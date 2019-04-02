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Від блокбастерів про супергероїв до новинок артхаусу - дев'ять світових прем'єр стартують в кінотеатрах України. На думку кінокритика BBC Culture, вони варті вашого часу і грошей.

На висоті

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Роберт Паттінсон, який здобув собі славу підлітковою історією про кохання вампірів, останнім часом відзначився у серйозних артхаусних проектах, як-от "Космополіс" і "Гарний час".

Його нова роль є, мабуть, найскладнішою і найцікавішою з усіх, які йому довелося зіграти.

У першому англомовному фільмі французької режисерки Клер Дені "Вище товариство" Паттінсон грає колишнього в'язня камери смертників, якого відправляють на космічному кораблі до чорної діри.

Разом з ним у таємничу невідомість летить лікарка (Джульєтт Бінош). Стрічка, сповнена містичності, сцен сексу і насильства, викликала дуже неоднозначні відгуки критиків і глядачів.

Прем'єра в Україні 18 квітня.

Шазам!

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Комедія "Шазам" є яскравим прикладом того, що фільми про супергероїв стають дедалі менш похмурими.

Сюжет стрічки нагадує хіт 1988 року "Великий" з Томом Хенксом у головній ролі про хлопчика, який потрапляє в тіло дорослого чоловіка.

Вимовляючи лише одне слово "Шазам", герой фільму 14-річний Біллі Бетсон (Ешер Енджел) перетворюється на велетня зі здібностями міфічних богів і героїв: Соломона, Геркулеса, Атланта, Зевса, Ахілла та Меркурія (латинські ініціали їхніх імен складаються у слово "Шазам").

Кінокритик Associated Press назвав фільм "блискавкою несподіваної радості, яка, безумовно, коштує вашого часу і грошей".

Прем'єра в Україні 4 квітня.

Кладовище домашніх тварин

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Як свідчить успіх стрічки "Воно" 2017 року, твори Стівена Кінга не бояться римейків, навіть якщо їх знімають через 30 років після першої екранізації роману.

Можливо, саме тому постає з мертвих і ще один класичний трилер "Короля жахів", події якого розгортаються в околицях Бостона.

Утім, сюжет, добре відомий шанувальникам Кінга, зазнає помітних змін у новій адаптації. Як зазначає оглядач сайту ComingSoon.net, "нова траєкторія подій веде до ще похмуріших наслідків".

Прем'єра в Україні 4 квітня.

Месники: Завершення

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В апокаліптичних "Месниках" минулого року Танос знищує половину Всесвіту, зокрема й Людину-Павука та Чорну Пантеру. Хто і як зможе перемогти міжгалактичного деспота та повернути до життя його жертв (адже, скажіть чесно, ви ж не вірите у смерть Людини-павука?).

Напевно відомо лише те, що рятівники мають на це три години. Так, "Завершення" є найдовшою частиною "марвелівської" франшизи.

За деякими чутками, однак, контракти деяких зірок завершуються, і отже, декому із супергероїв доведеться таки померти і цього разу назавжди.

Чи буде це Капітан Америка? Чи Залізна людина?

Маємо шанс дізнатися з 25 квітня.

Стокгольмський синдром

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Стокгольмський синдром - це психологічний феномен, коли жертва починає симпатизувати чи навіть закохується у терориста. Термін з'явився після нападу на банк у Стокгольмі у 1973 році, події якого відтворені в фільмі Роберта Будро.

Ітан Гоук виконує роль чарівного грабіжника, який захоплює банківських співробітників і утримує їх в заручниках чотири дні. Його партнеркою по фільму є шведська акторка Нумі Рапас, яка грає одну з жертв нападника.

Сюжет, заснований на "абсурдній, але реальній історії", розгортається радше у жанрі фарсу, ніж драми. Втім, за відгуками критиків, "стрічка тримає в напруженні від першої до останньої хвилини".

Світова прем'єра - 12 квітня.

Хеллбой

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За десять років до своєї оскароносної "Форми води" Гільєрмо дель Торо зняв два фільми про Хеллбоя, похмурого напівдемона, який перетворюється на таємного агента, щоби боротися з нацистами.

Шанувальників старого Хеллбоя, вочевидь, розчарує, що новий фільм про славетного героя коміксів Майка Міньйоли - це не очікувана третя частина, а римейк старої версії та ще й з новим режисерсько-акторським складом.

Головну роль виконує Девід Гарбор ("Дивні дива"), але в потужному гримі і костюмі Хеллбоя ви його навряд чи впізнаєте.

Місце Дель Торо в режисерському кріслі посів Ніл Маршал, британський фахівець з комедійних хорорів і автор таких стрічок як "Спуск", "Пси-воїни" та двох епізодів "Гри престолів".

Прем'єра в Україні - 11 квітня.

Пустопляс

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Нова робота американського режисера Гармоні Коріна - це продовження його попереднього фільму, психоделічної драми "Відв'язні канікули", знятої ще в 2012 році.

Роль головного героя подорожі гедоністичною Флоридою цього разу виконує Метью МакКонахі. Як зазначає режисер, "МакКонахі певною мірою грає самого себе, пародіюючи свій імідж бунтаря і наркомана".

На питання, про що саме буде нова експериментальна комедія Коріна, режисер відповів: "Та ми просто знімали, як МакКонахі бухає і відливає". Усе це він робить у компанії Снуп Догга, Айли Фішера, Джони Хілла і Зака Ефрона.

Прем'єра в Україні - 4 квітня.

Містер Лінк: Загублена ланка еволюції

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На відміну від багатьох американських анімаційних студій, які переважно працюють з комп'ютерною графікою, студія Laika розвиває жанр лялькової анімації. Їхні найкращі роботи в стилі стоп-моушен - "Наречена-труп" Тіма Бертона, "Кораліна в світі кошмарів" та "Кубо. Легенда про самурая".

"Містер Лінк" - робота сценариста і режисера Кріса Батлера, чий попередній анімаційний фільм "Паранорман" був номінований на "Оскар".

Це історія про вікторіанського дослідника (Х'ю Джекман) і лагідного волохатого монстра (Зак Галіфіанакіс), які вирушають у подорож світом, намагаючись відшукати інших єті.

Герої, яких вони зустрічають на своєму шляху, розмовляють голосами Емми Томпсон, Стівена Фрая, Метта Лукаса та Девіда Вольямса.

Прем'єра в Україні 11 квітня.

Дамбо

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"Плід фантазії Тіма Бертона", йдеться в трейлері мультфільму, що насправді є трохи перебільшенням. Зрештою, "Дамбо" - римейк старої діснеївської класики.

З іншого боку, режисером цієї химерної історії про циркове слоненя з величезними вухами важко уявити когось іншого.

Адже кому ще так вдаються образи чарівних вигнанців, як творцю стрічок "Едвард Руки-Ножиці", "Дім дивних дітей Міс Сапсан" та інших.

А шанувальники супергеройського фільму "Бетмен повертається" зрадіють возз'єднанню альянсу Бертона з акторами Майклом Кітоном і Денні ДеВіто.

Фільм вийшов на екрани українських кінотеатрів 27 березня.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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