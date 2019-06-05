Найкращі серіали червня - за версією BBC Culture

У червні на стримінгових сервісах виходить одразу кілька серіалів, продовження яких з великим нетерпінням очікували прихильники: "Чорне дзеркало", "Розповідь служниці", "Велика маленька брехня" і "Темрява". BBC Culture радить звернути увагу і на інші телепрем'єри місяця.

Велика маленька брехня

Копирайт изображения HBO/Sky Atlantic

Драма про життя п'яти жінок у мальовничому каліфорнійському містечку із зірковим акторським складом мала ідеальну кінцівку. "Велика маленька брехня" - це саме той серіал, якому було потрібно зупинитися на першому сезоні.

Але фантастичний успіх телешоу, чудова форма всіх акторок, незабутній саундтрек і таємниця героїні Ніколь Кідман зробили другий сезон "Великої маленької брехні" абсолютно неминучим.

Після жахливих подій на благодійній шкільній вечірці Мадлен (Різ Візерспун), Селеста (Ніколь Кідман), Джейн (Шейлен Вудлі), Рената (Лора Дерн) і Бонні (Зої Кравіц) повертаються до нормального життя, або принаймні його подоби.

Доки у Монтереї не з'являється мати загиблого чоловіка Селести (Меріл Стріп) і не почне розслідувати вбивство сина.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 9 червня на HBO та 10 червня на Sky Atlantic.

Розповідь служниці

Копирайт изображения Hulu

Сюжет третього сезону антиутопії про недалеке майбутнє, в якому жінки потрапляють у рабство для народження дітей, вийшов далеко за межі роману Маргарет Етвуд, що ліг в його основу.

У попередніх серіях прихильники серіалу вдосталь настраждалися разом із головною героїнею Джун (Елізабет Мосс). Проте з участю дедалі більшого числа жінок у протестах диктаторський режим Гілеада почав давати тріщину.

Тітка Лідія отримала заслужене покарання, але чи померла вона? І коли Джун знову зможе побачити своїх дочок?

Відправивши свою новонароджену дочку Ніколь до Канади разом зі своєю спільницею Емілі, Фредова з головою занурюється у боротьбу проти нової влади країни.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 5 червня на Hulu і 9 червня на Channel 4.

Темрява

Копирайт изображения Netflix

Цей заплутаний науково-фантастичний "нуарний" трилер уже неодноразово порівнювали з "Дивними речами" та навіть "Твін Піксом". Коли в крихітному промисловому містечку Віден зникають діти, чотири родини починають шукати відповіді на запитання, які турбують їх вже багато часу.

Головний герой серіалу Йонас (Луїс Хофманн) разом зі своїми друзями та родиною потрапляє у дивну подорож, в якій простір і час переплутані між 2019, 1986, 1953 і зрештою 2052 роками.

На початку другого сезону (або "другого циклу" трилогії) Йогас опиняється в пастці у постапокаліптичному майбутньому, відчайдушно намагаючись повернутися назад до 2020 року.

Схоже, всі ці переміщення в часі контролює химерна постать на ім'я Ной, наділена дивною владою переписувати минуле.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 21 червня на Netflix.

Найгучніший голос

Копирайт изображения Showtime

Рассел Кроу і Сієнна Міллер у геть невпізнанних образах грають засновника Fox News Роджера Айлза та його дружину Елізабет. Серіал знято за романом Гебріела Шермана "Найгучніший голос у кімнаті".

Одіозний генеральний директор Fox News керував каналом протягом двох десятиліть і перетворив його на найпотужніший голос серед консервативних ЗМІ Америки.

Серіал оповідає про останні десять років життя Айлза, його зустріч з Річардом Ніксоном, з якої розпочалася політична кар'єра медіамагната, а також звинувачення в сексуальних домаганнях та оборудки, які поклали кінець його кар'єрі.

У серіалі також знялися Наомі Воттс у ролі колишньої ведучої Fox News Гретхен Карлсон, Сет Макфарлейн та Саймон Макберні.

Дивіться трейлер тут. Прем'єри 30 червня у шоу-дні (кредит: Showtime)

Чорне дзеркало

Копирайт изображения Netflix

По гарячих слідах останнього епізоду Bandersnatch, в якому глядач міг сам обирати подальший розвиток подій, науково-фантастична антологія повертається із трисерійним п'ятим сезоном.

В ролях знялися Ендрю Скотт, Майлі Сайрус, Ентоні Мекі і Ях'я Абдул-Матенен II.

Як нещодавно зазначив в інтерв'ю BBC творець "Чорного Дзеркала" Чарлі Брукер, нам треба боятися не технологій, а нас самих: "Ми не вважаємо технології лиходієм, але показуємо, що вони - потужне знаряддя, яким люди надто зловживають".

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 5 червня на Netflix.

Занадто старий, щоби померти молодим

Копирайт изображения Amazon Prime Video

Хорор-серіал данського режисера Ніколаса Віндінга Рефна ("Драйв", "Неоновий демон") є його першою телевізійною роботою. В головних ролях - Майлз Теллер, Джон Хоукс і Джина Малоун.

Це - історія офіцера поліції, який після вбивства напарника опиняється втягнутим у кримінальний світ Лос-Анджелеса.

Разом із колишнім агентом ФБР, який перетворився на героя-месника (Джон Хоукс) Мартін вбиває найбільш порочних злочинців міста.

Рефн залишається вірним своєму фірмовому стилю - бездоганна глянцева картинка, гротескні сцени насильства. Ефект підсилює моторошний електронний саундтрек Кліффа Мартінеза.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 14 червня на Amazon Prime Video.

Легіон

Копирайт изображения FX

Заснований на супергеройських коміксах Marvel, серіал "Легіон" оповідає про людину на ім'я Девід Геллер. Одного дня Девід дізнається, що голоси і видіння, які він вважав результатом своєї шизофренії, насправді є реальністю. А він сам - мутант із неймовірною суперсилою.

У попередньому другому сезоні Девід виганяє зі свого тіла стародавню істоту - Фарука, і нарешті здобуває контроль над своїм розумом.

Але щоби здолати підступного лиходія, в третьому сезоні Девіду доведеться об'єднати зусилля зі своїм колишнім ворогом Кларком Дебюссі (Хаміш Лінклейтер) і підпільною організацією Division 3.

Утім, полювання на Фарука знову пробуджує в голові Девіда зловісні голоси і прагнення до влади.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 24 червня на FX.

Країна Різдва (NOS4A2)

Копирайт изображения AMC

"Країна Різдва" - американський серіал жахів, знятий за мотивами однойменного роману Джо Гілла (сина Стівена Кінга) із Закарі Квінто, Ешлі Каммінгс і Олафуром Олафссоном в головних ролях.

Англійська назва серіалу NOS4A2 вимовляється як "Носферату", і це також - номерний знак "роллс-ройса" демона Чарлі Менкса.

Щоби зберегти свою юну зовнішність, він пожирає душі дітей, а їхні тіла ув'язнює у моторошній крижаній Країні Різдва.

Доки не з'являється молода художниця Вік Макквін (Ешлі Каммінгс), яка виявляє у собі здатність відстежувати невмирущого Менкса. Але чи зможе вона врятувати його жертв?

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 2 червня на AMC.

Адвокат

Копирайт изображения Channel 4/Walter Presents

Кримінальна драма, дія якої розгортається в Швеції та Данії, оповідає історію молодого успішного адвоката Френка Нордлінга (Олександр Карім), якому доведеться стикнутися із небезпечним світом злочинного Копенгагена.

Френк, який досі переживає трагічну загибель своїх батьків 20 років тому, дізнається, що вибух автомобіля не був випадковістю.

Вбивцею виявляється данський гангстер Томас Вальдман, який наразі є одним із найвпливовіших клієнтів юридичної фірми Френка.

Щоби помститися за смерть батьків, Френк вирішує проникнути в організацію Вальдмана і стає його особистим адвокатом. Але чи зможе він вийти з небезпечної гри тепер, коли його близьким загрожує серйозна небезпека?

Прем'єра в червні на Channel 4.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

...