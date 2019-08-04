"Гострі козирки" і "Мисливець за розумом": які серіали дивитися в серпні

Довгоочікуване повернення телехітів минулих років та нові серіали, які кінокритик BBC Culture радить не проґавити в останній місяць літа.

"Гострі козирки"

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Томмі Шелбі (Кілліан Мерфі), колишній гангстер, а тепер член британського парламенту, отримує пропозицію, яка може кардинальним чином змінити не лише долю його родини, але й майбутнє цілої нації.

У довгоочікуваному п'ятому сезоні серіалу, створеного каналом BBC One, події розгортаються на тлі краху на Волл-стріт 1929 року.

У популярній теледрамі знялися зірки першої величини: Кілліан Мерфі, Хелен МакКрорі, Пол Андерсон, Софі Рундл і Фінн Коул.

Прем'єра відбудеться у серпні на BBC One.

"Блиск"

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У третьому сезоні американського комедійно-драматичного серіалу учасниці гламурного реслінг-шоу вирушають до Лас-Вегаса.

Акторки-невдахи, яким не вдалося підкорити Голлівуд наважуються на останній відчайдушний крок і беруть участь в експериментальному телевізійному проєкті про жіночий реслінг.

Втім, шлях до зірок сповнений не лише блиску, але й тернів. Кордони між реальністю і шоу усвідомити не завжди легко. Героїням доводиться боротися за власну ідентичність не лише на сцені, але й у реальному житті.

До основного акторського складу - Елісон Брі (Рут Уальдер), Бетті Гілпін (Деббі Іган) - у третьому сезоні приєдналася Джина Дейвіс ("Тельма і Луїза") в ролі менеджера з розваг готелю Fan-Tan у Лас-Вегасі, куди приїжджає шоу.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра на Netflix 9 серпня.

"Мисливець за розумом"

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Події серіалу, створеного Девідом Фінчером і заснованого на реальних подіях, відбуваються наприкінці 1970-х - коли ФБР почало робити перші кроки в галузі кримінальної психології і вивчення поведінки серійних вбивць.

У другому сезоні агенти Холден Форд (Джонатан Грофф), Білл Тенч (Холт Маккаллані) та психолог Венді Карр (Анна Торв) продовжують низку інтерв'ю з найжорстокішими маніяками в історії американського правосуддя.

Мета зустрічей - зрозуміти хід думок серійного вбивці, щоби ефективніше розкривати нові злочини та старі справи, що зайшли в глухий кут.

У новому сезоні герої беруться за дослідження сумнозвісних вбивств в Атланті у 1979-81 роках, коли протягом двох років було жорстоко вбито щонайменше 28 дітей.

Прем'єра 16 серпня на Netflix.

"Праведні Джемстоуни"

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Новий комедійний серіал Денні Макбріда ("Завучі") оповідає історію кількох поколінь всесвітньо відомої родини телевізійних проповідників.

У своєму приватному житті творці популярного релігійного шоу далеко не завжди обстоюють моральні цінності та йдуть праведним шляхом.

Головний герой комедійної драми Джессі Джемстоун (Денні Макбрайд), спадкоємець імперії, створеної його батьком Елі Джемстоуном (Джон Гудман), прагне модернізувати шоу для сучасної аудиторії.

У серіалі також знялися актори Адам Дівайн та Еді Паттерсон.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 18 серпня на HBO.

"Цим боком догори"

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Комедійний серіал є новою роботою ірландської акторки Ейслінг Беа, яка написала сценарій до телешоу і зіграла в ньому головну роль вчительки англійської мови.

Її героїня, чарівна і гостра на язик Ейн, намагається повернутися до нормального життя після нервового зриву.

У школі, де працює Ейн, збирається дуже різношерста публіка. Кожен на свій лад прагне до щастя в хаотичному і складному світі.

"Цим боком догори", мабуть, насамперед про те, що подорож до власного щастя декому дається набагато важче, ніж іншим.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 8 серпня на Channel 4.

"Проповідник"

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Американський серіал, створений Еваном Голдбергом, Сетом Рогеном і Семом Кетлін, є телевізійною адаптацією однойменної серії коміксів.

Головний герой, техаський священник Джессі Кастер злився з дивною істотою Генезисом, втіленням абсолютного добра і лиха, яка втекла з Небес.

Разом зі своєю колишньою дівчиною Тюльпан (Рут Негга) та ірландським вампіром Кессіді (Джозеф Гільган) Джессі вирушає у буквальному сенсі на пошуки Бога.

Чи вдасться їм здійснити свою мету або все це і є частиною божественного задуму - стане відомо у четвертому і останньому сезоні "Проповідника".

Дивіться трейлер тут. Прем'єри 4 серпня на AMC.

"Вчитель"

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Події польської кримінальної драми розгортаються у мальовничому сільському містечку. Учні місцевої школи виявляють у лісі труп своєї однокласниці Джоанни.

Поліція підозрює самогубство, але розтин тіла пізніше виявляє, що дівчину жорстоко вбили. Підозра падає на її ревнивого хлопця.

Павел Завадскі (Мацей Штур), який виявляється батьком Джоанни, переїжджає до міста і влаштовується вчителем у школі, де вчилася дівчина. Сповнений рішучості дізнатися, що сталося з його донькою, Завадскі виходить на слід місцевої мафії.

Але тепер і йому самому загрожує серйозна небезпека.

Прем'єра 2 серпня на All4 / Walter Presents.

"Темний кристал"

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10-серійна фентезійна лялькова драма оповідає про події, які передували однойменному фільму 1982 року режисерів Джима Хенсона і Френка Оза.

Події серіалу розгортаються на фантастичній планеті Тра. Колись багато століть тому розколовся магічний "темний кристал", порушивши рівновагу у всесвіті.

Три головних герої, схожі на ельфів створіння гелфлінги, вирушають у небезпечну подорож, з метою скинути злочинну владу рептилії Скексіса і відновити гармонію у світі.

Стрічка 1982 року стала проривом у застосуванні аніматроніки - новаторського методу зйомки руху роботів та штучних об'єктів.

Якщо трейлер створює правдиве враження, ви з перших хвилин поринете у новий світ, забувши, що перед вами маріонетки.

Дивіться трейлер тут. Прем'єра 30 серпня на Netflix.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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