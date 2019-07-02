У липневій добірці від BBC Culture - нові сезони старих улюблених серіалів і кілька новинок, які абсолютно точно не варто проґавити.

Дивні дива (Stranger Things)

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Минуло цілих два роки з останньої зустрічі з Одинадцять (Міллі Боббі Браун), Гоппером (Девід Гарбор) та Джойс (Вайнона Райдер), і шанувальники науково-фантастичного трилера вже втомилися чекати.

Але недарма - новий сезон буде "ще більш таємничим, але й смішним", обіцяють творці серіалу.

Літо 1985 року в штаті Індіана спекотне і важке, а зловісні темні сили поки що не збираються полишати загублене в лісах містечко Хокінс.

Ба більше, вони трансформуються у щось нове і більш небезпечне. Щоби врятувати себе, друзям доведеться об'єднатись.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 4 липня на Netflix.

Хлопці (The Boys)

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Екранізація однойменного коміксу - це спроба уявити, якими були б супергерої у реальному житті. На думку письменника Гарта Енніса, - зарозумілими негідниками, що прагнуть влади і визнання.

В центрі оповіді - спеціальний загін ЦРУ, завдання якого чинити опір Сімці - найвідомішим супергероям світу. Хоча методи, якими загін боротиметеся із "Суперами", далеко не завжди будуть чесними.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 26 липня на Amazon Prime Video.

Полдарк (Poldark)

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Росс (Ейдан Тернер) і Демельза (Елеонора Томлінсон) повертаються у п'ятому і останньому сезоні історичної британської драми.

Разом із новим століттям приходить надія на краще, але минуле все ще кидає тінь на життя Корнуолу.

Після трагічних подій останньої серії, Росс вирішує відступитися від Вестмінстера і приділити більше часу людям, яких він любить.

Проте, коли старий друг звертається до нього по допомогу, Росс змушений знову кинути виклик установі.

Прем'єра в липні на BBC One.

Помаранчевий - хіт сезону (Orange Is the New Black)

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Американський комедійно-драматичний серіал про жіночу в'язницю, що здобув високу оцінку критиків, також завершується цього року.

В сьомій останній частині головна героїня Пайпер Чепман (Тейлор Шиллінг) намагається влитися в життя нью-йоркського середнього класу після дострокового звільнення.

Але чи впорається вона з цим без своєї колишньої дівчини Алекс?

Таша "Смаколик" опиняється за ґратами за вбивство, якого вона не скоювала. Але оскільки Сінді і Сюзанн знають правду, надію не втрачено.

Логічне завершення мають отримати й інші сюжетні лінії серіалу, зокрема історії Нікі (Наташа Лайонн) і Даї (Даша Поланко).

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 26 липня на Netflix.

Вероніка Марс (Veronica Mars)

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Коли 2013 року компанія "Warner Bros." відмовилась профінансувати повнометражний фільм за сюжетом культового серіалу, режисер Роб Томас почав збір коштів на краудфандинговій платформі.

Щоби заохотити пожертвування, продюсери пропонували подарунки від футболок із логотипом до участі в зйомках і в результаті зібрали 5 млн дол.

За п'ять років після виходу неонуарної комедії про дівчинку-підлітка, яка допомагає своєму батькові розслідувати кримінальні злочини, шанувальники серіалу побачать його продовження.

В новому сезоні серіалу, який прославив ім'я акторки Крістен Белл, головна героїня продовжує свою детективну кар'єру.

Після вибуху в заможному каліфорнійському містечку родина однієї з жертв наймає Вероніку розслідувати обставини загибелі їхнього сина.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 26 липня на Hulu.

Брудні гроші (Dark Mon£y)

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Герої британського мінісеріалу "Брудні гроші" - пересічна робітнича родина з Лондона. Їхній молодший син Айзек нещодавно знявся в головній ролі у голлівудському блокбастері.

Проте повернувшись додому, він відкриває родині страшну таємницю - під час зйомок він зазнав сексуальних домагань від відомого голлівудського продюсера.

Попри відчуття провини і люті, родина не в змозі домогтися правосуддя і вирішує прийняти гроші в обмін за мовчання.

Втім, нанесені рани виявляються надто глибокими, а ціна за згоду мовчати - надто високою.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра в липні на BBC One.

Розлучення (Divorce)

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Серіал за сценарієм Шерон Хорган і Сарою Джессікою Паркер у головній ролі досліджує життя розлученої пари середнього віку зі всіма його радощами і розчаруваннями.

У третьому сезоні головна героїня Френсіс нарешті отримує задоволення від життя на самоті, а її колишній чоловік (Томас Хейден Черч) починає нове життя зі своєю партнеркою Джекі.

Розлучення вже давно позаду, але ніяковість в стосунках залишається. У серіалу дуже сильний склад акторів другого плану - Молі Шеннон, Талія Болзам, Трейсі Леттс.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 1 липня на HBO та 8 липня на Sky Atlantic.

Снігопад (Snowfall)

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Події американської кримінальної драми "Снігопад" розгортаються влітку 1984 року в Лос-Анджелесі, коли США охоплює перша хвиля епідемії крек-кокаїну.

Мальовничість зачісок афро і яскравих сорочок, розхристаних на волохатих грудях, здається, частково пояснюють популярність доби 80-тих в серіалах останнім часом.

В "Снігопаді" - три основні сюжетні лінії, які разом складаються у повний ланцюжок постачання і поширення наркотиків від виробника до споживача.

Це - дрібний торговець "травою" Френклін Сейнт (Демсон Ідріс), сержант поліції Андре Райт (Маркус Хендерсон) і борець з комунізмом в джунглях Латинської Америки Тедді Макдональд (Картер Хадсон).

Коли ставки починають зростати, всі головні гравці поступово усвідомлюють міць тієї руйнівної сили, яку вони запустили.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 10 липня на FX.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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