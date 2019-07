Світ без пісень "Бітлз" - рецензія на фільм "Вчора"

Копирайт изображения Universal Pictures

У новій романтичній комедії за сценарієм Річарда Кертіса головний герой потрапляє в ситуацію, в якій, напевно, хотів би опинитися кожен. Джеку Маліку пропонується найкоротший шлях до статусу суперзірки - але чому ж його це так бентежить? Розберемося з допомогою оглядача BBC Culture Карін Джеймс.

Обережно, спойлери!

Спробуйте уявити собі: одного ранку ви прокидаєтеся в світі, в якому ніхто ніколи не чув про "Бітлз" та їхні пісні. Окрім вас.

Загалом світ такий самий - ваші друзі, ваші знайомі, ваша улюблена музика, всі популярні рок-групи начебто на місці... Але пошук в інтернеті за словом "Бітлз" видає тільки картинки жуків.

Музикант і співак, який мріяв стати зіркою, але не став, Джек Малік потрапив в автомобільну аварію, коли одного вечора їхав вулицею на велосипеді.

У більшій частині світу якимось чином відключилася електрика, всі ліхтарі вимкнулися, і Джек прокинувся вже в лікарні - причому в якійсь дивній альтернативній реальності, де Джеку абсолютно все знайоме, крім...

У компанії друзів Джек (з вибитими в аварії передніми зубами) звично бере гітару і починає співати сумну і красиву бітлівську пісню Yesterday ("Вчора").

Коли завмирає останній акорд, друзі приголомшені. Подруга Джека Еллі не може стримати сліз.

"Боже! - каже вона. - Коли це ти встиг написати таку прекрасну пісню?"

Копирайт изображения Universal Pictures Image caption "Вчора" - це спільна робота сценариста Річарда Кертіса ("Реальна любов") і режисера Девіда Бойла ("Мільйонер з нетрів")

"Так це не моя пісня, - здивовано каже Джек. - Це ж "Бітлз". - "Хто-хто? - знизують плечима друзі. - Ніколи про таких не чули". - "Ну як же, Джон Леннон, Пол Маккартні! Це була велика група!" - "Ну, це далеко не Coldplay ..." - поблажливо посміхаються друзі.

Ось тоді Джек і робить пошук в інтернеті. І нічого не знаходить. Немає в цьому світі ніяких Леннона, Маккартні, Харрісона і Рінго Старра.

І тоді до Джека доходять все блискучі перспективи ситуації, в яку він потрапив.

Цей хлопець з провінційного англійського Саффолку з дитинства мріяв стати зіркою, навчався музики, писав пісні, намагався продати свій талант (якщо, звичайно, він у нього був) провідним студіям, але все марно.

Врешті-решт він вирішив кинути музику, хоча й був від цього в розпачі.

І тут раптом така можливість - можна виконувати пісні "Бітлз", і ніхто не буде знати, що вони не твої... Джек вагається - але чим він ризикує, крім докорів сумління?

Він починає співати ці пісні як власні. І - диво! - навіть у звичайному виконанні вони лунають чудово. Джек швидко стає зіркою світової величини...

Реальність альтернативна, але зворушлива

Сценарист фільму Річард Кертіс знаменитий своїми романтичними комедіями, кращі з яких - "Чотири весілля і одні похорони" і "Реальна любов" (в якій він вперше виступив як режисер).

Світ, який створює Кертіс, настільки привабливий, що нам хочеться, щоб він був реальністю, пише оглядачка BBC Culture Карін Джеймс. Він сповнений емоцій, радості і... розбитих сердець.

Ситуації і персонажі більш яскраві та захопливі, ніж у нашому повсякденному житті. Ну і, звичайно, герої мають чарівний шарм - як у Х'ю Гранта.

"Вчора" успадкував всі ці риси, ось тільки головна любовна лінія розгортається не між героями стрічки, а між "Бітлз" і глядачем. Музика ліверпульської четвірки фактично утворює нескінченний плейлист довжиною в цілий фільм.

Отже, Джеку Маліку, якого грає Хімеш Патель, не вистачає власного таланту, щоб стати знаменитістю, але за допомогою бітловського репертуару він досить легко підкорює музичний Олімп.

Копирайт изображения Universal Pictures Image caption На думку критиків, любовна лінія в фільмі - слабка

Між Джеком і його подругою дитинства Еллі (Лілі Джеймс) існує романтичне почуття, в якому вони самі довго не можуть визначитися, але глядачам воно добре помітно.

Любов любов'ю, а комедія постійно проривається в тканину фільму.

Кумедно дивитися на муки Джека, коли він намагається згадати слова то однієї, то іншої пісні, які він нібито сам написав. А це дійсно непросто - навіть для фаната "Бітлз".

Тільки спочатку тексти бітлівських пісень були досить примітивні, але в пізніших альбомах з'явилися складні образи і загадкові вислови, зокрема й у Пола Маккартні.

Джек мучиться, згадуючи слова Eleanor Rigby: як же звали того, хто штопав ночами шкарпетки, і що, чорт забирай, Елеанор зберігала в глечику у двері?

Але ось момент, який зачепить музичні струни в серці не тільки бітломана, але й людини (припустимо, що така існує насправді!), яка ніколи не чула "Бітлз".

Коли Джек сольно виконує The Long and Winding Road або Let It Be, ми раптом усвідомлюємо, наскільки прекрасні ці мелодії самі по собі, навіть в устах цього простого хлопця, геть позбавленого харизми Маккартні або Леннона.

Хей, Люд! Don't make it bad

Комедія теж вдалася. Навіть коли ми натикаємося на жарти, з якими нас вже познайомив трейлер фільму, вони не припиняють бути смішними.

Мира Саял чудова в ролі матері Джека, коли вона по секрету повідомляє сусідові, що син склав нову пісню, назва якої - Leave It Be.

Актори в ролях другого плану дуже природні. Відомий британський музикант Ед Ширан грає самого себе.

Вирушаючи на гастролі в Росію, він просить Джека виступити в нього на розігріві. І коли Джек тут же пише для цього випадку пісню (вгадайте, яку!), Ширан раптом розуміє, що це йому треба виступати на розігріві у Джека.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Актори стрічки: Ед Ширан (який зіграв самого себе), Лілі Джеймс (Еллі) і Хімеш Патель (Джек Малік)

Режисер Денні Бойл ("Трейнспоттінг", "28 днів потому", "Мільйонер з нетрів") начебто не дуже асоціюється з романтичними комедіями, але його простий стиль ідеально підходить, коли треба дотримати баланс між природністю, ніжністю та грандіозними сценами типу концерту на даху, коли Джек співає Help!, або концерту Ширана на стадіоні "Вемблі".

Втім, Бойл не дозволяє великим концертним номерам затьмарити ситуацію постійного етичного та естетичного вибору, перед яким опинився звичайний хлопець.

Коли Джек підписує контракт з лейблом звукозапису і вирушає до Лос-Анджелеса, Кертіс не прикрашає світ радників і керівників цієї галузі, які намагаються просувати на ринку свого нового генія.

Наприклад, Ширан, почувши Hey Jude, пропонує покращити текст - dude ("чувак") замість Jude (в українському перекладі - "люд" - Прим. перекл.).

Дійсно, хто такий Джуд? Логічно? Протягом фільму нам обережно пояснюють: геній не має нічого спільного з логікою.

Дивно, але якщо фільм і має слабке місце, то це саме романтична історія Еллі і Джека, вважає оглядач BBC Culture. Їхні почуття і ніякові стосунки заслуговують більш продуманої подачі.

Еллі у виконанні Лілі Джеймс щира і приваблива, але чи варто було її одягати і причісувати так старомодно, що вона виглядає ходячим стереотипом шкільної вчительки?

В один з моментів їй вдається викликати у глядача почуття, схожі на сюжет фільму "Ноттінг-Хілл" (коли один з закоханих - знаменитість, а інший - ні).

Еллі говорить Джеку (можливо, розуміючи це занадто пізно): "Я пів життя чекала, коли ти прокинешся і полюбиш мене. Але я шкільна вчителька, а ти найвидатніший виконавець і автор пісень".

Хоча любовна лінія у фільмі й трохи пріснувата, частина, пов'язана з "Бітлз", робить "Вчора" стрічкою, безумовно, вартою перегляду.

Кілька разів виникає відчуття, що справжні Пол або Рінго ось-ось з'являться і виведуть Джека на чисту воду. Але вас чекає приголомшливий момент - раптове потрясіння, неймовірний візуальний трюк, коли просто відвалюється щелепа від подиву.

Роботи Річарда Кертіса часто викликають суперечки. Напередодні кожного Різдва Twitter лопається від дискусій навколо "Реальної любові": половина людей обожнює це кіно, інша половина вважає його мало не свідченням занепаду цивілізації.

Але Кертіс ніколи не відступає від сентиментального почуття, що лежить в основі його історій, і він має на це право.

Оцінка кінокритика BBC Culture: чотири зірки з п'яти.

