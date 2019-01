Сім японських слів, які можуть змінити ваше життя

Копирайт изображения Ryoji Iwata / Unsplash

Лінгвістка Марі Фуджімото пояснює значення японських слів, які дозволяють не тільки глибше зрозуміти далеку для західної людини культуру, а й усвідомити деякі речі, які могли би дійсно покращити наше життя.

"Коли мені було два роки, батьки переїхали до крихітного містечка в провінції Кансай, щоби допомагати моїм літнім бабусі й дідусю", - пише Марі Фуджімото у передмові до книжки "Ікігаї та інші важливі японські слова" (Ikigai and Other Japanese Words to Live by).

Книжка пояснює значення 43 японських висловів, які виразно відбивають ментальність японців.

"Я з теплом пригадую, як ми відзначали Обон, свято вшановування предків, у будинку моїх бабусі і дідуся (їм обом було тоді вже понад 100 років)".

Втім, "Ікігаї" - не лише спогади авторки про її дитинство. Це також спроба зазирнути в унікальний світогляд японців, який часом змушує засумніватися в непохитних західних цінностях.

Фуджімото - директорка японських студій у Міському університеті Нью-Йорка і лінгвіст, упевнений, що унікальні поняття інших культур допомагають нам краще зрозуміти власне життя.

"Дуже важливо побачити іншу перспективу, яку відкриває нам світогляд інших народів", - розповідає вона BBC Culture.

"Ми люди Заходу прагнемо досконалості, ми постійно відчуваємо, що повинні зробити якомога більше, щоби відповідати очікуванням інших людей.

Пригадуючи традиційний спосіб життя японців, як жили мої дідусь і бабуся, гадаю, нам варто було би зупинитися, озирнутися і навчитися приймати речі, які ми зазвичай не цінуємо, приміром, старіння.

Копирайт изображения Javier Hirschfield Image caption "Мугон-но го" - замислитися, перш ніж щось зробити, медитативна практика, яка пропонує обмірковані дії, замість спонтанних

Спокій та непорушність - один із найголовніших концептів, який міститься у японських висловах, від прийняття стихії поза нашим контролем до самоповаги в будь-яких життєвих ситуаціях.

Південноафриканський художник Девід Бухлер, який написав для книжки короткі нариси, прожив у Японії сім років.

"Коли я розмовляю японською, я дуже уважно добираю слова та жести, намагаюся бути максимально ввічливим, намагаючись не образити співрозмовника, - розповідає чоловік. - Це геть інший підхід до розмови".

Книжка охоплює такі важливі теми, як-от "гармонія", "вдячність" та "час", але це не словник абстрактних термінів. Фуджімото, таким чином, пропонує шлях до культури, яка європейцям може здатися незрозумілою.

Так, пояснюючи слово "шібуї" - краса, яка виявляється у плині часу, - авторка пише: "Це поняття пов'язане з естетикою спокою, воно нагадує нам, що речі з часом набувають особливої краси".

Зрілості притаманна своя грація: кольори вже не такі яскраві, але присутня витончена глибина. Шібуї - це колір осіннього листя на тлі першого снігу або стара чашка на столі.

Копирайт изображения Alamy Image caption "Фукінсей" - краса асиметрії. Симетрія є досконалістю, але вона не притаманна людському досвіду. Мистецтво має пропонувати альтернативні можливості, допускаючи інші варіанти

Такий підхід знаходить відгук в аудиторії. Про що, приміром, свідчить шалена популярність на Заході японської гуру прибирання Марі Кондо, яка вчить знаходити радість у звичайних предметах побуту.

Її підхід до наведення ладу в будинку став справжнім хітом на Netflix і перетворився на спосіб життя.

Так само як і мода на усвідомлене життя, яке передбачає медитативний підхід до повсякденних справ, як-от дорога на роботу, готування обіду або похід до супермаркету.

Копирайт изображения Javier Hirschfield Image caption "Тейней" - ввічливе, обережне ставлення до співрозмовника, прагнення не образити його випадково словом чи жестом

"Вивчення мови було надзвичайно заспокійливим процесом. Моє ставлення до багатьох речей стало кориснішим для мене", - пояснює Бухлер.

Він наводить як приклад естетичний принцип "моно-но аваре", тобто відчуття гармонії світу. Це сумне і водночас вдячне усвідомлення швидкоплинності, розуміння зв'язку між життям і смертю.

У Японії всі чотири пори року чітко виражені, і ви наочно усвідомлюєте життя, смерть і швидкоплинність. Ви розумієте, наскільки важливими є ці моменти.

Копирайт изображения Javier Hirschfield Image caption "Моно-но аваре" - розуміння швидкоплинності краси. Піднесене, гірко-солодке усвідомлення того, що блискучий карнавал життя колись обов'язково скінчиться

Дослідження Фуджімото підтверджує, що природні умови, в яких живе народ, обов'язково відбиваються на його словнику.

"Японія - крихітна країна, а територія островів, на якій фактично мешкають люди, обмежена, а острова оточує океан", - пояснює Фуджімото.

"Раніше умови життя в країні були дуже суворими, японцям доводилося виживати у природі, яка не була прихильною до них. Але замість того, щоби постійно нарікати на непередбачуваність стихії, вони навчилися розуміти і цінувати те, що мають", - додає вона.

Копирайт изображения Javier Hirschfield Image caption "Шоганай" - немає способу вирішити це. Це нагадування, що деякі речі нам доводиться приймати такими, якими вони є, позбуваючись таким чином негативних почуттів

"Я пам'ятаю, як тайфуни регулярно знищували посіви, а землетрус забрав тисячі життів у моїй префектурі", - пише Фуджімото.

"Це, вочевидь, і сформувало спосіб життя японців. Життя в гармонії з природою лежить в основі синтоїзму, традиційної японської релігії. Згодом ця система вірувань перетворилася на притаманне японцям вміння цінувати красу теперішнього моменту", - пояснює вона.

Копирайт изображения Javier Hirschfield Image caption "Кодаварі" - скрупульозна увага до деталей, яку породжує справжня пристрасть і самодисципліна. Це також усвідомлення того, що твої зусилля частково залишаться непоміченими

У західній культурі, пише Фуджімото, існують "закони краси, як-от симетрія, композиція, молодість і енергія", які приваблюють нас. Тоді як потворність, недосконалість, старість і смерть ми звикли вважати огидними.

В основі традиційної японської естетики, навпаки, лежить визнання незаперечної істинності природи. У природі все скороминуще, ніщо не триває вічно і ніщо не є досконалим.

"Краса - саме в цій різноманітності життя, від народження до смерті, від недосконалості до витонченості, від потворності до елегантності", - пише авторка "Ікігаї".

Копирайт изображения Javier Hirschfield Image caption "Юйгень" - краса непомітності, вміння цінувати те, що лежить за поверхнею, що ми не бачимо очима

"Ікігаї та інші важливі японські слова" знову підкреслює важливість розуміння іншого світогляду, який виявляється через мову.

Інші мови дають нам можливість бачити світ двома (або більше) способами, не відмовляючись від власної точки зору.

"Лише незначна зміна перспективи, погляд під трохи іншим кутом дозволяють побачити красу навколишнього світу, яку ми не помічаємо або не цінуємо".

