Найкращі фільми 2019 - перші підсумки

Блокбастери студій Marvel і Walt Disney, нові роботи відомих режисерів і цікаві дебюти, трилери, хорори, драми та анімація - кінорік 2019-ть вже дозволяє підбити перші підсумки.

"Ми"

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Сюрреалістична чорна комедія Джордана Піла з Люпітой Ніонго в головній ролі розбурхує наші найпотаємніші страхи.

"Майстерно використовуючи класичні кліше фільму жахів, режисер пробуджує наші первісні страхи, змушуючи водночас сміятися і тремтіти", - зазначила оглядачка BBC Culture Карін Джеймс.

"Аполлон-11"

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Приголомшлива документальна стрічка, присвячена 50-й річниці висадки людини на Місяць, створена цілком з архівних кадрів.

"Надзвичайну емоційність моменту передають, мабуть, не кадри космонавтів у скафандрах, а реакція глядачів, які спостерігають за запуском космічного корабля з Землі", - написав Едріан Хортон у The Guardian, назвавши стрічку "одним з найдивовижніших фільмів про космос за всю історію".

"Сонцестояння"

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Іноді найстрашніші речі трапляються не в темряві, а при денному світлі. Групка молодих американців приїжджає на свята літнього сонцестояння до шведського містечка, де вони сподіваються провести незабутні канікули.

Це другий хорор американського режисера Арі Астера, чия попередня стрічка "Реінкарнація" здобула надзвичайно схвальні відгуки.

"Для Сами"

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Документальна стрічка сирійської кінорежисерки Ваад аль-Катеб про її життя в одній з останніх вцілілих лікарень Алеппо, де її чоловік, лікар Хамза Аль-Хатеаб, рятував поранених під час обстрілів.

Там Ваад народила свою першу дитину - доньку на ім'я Сама. Фільм зображує війну у всій її жахливій реалістичності.

"Одного разу… в Голлівуді"

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Дія дев'ятого фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу… в Голлівуді" розгортається у свінгуючі 1960-ті в серці американської кіноіндустрії.

Головні герої - вигадана зірка вестернів на заході своєї кар'єри (Леонардо Ді Капріо), його дублер-каскадер і найкращий друг (Бред Пітт) і акторка Шерон Тейт (Марго Роббі).

Майже тригодинне любовне послання Голлівуду в його золоті роки, без сумніву, є шедевром зрілої творчості Тарантіно.

"Смішний до кольок у животі, сповнений кінематографічного адреналіну і меланхолічної уваги до історичних деталей епохи", - написав британський кінокритик Роббі Коллін у The Telegraph. Тільки без спойлерів.

"Прощання"

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Стрічка американської режисерки Лулу Ванг оповідає історії американки китайського походження Біллі (Нора Лам, більш відома як Awkwafina). Її родина вирішує сховати від бабусі смертельний діагноз і під приводом весілля онуки востаннє зібрати всіх родичів разом.

Фільм, заснований на реальній історії, якою Ванг поділилася ще 2016 року, здобув високу оцінку критиків. "Режисеру вдалося зобразити зіткнення культур, уникаючи стереотипів та банальних кліше. Це дійсно гарне кіно", - зазначено в одній рецензії.

"Паразити"

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Переможець Каннського кінофестивалю, фільм південнокорейського режисера Пона Джун-Хо - "це чорна комедія, критика суспільства, бойовик і кривава бійня в одній обгортці", - зазначила оглядачка BBC Culture Емма Джонс.

Сьомий художній фільм Джун-Хо досліджує сімейні стосунки крізь призму соціального класу, зображуючи історію однієї бідної і однієї багатої родини.

"Заучки" (Booksmart)

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Моллі та Емі - випускниці середньої школи. Вони завжди відмовлялися від розваг заради навчання. Але тепер дівчата мріють потрапити на круту вечірку, яку влаштовує їхній однокласник. На шляху до романтичного і платонічного кохання чимало пригод і кумедних випадків.

Комедія дорослішання, в центрі якої віддана жіноча дружба, є режисерським дебютом акторки Олівії Вайлд.

"Сувенір"

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Фільм, головні ролі в якому виконали Тільда Свінтон та її дочка Онор Свінтон-Бірн, заснований на спогадах режисерки Джоанни Хогг про свою юність, яку вона провела в Лондоні в 1980-х роках.

Головна героїня Джулі (Свінтон Бірн), студентка факультету кіно, зав'язує романтичні стосунки із чоловіком набагато старшим за неї (Том Берк), захоплення якого переважно зосереджені на опері і наркотиках.

"Відсутність повчального моменту, притаманного історіям дорослішання, а також хепі-енду в традиційному сенсі насамперед надає стрічці привабливості", - вважає кінокритик Емма Джонс.

"Портрет леді у вогні"

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Драма режисерки і сценаристки Селін Скьями переносить глядача до Франції XVIII століття, де розгортається історія кохання між Елоїз (Адель Ханель) та її компаньйонкою Маріанною (Ноемі Мерлан).

Елоїз не знає, що Маріанна - насправді художниця. Її найняла матір Елоїз, щоби вона таємно намалювала портрет жінки для її майбутнього чоловіка.

За словами кореспондента The Guardian, це "елегантна і містична драма, що викликає естетичне задоволення і страх".

"Король Лев"

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Реалістичний римейк діснеївської класики, озвучений голосами Дональда Гловера і Beyoncé, здобув неоднозначні відгуки критиків. Оригінал по праву вважають одним з найвидатніших шедеврів анімаційної студії, а тому, на думку багатьох, потреби в такому коштовному римейку не було.

Втім, "робота режисера Джона Фавро має більше смішних моментів, ніж оригінал, хоча й страшні епізоди в ній теж більш зловісні", - зазначила кінокритик Карін Джеймс.

Попри критику, стрічка стала четвертим продуктом Студії Волта Діснея цього року, який зібрав у світовому прокаті 1 млрд доларів.

"Боротьба з моєю родиною"

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Біографічна стрічка про зірку реслінгу Пейдж оповідає історію дівчинки-підлітка з британського Норфолку, які виросла в родині, одержимій цим видом спорту.

Фільм режисера і сценариста Стівена Мерчанта з Флоренс П'ю у головній ролі "є таким добрим і щирим, що опиратися його чарівності просто неможливо", - написало видання Digital Spy.

"Вибачте, ми вас пропустили"

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Головний герой стрічки режисера Кена Лоуча батько двох підлітків Рікі Тернер працює водієм у службі доставки. Родині доводиться виживати на нестабільні доходи Тернера. Це перша робота британського режисера після стрічки "Я, Деніел Блейк", яка здобула Золоту пальмову гілку в 2016 році.

"Вибачте, ми вас пропустили" - тонка і сильна драма про те, що відбувається у повсякденному житті простих людей.

"Месники: Завершення"

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22-й фільм фантастично успішної франшизи Marvel, "Месники" стали найочікуванішою прем'єрою цього року. На думку видання Vox, "фільму вдалося відтворити дитячий захват від перегляду першого фільму "Всесвіту Марвел".

"Месники" побили "Аватара" за касовими зборами і стали найпопулярнішим фільмом, завантаженим з британських кіносайтів.

"Гуркіт грому: Історія Боба Ділана"

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Сюжет фільму, присвячений концертному туру Боба Ділана 1975-76 років Rolling Thunder Revue, складається частково з документальних і частково вигаданих подій. Це продовження попереднього фільму Мартіна Скорсезе про Боба Ділана No Direction Home.

Стрічка відбиває "бунтівний дух Америки 1975 року і життєрадісність музики, яку Ділан дарував своїм слухачам під час свого осіннього турне".

"Скорсезе вдалося створити повне занурення в епоху, осяяну творчістю музиканта. Ви відчуєте себе одним із відданих шанувальників Ділана, що слідували за своїм кумиром під час його турне", - зазначили NME.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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