Найкращі серіали 2019 року

Трилери, драми, комедії та літературні екранізації - BBC Culture відібрала найцікавіші серіали від провідних стримінгових платформ, які вийдуть протягом наступних 12 місяців.

Драми і трилери

Копирайт изображения HBO / Sky Atlantic Image caption У другому сезоні "Великої маленької брехні" Меріл Стріп зіграє свекруху героїні Ніколь Кідман Селести

У новому сезоні "Великої маленької брехні" (HBO) прибережне містечко Монтерей знову стає свідком брехні та зрад. Сценарій до другої частини серіалу, який отримав чимало престижних нагород, також написала Ліан Моріарті, авторка однойменного роману, що ліг в основу першого сезону.

До акторського складу першої частини драми (Різ Візерспун, Шейлін Вудлі, Лори Дерн і Зої Кравіц) приєднується Меріл Стріп, яка виконує роль свекрухи Селести Райт, що, вочевидь, стане непростим випробуванням для героїні Ніколь Кідман.

Чекі Каріо знову зіграє кмітливого французького детектива Жюльєна Батиста у спін-оффі британського драматичного серіалу "Зниклий безвісти" (BBC One), сценарій до якого написали Гаррі і Джек Вільямси. У новій частині серіалу, що має назву "Батист", Жюльєн береться за справу в Амстердамі, після того як керівниця поліції та його колишня дівчина звертається до нього по допомогу. В серіалі також знялися Джессіка Рейн і Том Голлендер.

Режисерка фільмів про Диво-жінку Петті Дженкінс разом із Кріс Пайн зняла міні-серіал "Я - ніч" (TNT), драму в жанрі нуар про одне з найзагадковіших вбивств минулого століття, скоєне в Лос-Анджелісі в 1947 році.

Головна героїня дівчина на ім'я Фауна Ходель (Індія Ейслі) дізнається, що її батьки покинули її після народження. Пошуки правди про свою родину виводять на її слід зловісних подій, що сталися колись в Голлівуді. Вона береться за розслідування разом зі знайомим журналістом (Кріс Пайн).

Копирайт изображения BBC Two Image caption Річард Гір у своїй першій значній ролі на телебаченні в серіалі "Мати, батько, син" із Біллі Хоулом

У своїй першій телевізійній ролі за майже 30 років голлівудська зірка Річард Гір зіграє харизматичного медіа-магната Макса в серіалі "Мати, батько, син" (BBC Two). Його 30-річний син, Каден (Біллі Хоул), який керує британською газетою свого батька і має успадкувати його корпорацію, веде саморуйнівний спосіб життя, що ставить під загрозу майбутнє сімейної імперії. В серіалі також знялися Сара Ланкашир і Кіаран Хайндс.

Ще один серіал від BBC One "Джентльмен Джек" із Суранною Джоунс у головній ролі. Британо-американська історична драма, сценарій до якої написала Саллі Вейнрайт ("Щаслива долина"), оповідає історію відомої землевласниці і промисловця Енн Лістер. Після багатьох років екзотичних подорожей у 1932 році вона повертається до Західного Йоркширу. Це історія її кохання, стосунків зі слугами і конкурентами, що намагаються знищити її.

Режисер "Ex Machina", "Анігіляції" і "Ніколи не відпускай мене" Алекс Гарленд знову повертається до теми небезпеки технологій у своєму дебютному серіалі "Девс" Devs (скорочено від developers - розробники). Міні-серіал, що вийде на стримінговому каналі FX ("Фарго"), розповідає історію програмістки Лілі Чан, роль якої виконала Соноя Мідзуно із "Ex Machina". Лілі розслідує секретну діяльність IT-компанії, яка, на її думку, пов'язана зі зникненням її хлопця.

Старі фаворити

Копирайт изображения BBC America Image caption Джоді Комер в ролі вбивці Віланелль у новому сезоні драми "Вбиваючи Єву"

У п'ятому сезоні психологічного детектива "Лютер" (BBC One) старший інспектор Джон Лютер (Ідріс Ельба) та його нова помічниця Кетрін Холлідей (Вунмі Мосаку) продовжують розплутувати складну павутину злочинів, які прикриває корумпована влада. Чи зможе Лютер впіймати вбивцю і врятувати своє життя? Рут Вілсон знову зіграє привабливу психопатку Еліс Морган.

Говорячи про холоднокровних вбивць, важко не пригадати невловиму і безжалісну Вілланель (Джоді Комер), яка повертається в другому сезоні серіалу "Вбиваючи Єву" (BBC America) і продовжує гру в кішки-мишки з офіцером MI5 Євою Поластрі (Сандра О). Шпигунський трилер, визнаний критиками одним з найкращих серіалів 2018 року, знятий за мотивами романів Люка Дженнінгса "Кодове ім'я Вілланель".

Найбільш довгоочікуваним завершенням серіалу стане останній, шостий сезон "Гри престолів" (HBO). Як колись зазначила Серсея Ланністер, "якщо ви почали гру престолів, ви або перемагаєте, або вмираєте". Але ж хто зрештою залишиться на Залізному Троні і керуватиме сім'ю королівствами?

У п'ятому сезоні найпопулярнішого серіалу BBC "За службовими обов'язками" (BBC One) до постійного акторського складу, Вікі Макклюр, Мартіна Компстона і Едріана Данбара, приєднуються Стівен Грехем і Рошенда Сандалом, що зіграють дві ключові фігури в злочинному угрупуванні.

Відомо, що вони мають зв'язки з корумпованими поліцейськими і, вочевидь, підпорядковані тіньовій фігурі, відомій на ім'я "Ейч", що й змушує відділ АС-12 зацікавитися ними.

Копирайт изображения HBO / Sky Atlantic Image caption Машерхала Алі зіграє детектива поліції Вейна Хея в третьому сезоні "Справжнього детектива"

Події п'ятого сезону "Гострих козирків" (BBC One) розгортаються на тлі світової фінансової кризи 1929 року. Коли відомий політик звертається до Томмі Шелбі (Кілліан Мерфі) зі сміливою пропозицією, він розуміє, що від його відповіді залежить майбутнє не тільки його родини, але й всієї нації.

Після провального другого сезону наступна частина "Справжнього детектива" (HBO / Sky Atlantic) обіцяє відновити репутацію серіалу. Події нових серій відбуватимуться в трьох окремих часових відрізках. В центрі уваги - жорстокий злочин, пов'язаний зі зникненням двох дітей в Озарку. Детектива поліції Вейна Хея, одержимого пошуками істини, зіграв Махершала Алі, зірка "Місячного сяйва".

У другому сезоні серіалу про агента ЦРУ "Джек Райан" (Amazon Prime Video), знятого за мотивами серії романів Тома Кленсі, герой полишає боротьбу з тероризмом і вступає у бій із корумпованим режимом південноамериканської країни.

Неангломовні серіали

Копирайт изображения Channel 4 / Walter Presents Image caption Біргітта Йорт Серенсен зіграє інженера, яка спеціалізується на дронах, у новій драмі "Сіра зона"

Данський сценарист Адам Прайс продовжує свої дослідження того, як віра і релігія впливають на наше життя у драмі "На хвилях шторму" Ride Upon the Storm (Channel 4/Walter Presents). Головну роль священика, який шукає шлях до осмисленого життя, виконав Ларс Міккельсен ("Картковий будинок").

Зомбі-хорор "Королівство" (Netflix), події якого відбуваються у середньовічній Південній Кореї, розповідає історію коронного принца, який став жертвою змови. Він мусить зняти закляття і врятувати свій народ від моторошної чуми, яка перетворює людей на зомбі, що жадають людської плоті.

Шведсько-данський трилер "Сіра зона" (Channel 4/Walter Presents) оповідає про низку подій, що призвели до теракту в Скандинавії. Під час ділової поїздки за кордон, Вікторія (Біргітта Йорт Серенсен) зустрічається з журналістом, але під час інтерв'ю її та сина захоплюють у заручники. Згодом поліція змушує жінку стати подвійним агентом і впровадитися в терористичну мережу її викрадачів.

Новий сезон похмурої ісландської драми "Капкан" (RÚV) оповідає про дедалі жахливіші злочини, пов'язані з нагальними проблемами в ісландському суспільстві. Кримінальна драма стала несподіваним хітом 2016 року.

Комедії

Копирайт изображения Comedy Central Image caption Еббі Джейкобсон і Ілана Глейзер грають двох подружок у американському сіткомі "Брод-Сіті"

Новозеландський хорор-мок'юментарі "Що ми робимо в тіні" про трьох вампірів-сусідів по кімнаті переміщається із Веллінгтона до Нью-Йорка і вийде у форматі телесеріалу на каналі FX. В американській версії, створеній Джемейном Клементом, знялися Мет Бері, Кайван Новак і Натасія Деметріу.

Зйомки наступного сезону сатиричної драми "Віце-президент" (HBO) були тимчасово зупинені минулого року через те, що головна зірка серіалу Джулія Луї-Дрейфус лікувалася від раку молочної залози. Акторка отримала діагноз лише через день після того, як вручили шосту премію "Еммі". На щастя, акторка повернеться на екрани в 2019 році в ролі Селіни Маєр, що знову балотуватиметься на пост президента США.

Американський сітком "Брод-Сіті" (Comedy Central) про двох подружок (Еббі Джейкобсон і Ілана Глейзер), що відчайдушно намагаються влаштувати своє життя в Нью-Йорку, цього року завершується п'ятим сезоном.

Зйомки популярного канадського комедійного серіалу "Шіттс-Крік" (CBC / Pop) відновили минулого року. У п'ятому сезоні заможна родина Роузів (Юджин і Деніел Леві, Кетрін О'Хара і Енні Мерфі), яка за ніч втратила всі свої статки і була змушена переїхати до крихітного готелю в провінції, нарешті знову стає на ноги.

Сюжет американського сіткома "Чорний понеділок" (Showtime) оповідає про найгірший день в історії Волл-Стріт, 19 жовтня 1987 року, коли компанія невдах потрапляє до елітного клубу біржових маклерів і ледь не руйнує економіку всією країни заради червоного "Ламборгіні" і гучних вечірок.

Літературні екранізації

Копирайт изображения Hulu / Channel4 Image caption Г'ю Лорі в ролі майора де Коверлі в екранізації сатиричного роману Джозефа Геллера "Пастка-22"

"Доктор Хаус" Г'ю Лоррі і Джордж Клуні (який також виступає режисером серіалу) знялися в однойменній екранізації найвідомішого роману Джозефа Геллера 1961 року "Пастка-22"(Hulu/Channel 4). Події роману і серіалу відбуваються в Італії під час Другої світової війни, а в центрі розповіді - американський льотчик Джона Йоссаріан, обурений кількістю людей, що намагаються його вбити, хоч він їх ніколи і не зустрічав.

Восьми-серійний психологічний трилер "Дублінські вбивства" (BBC One / Starz / RTÉ) знято за мотивами двох перших романів однойменної серії ірландської письменниці Тани Френч. Двоє амбіційних детективів Роб Рейлі (Кілліан Скотт) і Кессі Меддокс (Сара Грін) розслідують два вбивства, талановитої балерини, знайденої на старовинному кам'яному вівтарі, та іншої жінки, вбитої ножем у закинутому заміському котеджі. Згодом обидві справи виявляють дещо спільне.

Міні-серіал "Вартові" (HBO) знято за відомою серією коміксів про супергероїв Алана Мура і Дейва Гіббонса за участю Джеремі Айронса, Регіни Кінг і Дона Джонсона. Сценарист Деймон Лінделоф пообіцяв фанатам зберегти ностальгічну стилістику славетного роману, створивши, однак, власну історію. Це радше ремікс, ніж римейк, заявив Лінделоф.

Копирайт изображения Amazon Prime Video Image caption Демон Девід Теннант і янгол Майкл Шин намагаються врятувати світ від апокаліпсиса в "Благих знаменнях"

Британська історична драма "Полдарк" (BBC One) за мотивами романів Вінстона Грема, адаптована сценаристом Деббі Хорсфілдом, завершується цього року п'ятим сезоном. Остання частина заснована на сьомому романі серії "Штормова хвиля" і оповідає про події 1798-99 років, які сталися в житті офіцера британської армії Росса Полдарка, який повернувся до рідного Корнволлу з Війни за незалежність США.

Події серіалу "Благі знамення" (Amazon Prime Video), знятому за мотивами однойменного роману-фентезі 1990 року Ніла Геймана та Террі Пратчетта, відбуваються в наші дні напередодні судного дня. Трохи метушливий янгол Азірафель (Майкл Шин) і марнотратник демон Кроулі (Девід Теннант) насправді зовсім не очікують на апокаліпсис, а навпаки намагаються запобігти йому.

Ситуація обертається не найкращим чином для людства, коли в англійському графстві Саррей падає величезний метеорит, і Землю поступово захоплюють жорстокі інопланетні загарбники. У першій британській телеекранізації "Війни Світів" (BBC One) Герберта Веллса знялися Елеонор Томлінсон і Рейф Сполл, Роберт Карлейль і Руперт Грейвс.

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