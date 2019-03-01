Cекс продає: чому в серіалах дедалі більше оголених чоловіків

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У боротьбі за увагу глядача стримінгові сервіси знімають дедалі відвертіші сексуальні сцени, а в епоху #MeToo жіночу наготу все частіше замінюють чоловічою. Чи стає наше суспільство менш святенницьким і чому на телебаченні більше не залишається табу?

У 1995 році телеглядачів до глибини душі вразила сцена з екранізації BBC "Гордість і упередження", в якій молодий Колін Ферт у ролі нахаби Містера Дарсі виходить із озера, обліплений мокрою сорочкою.

Кількість глядачів екранізації відомого роману зросла після цієї сцени до 10 мільйонів, а журналісти назвали випадок "феноменом Дарсі".

Двадцять років по тому прозора біла сорочка на торсі чоловіка навряд може вразити глядача. У 2016-му в голосуванні на radiotimes.com найнезабутнішим моментом року на телебаченні британці визнали сцену, в якій головний актор "Полдарка" Айдан Тернер приймав ванну.

А потім соцмережі збурила сцена сексу в "Нічному адміністраторі", в якій показали сідниці Тома Хіддлстона.

За кількістю переглядів її випередили пікантні сцени з торішнього "Охоронця", який також вийшов на BBC. У Великій Британії серіал подивились 11 мільйонів глядачів.

Image caption Оголене тіло Річарда Меддена у відвертих сексуальних сценах в серіалі "Охоронець" чимало обговорювали в пресі

Оголене тіло володаря Золотого глобусу Річарда Меддена, який зіграв головну роль в "Охоронці", привернуло чималу увагу ЗМІ. Але цікаво інше - відколи чоловіче тіло стало такою важливою запорукою успіху телесеріалу?

"Секс продає, у цьому немає нічого нового, так само як і в ідеї продавати секс телеглядачам у прамтайм", - зазначає Еліс Джонс, редактор розділу мистецтва в газеті The i.

"Але "Нічний адміністратор" і "Полдарк" спричинили такий хайп, що режисерів і продюсерів, які виносять на екран дедалі більше оголених чоловічих тіл, можна зрозуміти", - додає вона.

"Люди, які створюють весь цей ажіотаж, режисери, редактори газет тощо, це переважно чоловіки, і це їхнє уявлення про те, чого хоче жінка".

"А в добу, коли сцена з фільму може водночас захопити уяву всіх, змусивши всіх репостити і ретвітити в повному екстазі, це - потужний інструмент в боротьбі за увагу".

Пальма першості в зображенні сексуальних сцен і оголених тіл на телебаченні, безумовно, належить серіалу HBO "Секс і місто", який вийшов наприкінці 1990-тих. Наступний крок, а радше стрибок, у бік відвертості зробив ще один продукт HBO "Гра престолів".

На той час вже багато серіалів, як-от "Рим", "Тюдори" та інші, не обмежували себе зачиненими до спальні дверима.

Але більшість жінок-акторок, як і раніше відмовляються зніматися у відвертих сценах, щойно вони стають відомими.

І Сара Джессіка Паркер у "Сексі і місто", й Емілія Кларк у "Грі престолів" наполягали на контрактах, в яких жорстко оговорювалася зйомка в оголеному вигляді. Хоча пізніше Кларк таки знялася в кількох відвертих сценах.

Для деяких акторок певні сцени дійсно можуть бути психологічно важкими.

Копирайт изображения HBO Image caption Канал HBO у серіалах "Секс і місто" та "Гра престолів" одним із перших почав показувати відверті сексуальні сцени і оголених акторів

"У 3-му сезоні "Загублених" мене практично загнали в кут, коли я мала знятися в сцені частково оголеною, я відчувала, що в мене просто не було вибору, - розповідає акторка Еванджеліна Ліллі в подкасті The Lost Boys. - Мене довели до сліз".

Можливо, після #MeToo режисерам стало простіше знімати оголених чоловіків?

"Якщо раніше було важко уявити шпигунський бойовик без демонстрації пікантних частин жіночого тіла, то в 2019-му це - вже не ОК, вас у кращому випадку назвуть сексистом, в гіршому - звинуватять в порушенні прав", - пояснює Еліс Джонс.

"Цілком справедливо кіноіндустрія стала на захист прав акторок як на екрані, так і в житті. Але відмовитися повністю від сексуальних сцен вони все одно не можуть, треба ж якось утримувати увагу аудиторії", - додає Джонс.

"А тому, змушуючи роздягатись чоловіків, творці телевізійних драм не втрачають необхідної пікантності, але й залишаються цілком в дусі часу".

Це - ризик

"Утім, сексуальна об'єктивація чоловіків також не є проблемою, на яку можна заплющувати очі", - стверджує психолог телебачення Хоуні Ланкастер-Джеймс.

"Жінки страждали від цього тривалий час, але це не означає, що тепер те саме повинно відбуватися з протилежною статтю", - додає він.

"Я не знаю, які наслідки це матиме для психіки чоловіків. Їм вже доводиться витримувати чимало тиску з приводу стандартів тіла, насамперед молодим акторам. Гадаю, що такі речі не минають непомітно для чоловічої самооцінки".

Image caption В американській версії "Нічного адміністратора" голі сідниці Тома Хіддлстона вирізали

Річард Медден з "Охоронця" (який також виконав роль Роба Старка в "Грі престолів") каже, що поки що не відчуває себе жертвою об'єктивізацією. У нещодавньому інтерв'ю GQ він порівняв сцени сексу в "Грі престолів" із порно сімдесятих.

Коли Том Хіддлстон дізнався, що в американській версії "Нічного адміністратора" його голі сідниці заретушували, він зазначив, що "люди із задоволенням показують набагато більш небезпечні речі".

Сцени сексу не зашкодили обом акторам, навіть навпаки, в пресі вони отримали високий титул "наступного Джеймса Бонда".

Черговий скандал вибухнув минулого року, коли в історичній драмі "Король поза законом" на частку секунди на екрані показали пеніс актора Кріса Пайна.

Актору і продюсеру фільму довелося виправдовуватися на кінофестивалі в Торонто. Вони з подивом зазначили, що "нагота Пайна спричинила набагато більше розголосу, ніж сцени з вийманням нутрощів та відрубуванням голів".

Копирайт изображения Netflix Image caption Сцена з оголеним Крісом Пайном у драмі "Король поза законом" спричинила чималий розголос

Чи були заголовки менш спекулятивними, тому що вони стосувалися чоловіка?

"Однозначно, ні, - каже Еліс Джонс. - Істерія навколо його геніталій нікому не личить. Навіть цілком респектабельні ЗМІ публікували статті із заголовком "Як побачити пеніс Кріса Пайна у "Королі поза законом".

Але "Король" - це фільм, знятий для стримінгової платформи, для перегляду вдома. Кіно все ж таки помітно відстає від телебачення в сценах сексу.

"Кіностудії орієнтовані на широку публіку, вони не будуть ризикувати заради сумнівного збільшення касових зборів", - пояснює журналістка з питань поп-культури Наталі Джеймісон.

"Набагато вигідніше, щоби фільм отримав дозвіл для широкого перегляду, але це виключає будь-що екстремальне чи відверте", - додає вона.

"Наразі виходить більше телесеріалів, ніж їх можна реально подивитися, а тому потрібно, щоби про вашу драму говорили. Зняти щось шокуюче або відверте - гарантований спосіб привернути увагу соцмереж.

Копирайт изображения BBC/Netflix Image caption Тоні Колетт і Стівен Макінтош знялися в серіалі "Жага пригод" про подружню пару, яка вирішила відмовитися від моногамії

"До того ж серіали ми дивимось вдома, і "сцени для дорослих", вочевидь, не спричинюють такого дискомфорту, як й переповненій незнайомцями залі кінотеатру", - додає Наталі Джемісон.

А телебачення тим часом досліджує тему сексу дедалі глибше. У драмі BBC/Netflix "Жага пригод" з Тоні Коллетт у головній ролі порушується тема моногамії в шлюбі, героїня британського серіалу Pure (Channel 4), яка страждає на обсесивно-компульсивний розлад, не може позбутися думок про секс.

Глядачі хочуть позбутися міфів про секс, вважає Ейса Баттерфілд, 21-річний актор серіалу "Статеве виховання" на Netflix.

Баттерфілд грає роль Отіса, чия мати (Джилліан Андерсон) працює секс-терапевтом. Отіс, який виріс в оточенні підручників з сексології, створює підпільну клініку, щоби допомогти своїм однокласникам, які мають сексуальні проблеми. І згодом з'ясовує, що в нього самого не все ладно.

Копирайт изображения Netflix Image caption У серіалі "Статеве виховання" (Netflix) Ейса Баттерфілд грає підлітка, чия мати (Джилліан Андерсон) працює секс-терапевтом

Попри відверті сцени і демонстрацію чоловічих геніталій, серіал, як зазначає молодий актор, є дуже пізнавальним. Він не створює нереалістичних уявлень, а чесно розповідає про секс.

"Він показує секс таким, яким він є насправді, часом незграбним, часом огидним, часом смішним. Він показує, як персонажі відкривають для себе цю сферу життя ,іноді не розуміючи, що відбувається з їхніми тілами".

"Серіал не зображує секс відретушованим, привабливим або крутим. Він показує його таким, який він є у житті. Іноді це дійсно виглядає еротично, але частіше - ні".

Втім, окрім комедій, незграбні та ніякові сексуальні сцени, навряд чи з'являться на телебаченні найближчим часом. Адже це геть не те, що хоче побачити глядач, який сідає ввечері подивитися серіал, щоби відволіктися від реальності.

Але чи зображують тоді серіали справжнє життя сучасного західного суспільства? Або, як висловилася, Еліс Джонс, лише гарантують для акторів і акторок "рівні можливості в роздяганні"?

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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