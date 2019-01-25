Загубив, украли, поставив у туалеті: що роблять з "Оскаром" його володарі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фей Данавей отримала "Оскара" за фільм "Телемережа", її партнера по фільму Пітера Фінча вперше в історії нагородили "Оскаром" посмертно, повідомляє заголовок у газеті

Хтось тримає статуетку на видному місці в будинку, хтось ховає її в туалеті, а дехто взагалі загубив. Утім, доля деяких "Оскарів" є ще дивнішою.

І "Оскар" отримує…

Що буде далі - добре відомо. На одну-дві секунди, поки ведучий відкриває конверт, зала затамовує подих.

А потім… Інші номінанти (ну, лузерами їх точно не назвеш) удають, що вони ані трохи не засмутилися, а переможець цілує свою другу половину і продирається на сцену.

Він виголошує промову, зазвичай доволі банальну, може похизуватися біцепсом, демонструючи солідну вагу статуетки, а потім іде зі сцени. Але що відбувається далі?

Яка доля очікує на найбажанішу у світі статуетку в помешканні її власника?

Одні зникають або стають здобиччю злодіїв, як-от торішній "Оскар" Френсіс Макдорманд, який вона отримала за найкращу жіночу роль у фільмі "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі".

Статуетка зникла у ніч церемонії, щоправда, її незабаром повернули.

Інші "Оскари" опинялися в центрі судових чи комерційних скандалів. Але більшість із 3048 статуеток, вручених з 1929-го по 2017 рік, ведуть цілком пересічне життя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час вечірки в Governors Ball після церемонії нагородження невідомий чоловік намагався винести "Оскара" Френсіс Макдорманд, однак пропажу швидко виявили

Власників славетної статуетки насамперед хвилює питання: виставляти її напоказ чи ні?

Актори Джоан Вудворд, Ентоні Квінн і Донна Рід зберігають своїх "Оскарів" на камінній полиці поруч з іншими нагородами.

Це, мабуть, найкраще місце для позолоченої статуетки, яка у відблисках полум'я здатна перетворитися ледь не на священну реліквію.

Копирайт изображения Alamy Image caption Донна Рід, яка отримала "Оскара" за роль другого плану в фільмі "І нині, й повсякчас", зберігає свою статуетку над каміном

Чи означає це, що вони хизуються нагородою?

Щоби уникнути таких звинувачень, інші актори ховають свого "Оскара" у вбиральні - ось дійсно символічний акт самоприниження.

Хоча, приміром, Кейт Вінслет пояснює, що таким чином у її гостей є шанс тишком потримати статуетку, а потім повернути на місце.

"Кожен мріє доторкнутися до неї, потримати її в руках, вигукуючи: "Боже, вона така важка!" Тож я вирішила зробити людям приємне", - пояснила акторка в британській телепрограмі GMTV.

"Оскара" вона отримала за найкращу жіночу роль у фільмі "Читець".

Серед інших зірок, хто не найшов для статуетки кращого місця, ніж туалет, Емма Томпсон, Ліонель Річі, Шон Коннері, Сьюзен Сарандон і Джоді Фостер.

"Вони добре виглядають поруч із кранами", - зазначила остання.

Дорожче золота

За всю історію премії лише одну статуетку було продано. Це зробив ветеран Другої світової війни Гарольд Рассел, який втратив обидві руки.

В 1946 році він зіграв у фільмі режисера Вільяма Вайлера "Найкращі роки нашого життя" і отримав "Оскара" за роль другого плану. На тій самій церемонії він отримав і другу статуетку "за надію і відвагу, якими він надихнув товаришів-ветеранів".

Оскільки Рассел не був професійним актором, він майже не знімався в кіно, ні до, ні після нагородження. Він став єдиним лауреатом в історії, який отримав дві статуетки на одній церемонії.

Наприкінці 1980-х Рассел продав одного зі своїх "Оскарів", щоби оплатити лікування дружини. Щоправда, за іншими даними, на гроші, отримані з продажу, актор поїхав у відпустку.

Копирайт изображения Alamy Image caption За чутками, Джоан Кроуфорд симулювала хворобу, щоби не піти на вручення "Оскарів" 1946 року, оскільки думала, що не отримає нагороду - але вона перемогла

Рассел зміг продати свою статуетку, оскільки отримав її до 1950 року. Академія заборонила продавати "Оскарів", вручених пізніше. Кожен лауерат премії підписує про це угоду. Втім статуетку можна повернути до Академії і отримати за це 1 долар.

Ось чому на аукціоні можна побачити лише "Оскарів", вручених до 1950 року. Беатріс Веллс, дочка Орсона Веллса, продала "Оскара" свого батька, який він отримав за найкращий оригінальний сценарій до фільму "Громадянин Кейн", за 861 542 долари.

Цікаво, що й статуетка співавтора Веллса, Германа Манкевича, також пішла з молотка.

Онук сценариста, Бен Манкевич, ведучий програми Turner Classic Movies, розповів BBC Culture, що його батько зберігав статуетку в сейфі, вважаючи, що вона занадто дорога, щоби її застрахувати.

"Але коли родичу знадобилися гроші, він продав її на аукціоні, заплативши організаторам 20%", - розповідає Бен Манкевич.

"Мій батько не був надто сентиментальним щодо речей. І мені це подобалося в ньому. Але, мені здається, що пізніше він все ж таки пошкодував, що продав "Оскара". Хоча й зробив це, щоби допомогти людині".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чарлі Чаплін отримав почесного "Оскара" за внесок у кіноіндустрію в 1972 році. Під час нагородження овації лунали 12 хвилин - найдовше в історії церемонії

Володар п'яти "Оскарів" (зокрема за фільм "Звіяні вітром") режисер Лайл Вілер втратив свої статуетки, оскільки вчасно не сплатив орендну плату за їхнє збереження.

Лазівка в правилах Кіноакадемії дійсно дозволяла третій стороні продати статуетку як компенсацію за несплачений борг. Одну з них Вілеру таки вдалося повернути. "Оскара" за фільм "Щоденник Анни Франк" викупив невідомий чоловік і подарував його режисеру.

Копирайт изображения AFP Image caption Клод Жарман-молодший (праворуч) з молодіжним "Оскаром" (меншого розміру) і Гарольд Рассел (ліворуч) - єдиний володар "Оскара", який продав свою статуетку

Найвища ціна, сплачена за оскарівську статуетку, дорівнювала 1,54 млн дол. Саме таку суму в 1999 році Майкл Джексон заплатив за "Оскар", отриманий стрічкою "Звіяні вітром" у номінації "найкращий фільм".

Купив він її виключно для себе. А от Стівен Спілберг керувався більш альтруїстичними мотивами, коли придбав за майже таку ж суму "Оскара" Кларка Гейбла за фільм "Це сталося якось вночі" та двох "Оскарів" акторки Бетт Девіс, отриманих нею в 1930-х роках.

Статуетки режисер пожертвував Американській Кіноакадемії.

Загублений скарб

Декілька статуеток просто зникли. "Оскар" Вів'єн Лі за найкращу жіночу роль у фільмі "Трамвай "Бажання" був вкрадений під час пограбування будинку акторки в 1950-х роках.

Схожа історія трапилася з Олімпією Дукакіс. Її "Оскара" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Влада Місяця" викрав злодій, який пізніше почав вимагати гроші за повернення статуетки.

Але Академія видала акторці другу статуетку лише за 78 доларів.

Копирайт изображения AFP Image caption Клод Жарман-молодший (праворуч) з молодіжним "Оскаром" (меншого розміру) і Гарольд Рассел (ліворуч) - єдиний володар "Оскара", який продав свою статуетку

Гетті Макденіел стала першою афроамериканкою, яка отримала премію Кіноакадемії за роль няньки Скарлетт О'Хари у фільмі "Звіяні вітром". Це була дощечка, а не статуетка, оскільки до 1943 року за ролі другого плану статуетки не вручали.

Дощечка Макденіел також зникла десь наприкінці 1960-х.

Як й "Оскар" Френка Капри, отриманий за стрічку "Прелюдія до війни". Статуетка зникла з Художньої галереї армії США, та її ніколи так і не знайшли.

Марлон Брандо писав у своїй автобіографії, що він не має уявлення, де поділися обидва його "Оскари", отримані за фільми "В порту" і "Хрещений батько".

Зник і горезвісний "Оскар", придбаний за рекордну суму другом Брандо Майклом Джексоном.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вів'єн Лі ставить на полицю над каміном "Оскара" за найкращу жіночу роль у фільмі "Звіяні вітром", її другого "Оскара" за стрічку "Трамвай "Бажання"" вкрали

Утім, деякі пропажі було пізніше знайдено.

У 1970-х роках з музею Університету Гонцага, де вчився Бінг Кросбі, вкрали статуетку, яку актор отримав за роль у фільмі "Йти своїм шляхом". На місці статуетки хулігани залишили фігурку Мікі Мауса. Тиждень по тому, адміністрація знайшла "Оскара" в одній з університетських каплиць.

"Оскар" Вупі Голдберг, отриманий акторкою за найкращу роль другого плану у фільмі "Привид", зник, коли вона відправила статуетку на чистку, що є звичайною практикою, адже золоте покриття швидко тьмяніє.

Пізніше статуетку знайшли в смітнику в лос-анджелеському аеропорту, куди її, напевно, викинув злодій.

"Оскар" юної акторки Маргарет О'Браєн, який вона отримала за фільм "Зустрінь мене в Сент-Луїсі", вкрала звільнена домробітниця. Але 40 років по тому двоє чоловіків купили статуетку на блошиному ринку і повернули її акторці.

"Оскар" кінооператора німецького походження Карла Фройнда, отриманий за фільм "Благословенна земля", вкрали з будинку його дочки в 1975 році. Знайшли статуетку в 1990-му, після того як у Los Angeles Times з'явилося оголошення про її продаж.

Копирайт изображения Alamy Image caption Бернард Гржимек, директор Берлінського зоопарку і режисер найкращого документального фільму 1959 року "Серенгеті не повинен померти", показує "Оскара" леопарду Джіджі

А "Оскар" звукорежисера Аарона Рочина, отриманий ним у 1979-му за "Мисливця на оленів", виявися на сайті eBay 20 років по тому.

Але найбільш захоплива історія про викрадення "Оскара" нещодавно виявилася фейком.

У 1938 році невідомий чоловік піднявся на сцену Кіноакадемії, щоби отримати "Оскар" Аліси Брейді за фільм "У старому Чикаго" (акторка не змогла приїхати на церемонію через хворобу), а потім зник.

Лише в 2016 році аспірантка Олівія Рутільяно, яка досліджувала випадки зниклих "Оскарів", з'ясувала, що таємничим чоловіком був ніхто інший, як режисер фільму Генрі Кінг, який одразу ж передав нагороду акторці, в якої вона зберігається дотепер.

Той факт, що міф про викраденого "Оскара" існував так довго, свідчить про величезну владу, яку має образ Кіноакадемії над нашими думками.

Абстрактна чоловіча фігурка поза віком і часом, що спирається на меч хрестоносців, дивиться водночас й у минуле, і в майбутнє. Схожий на людину-машину з "Метрополіса" Фріца Ланга, "Оскар" видається ідеальним ідолом нашої атеїстичної доби.

Придивіться до його відполірованої поверхні і ви побачите своє віддзеркалення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Статуетка нікого не залишає байдужим", - каже донька володаря чотирьох "Оскарів", режисера Джозефа Манкевича

А той факт, що присудження "Оскара" є суто суб'єктивним, не тільки не зменшує його привабливості, а й навпаки робить нагороду ще більш жаданою.

На відміну від олімпійської золотої медалі (їх, до речі, вручено вдвічі більше, ніж "Оскарів"), володарю статуетки не треба доводити свою перевагу за об'єктивними критеріями. "Оскар" - це насамперед визнання колег і однодумців.

Це змагання у популярності, хоча для багатьох присудження премії є доказом їхньої гідності.

Вручення "Оскара" - це щось на кшталт "коронації" у демократичному суспільстві.

І тому не дивно, що для декого корона "переможця Оскара" - трохи незручна, можливо, тому вони й відправляють її до ванної кімнати.

Так само не дивно, що й для злодіїв, які прагнуть заволодіти статуеткою, "Оскар" стає визнанням їхньої власної, ганебної слави.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

...