшливо звучить дует виконавців головних ролей - Леонардо ДіКапріо і Бреда Пітта.

ДіКапріо грає успішного в минулому актора телесеріалів, а Пітт - його помічника і дублера.

Сюжет розгортається в 1969 році на тлі кривавих подій, пов'язаних з діяльністю секти Чарльза Менсона.

Роль Шерон Тейт, майбутньої жертви серійного вбивці, виконує Марго Роббі. А агента героя ДіКапріо зіграв Аль Пачіно.

Такий акторський склад, як можна здогадатися, обходиться недешево - бюджет фільму склав 95 млн доларів.

Про чималі амбіції творців стрічки свідчать і алюзії до славетного вестерну "Одного разу на Дикому заході", знятого одним з найулюбленіших режисерів Тарантіно Серджо Леоне.

Ми

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Джордан Піл заробив собі ім'я одного з найцікавіших режисерів-сценаристів сучасності після успіху стрічки "Пастка" (Get Out), хорору з елементами соціальної сатири на расову тему.

Його наступна робота вже здобула відгук "фільму жахів нової доби", але подробиці сюжету тримають у такій таємниці, наче йдеться про черговий блокбастер "марвеловської" франшизи.

У фільмі знялися зірки "Чорної пантери" Лупіта Ніонго і Вінстон Дюк, а також Елізабет Мосс.

Акторка багатозначно заявила, що в фільмі "Ми" режисер залишається вірним своєму стилю "попкорнового кіно, яке змушує замислитися про серйозні речі".

Король Лев

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Компанія Disney випустила високотехнологічний рімейк з реалістичною комп'ютерною графікою одного з найулюбленіших своїх мультфільмів.

З акторського складу стрічки 1994 року залишився лише Джеймс Ерл Джонс, голосом якого в оригіналі розмовлятиме Муфаса, батька Сімби.

Дорослого Сімбу озвучує Дональд Гловер, а його кохану Налу - Бейонсе.

У мультфільмі пролунають пісні з оригінальної стрічки в обробці Бейонсе та Елтона Джона, зокрема й славетний Circle of Life ("Цикл життя").

Абатство Даунтон

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Завдяки культовому серіалу, історія родини Кроулі та їхніх слуг має велике коло відданих прихильників.

І вони не будуть розчаровані. У фільмі, що оповідає про подальші події в житті героїв, повертається й майже весь акторський склад серіалу, зокрема, Х'ю Бонневіль, Елізабет Макговерн, Мішель Докері, Джім Картер і, безперечно, Меггі Сміт у ролі графині-вдови Вайолет Кроулі з її фірмовими афоризмами.

Сюжет стрічки розгортається приблизно в 1927 році, після абсолютного хепі-енду серіалу з тотальним коханням і жодним ув'язненим.

Але автор сценарію Джуліан Феллес, напевно, приготував кілька драматичних поворотів у долі головних героїв.

Серед нових персонажів у картині з'являється двоюрідна сестра лорда Грантема, роль якої виконала Імельда Стонтон.

До зірок

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Бред Пітт вирушає в космос у новому науково-фантастичному екшені від режисера пригодницької стрічки "Загублене місто Z" Джеймса Грея.

Герой Пітта шукає свого батька (Томмі Лі Джонс), який зник два десятиліття тому під час місії до найвіддаленішої планети Сонячної системи Нептуна.

Пошуки зниклого у космосі батька, безперечно, нагадують сюжет торічного блокбастера "Тріщина часу", але ця подібність є цілком випадковою.

Натомість, сам режисер говорить по алюзії із "Серцем Темряви" Джозефа Конрада. Вочевидь, і для Джеймса Грея фільм певною мірою став шляхом у невідоме.

Рокетмен

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Для людини, яка нечасто знімається в кіно, 2019-ий стане важливим роком для Елтона Джона в кінематографі.

Авторизований байопік, який критики назвали "правдивою фантазією", оповідає про роки життя музиканта, що призвели до його зльоту на вершину слави в 1977 році. Роль Елтона Джона виконав Тарон Егертон, який також співає всі його пісні.

Неодмінні атрибути глем-року з блискучими жакетами і величезним окулярами, а також спогади про дні, проведені в реабілітаційному центрі.

Режисер стрічки - Декстер Флетчер. Саме він взявся за зйомки "Богемної рапсодії", після того як Брайан Сінгер залишив роботу над фільмом про Фредді Мерк'юрі.

Стрічку "Рокетмен" можна було б назвати легковажним танцювальним мюзиклом, якби не деякі сумні лінії сюжету.

Жінка у вікні

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Однойменний бестселер A. Дж. Фінна одразу здобув славу історії в стилі Хічкока і трилера, готового для екранізації.

Передбачення здійснилися, і перед нами фільм за участю номінантів і переможців "Оскара". Героїня Емі Адамс, психолог, як годиться, й сама не без психічних розладів, стежить за своїми сусідами, ролі яких виконали Джуліанна Мур і Гарі Олдман.

Втім, згодом їй доведеться довести, що злочин, скоєний в будинку через дорогу, не є плодом її фантазії. Або?

Роль детектива виконує Брайан Тайрі Генрі ("Вдови").

Серед робіт режисера Джо Райта - кілька успішних історичних драм, як-от "Темні часи" і "Спокута". Але він також є режисером і сильно недооціненого трилера "Ханна" 2011 року, в якому Сірша Роннан зіграла роль неповнолітньої вбивці.

Тож, як створювати саспенс, Джо Райту, без сумніву, добре відомо.

Зоряні війни: Епізод IX

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Вони. Ніколи. Не. Скінчаться. Це - черговий дев'ятий епізод зоряної саги і остання серія трилогії, що є продовженням "Пробудження сили" і "Останніх джедаїв". Вона також здається найбільш динамічною з усіх частин франшизи передусім завдяки молодому акторському складу.

Дейзі Рідлі в ролі Рей, Адам Драйвер - Кайло Рен і Джон Боєга в ролі Фінна, можливо, найкращого лиходія з часів його дідуся Дарта Вейдера.

В епізоді використані кадри з акторкою Керрі Фішер в ролі Леї, що не увійшли до попередньої частини франшизи. Режисер IX епізоду саги - Дж. Дж. Абрамс, який також працював над "Пробудженням сили".

Останнє Різдво

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Іноді, щоби глядачу закортіло подивитися фільм, достатньо всього двох слів - Емма Томпсон. У романтичній комедії, натхненній славетним хітом Джорджа Майкла Last Christmas, Томпсон виступає водночас і автором сценарію (разом із драматургом Бріоні Кіммінгсом) і виконавицею однієї з ролей.

Емілія Кларк (яка доволі віддалено схожа на свою героїню в "Грі Престолів") виконує роль Кейт, дівчини, яка працює в різдвяній крамниці, одягнена ельфом.

А потім з'являється красунчик Генрі Голдінг ("Шалено багаті азіати"). Режисер Пол Фейг, відомий комедіями "Подружки нареченої" і "Проста послуга", називає фільм "справжнім освідченням в коханні Лондону".

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