Чорнобиль на HBO та найочікуваніші серіали травня

Оглядач BBC Сulture Едді Маллен радить вісім серіалів, які виходять на стрімінгових сервісах у травні. Серед них - драма про аварію на Чорнобильській АЕС, знята американським каналом HBO.

Чорнобиль

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Американський драматичний серіал оповідає про одну з найстрашніших техногенних катастроф в історії та відвагу людей, які врятували Європу від її неминучих наслідків.

На момент, коли сталася аварія, не було чіткого плану, що робити в разі вибуху атомної станції. Жахливі події 26 квітня 1986 року показано з різних точок зору, починаючи з історії провідного радянського фізика-ядерника Валерія Легасова (Джаред Херріс).

Коли на четвертому реакторі стався вибух, спричинивши величезний викид радіації у навколишнє середовище в Україні, Білорусі, Росії та Західній Європі, Легасов був одним з перших, хто зрозумів масштаби лиха.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 7 травня на HBO й Sky Atlantic

Благі знамення

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Події серіалу "Благі знамення" (Amazon Prime Video), знятому за мотивами однойменного роману 1990 року Ніла Геймана та Террі Пратчетта, відбуваються в наші дні напередодні судного дня.

Втім, головні герої фентезі, янгол Азірафель (Майкл Шин) і демон Кроулі (Девід Теннант) зовсім не прагнуть апокаліпсису, адже вони надто звикли до свого комфортного життя в Англії.

Щоб запобігти кінцю світу, вони погоджуються відшукати зниклого антихриста - 11-річного хлопчика, який й гадки не має, яку доленосну роль йому відведено.

У міні-серіалі також знялись Джон Хемм (Архангела Гавриїл), Анна Максвелл Мартін, Майкл Маккін і Джек Вайтголл.

Трейлер тут.

Прем'єра 31 травня на Amazon Prime Video.

Пастка-22

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"Доктор Хаус" Г'ю Лоррі і Джордж Клуні (актор і режисер серіалу) знялися в однойменній екранізації найвідомішого роману Джозефа Геллера 1961 року "Пастка-22" (Hulu/Channel 4).

Події серіалу відбуваються в Італії під час Другої світової війни, а в центрі розповіді - американський льотчик Джона Йоссаріан, обурений кількістю людей, що намагаються його вбити, хоч він їх ніколи і не зустрічав.

Головною темою роману і серіалу є абсурдність війни і військової бюрократії, що в першу чергу відбито у назві.

Правило "Пастка-22" дозволяло божевільним льотчикам не брати участі у військових діях. Проте ті, хто посилався на нього, якраз і демонстрували здоровий глузд, а тому не могли цим правилом скористатися.

Дивіться трейлер тут.

Прем'єра 17 травня на Hulu.

Тука і Берті

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10-серійний анімаційний серіал про тварин, наділених людськими рисами, сюжетом нагадує історію дружби Еббі та Ілани з комедії "Брод-сіті", а стилістикою - "Коня БоДжека".

Останнє не дивно, адже "Туку і Берті" створила Лайза Ханаволт, головний художник-постановник славнозвісного БоДжека.

Героїні серіалу - дві 30-річні сусідки: безтурботна жінка-тукан на ім'я Тука (Тіффані Хеддіш) і мрійлива співоча пташка Берті (Алі Вонг).

Серіал "Тука і Берті" також порушує теми наркоманії, саморуйнівної поведінки та депресії, але виглядає менш трагічним, ніж історія про БоДжека, хоча й торкається деяких актуальних питань, як-от рівна оплата праці.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 3 травня на Netflix.

Дощ

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У першому сезоні данської постапокаліптичної драми головні герої брат (Лукас Лінгард Тоннесен) і сестра (Альба Аугуст) виходять з підземного бункера, в якому вони провели багато років, ховаючись від смертельного вірусу, що знищив майже всіх у Скандинавії.

У другому сезоні головна героїня серіалу дізнається моторошну правду про створення вірусу і участь свого батька в цьому.

Вона очолює групу молодих людей, які стикаються з таємничою компанією "Аполлон", що намагається захопити брата жінки Расмуса.

Секретна лабораторія зацікавилася Расмусом, адже він заражений вірусом. Але чи прагнуть вони створити ліки або навпаки - перетворити вірус на зброю?

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 17 травня на Netflix.

Що / Якби

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Головну роль у цьому стильному трилері, знятому в жанрі "неонуар" виконує володарка "Оскара" Рене Зельвегер. У ролі таємничої спокусниці вона робить морально сумнівну пропозицію молодій парі із Сан-Франциско Шону (Блейк Дженнер) та Лайзі (Джейн Леві).

"А що якби я запропонувала вам дещо, надто незвичне, щоби відмовитися?" - запитує вона подружжя, яке переживає скрутні часи.

"Нагородою стане все, чого ви тільки забажаєте".

Серіал, створений Майком Келлі ("Помста"), досліджує ситуацію, коли "цілком звичайні люди починають робити геть неприйнятні речі".

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 24 травня на Netflix.

Роки

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Остання робота британського сценариста і продюсера Рассела Ті Дейвіса зображує 15 років з життя однієї родини на тлі гіпотетичних подій найближчого майбутнього.

Британія виходить з ЄС, Америка стає самотнім гравцем, Китай дедалі більше укріплює свої позиції, - під впливом політичних і технологічних досягнень формується новий світ.

Тим часом у Великій Британії дехто вирішив скористатися нестабільним часом. Вів'єн Рук (Емма Томпсон) починає свій шлях до влади як політик нової формації, який поведе націю у невідоме майбутнє.

Трейлер тут. Прем'єра - травень на BBC One.

Magnífica-70

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Події серіалу, створеного HBO Бразилія, розгортаються у кінематографічному андеграунді Сан-Паулу в 1970-х роках.

Серіал, знятий в дусі бразильських порнокомедій, популярних за тих часів, оповідає про роботу студії Magnífica Films, куди влаштовується цензором головний герой.

Вісенте (Маркос Вінтер) закохується в акторку Дору (Сімоне Споладоре) і опиняється втягнутим у павутину корупції, шантажу і політичних інтриг.

Прем'єра 3 травня на All4 / Walter Presents.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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