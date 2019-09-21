Найкращі серіали року: "Чорнобиль", "Флібег", "Роки" та інші

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Цього року шоуранерам вдалося всадити за маленький екран навіть тих, хто серіалами раніше не цікавився. Чому 2019-й можна вважати видатним в історії стримінгових сервісів, пояснює добірка найкращих телевізійних фільмів від кінокритиків BBC Culture.

Флібег / Погань

Коли 2016 року Фібі Воллер-Брідж випустила перший сезон комедійної драми про молоду, уїдливу і гедоністичну мешканку Лондона, всі очікували чергових "Дівчат" - ще одне дослідження про жінок-міленіалів.

Утім, таке порівняння остаточно розвіює другий сезон, глибокий і водночас смішний, в якому цинічна і легковажна героїня замислюється про серйозні теми любові, добра, сім'ї та віри. Цьому не в останню чергу сприяє знайомство з привабливим священником (Ендрю Скотт).

За словами режисерки і виконавиці головної ролі Фібі Воллер-Брідж, другий сезон "Флібег" буде останнім.

Дуже дивні справи

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Третій сезон сай-фай хорору від Netflix, який вийшов у липні, склав цілком гідну конкуренцію своїм "колегам" з великого екрана.

Герої помітно підросли, а сюжет майстерно розщеплюється на кілька паралельних ліній.

Третій сезон, як і попередні, сповнений відсилань до класики кінофентезі, як-от "Дещо", "Термінатор", "Горошина" та інші.

Те, як органічно сприймається ця інтертекстуальність, і дозволяє віднести серіал до найкращих зразків розважального жанру.

Роки

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Від "Чорного дзеркала" до "Розповіді служниці" - творці телесеріалів останнім часом активно взялися прогнозувати наше найближче майбутнє. І бачать вони його незмінно у дуже похмурих тонах.

Утім, мало який серіал зображує майбутній світ так реалістично, як остання робота продюсера і режисера Рассела Т. Дейвза, що оповідає про події в світі у наступні 20 років через особисту історію однієї родини.

Дейвз геніально поєднує відвертий песимізм антиутопії з домашнім затишком "старої доброї Англії".

Окремої уваги заслуговує ролі Емми Томпсон, яка зіграла зухвалу прем'єрку Великої Британії, популістку, яка повільно, але впевнено перетворюється на фашистського деспота.

Чорнобиль

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Через 33 роки після найгіршої техногенної катастрофи в історії людства документальна драма HBO здається як ніколи вчасним нагадуванням про трагедію, яка сталася на Чорнобильській атомній станції в квітні 1986 року.

Серед відмінного акторського складу варто насамперед відзначити гру Джареда Харріса, який виконав роль Валерія Легасова, вченого, що наважився розповісти світу правду.

Коли вони бачать нас

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Ще один вартий уваги мінісеріал, присвячений ганебній події у нещодавній історії США. Чотирисерійна драма Ави Дюверней оповідає про помилкове засудження п'яти афроамериканських підлітків у 1986 році в Нью-Йорку.

Поліція змусила хлопців зізнатися в злочині, якого вони не скоювали, - нападі і зґвалтуванні жінки в Центральному парку.

Кожен з них відбув від шести до 13 років в'язниці до того, як 2002 року справжній винуватець нарешті зізнався у злочині.

Дюверней поступово і жорстко викриває шкоду, яку інституційний расизм здатний заподіяти невинним людям, їхнім родинам та всьому суспільству.

Спадкоємці

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Коли дійсний феномен поп-культури, серіал "Гра престолів" завершився в травні цього року, постало природне запитання - а що буде далі?

Хоча чимало серіалів в жанрі фентезі конкурують за місце, яке звільнилося після його завершення, мабуть, справжнім спадкоємцем на цей "престол" можна назвати новий епос від HBO про підступні інтриги однієї мангеттенської родини.

У другому сезоні серіалу, створеного Джессі Армстронгом, історія ворожнечі всередині сімейки жадібного медіамагната та його дітей набуває імперського масштабу.

Темрява

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У маленькому німецькому містечку Вінден зникають діти, а дорослі ведуть подвійне життя і приховують страшні таємниці минулого.

Головні герої - старшокласники місцевої школи починають власне розслідування моторошних зникнень. Асоціації із "Дуже дивними справами" - цілком очевидні.

Втім, попри певну ностальгію за 1980-тими, атмосфера цієї саги про подорожі в часі радше нагадує дивний світ "Твін Пікса", хоча й з дещо більш логічним сюжетом.

Важливо! Перед початком другого сезону обов'язково подивіться перший, інакше ви ризикуєте геть заплутатися в часових просторах і героях.

Творці серіалу, до речі, випустили власний онлайн-гід, який пояснює складні родинні зв'язки між головними героями.

Матрьошка

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Головна героїня, програмістка комп'ютерних ігор і затятий курець Надя (Наташа Ліонн) потрапляє в світ "Дня бабака". Її 36-й день народження і жахлива вечірка з цього приводу, схоже, ніколи не скінчаться.

Втім, на відміну від славетного героя Білла Мюррея, Надя не єдина, хто потрапив до цієї часової пастки. Можливо, саме це й стане ключем до того, який скінчити цей кошмар. Netflix

Пастка

Сюжет ісландського детективного серіалу простий і невигадливий. Хуртовина відрізає віддалене місто від решти світу і, о диво, в ньому починає орудувати таємничий вбивця.

Окрім моторошних убивств, другий сезон порушує гострі проблеми сучасності: загрозу правих радикалів, страх перед іммігрантами, протести на тлі екологічної катастрофи.

Пастка - одна з небагатьох скандинавських кримінальних драм після "Мосту", яка утримує глядача не один сезон.

Шіттс-крік

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Життєрадісний канадський сітком, створений батьком і сином Деніелом і Юджином Леві, про родину відеомагната, яка раптом втрачає всі свої статки.

Розпещені розкішшю мажорчики змушені відбудовувати своє життя в єдиному маєтку, який в них залишився, - провінційному містечку Шіттс-Крік, яке вони колись подарували своєму синові.

Дівчата з Деррі

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Комедія за автобіографічним сценарієм Лайзи Макджі заснована на спогадах письменниці про її дитинство і юність у Північній Ірландії.

Підлітки Ерін Квін, її двоюрідна сестра Орла та їхні друзі Клер, Мішель та англієць Джеймс шукають сенс на тлі вуличних банд та терактів в Деррі 1990-х.

Особливий шарм цій комедії дорослішання надає північно-ірландський сленг і жарти для посвячених. Мурал, створений на честь "Дівчат із Деррі" в їхньому рідному місті, є свідченням абсолютного успіху серіалу.

Мисливець за розумом

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Довгоочікуваний другий сезон кримінальної драми про агентів ФБР, які в 1970-80-х роках почали вивчати психологію серійних вбивць, цілком виправдав сподівання.

"Мисливець", створений під керівництвом Девіда Фінчера, нагадує атмосферою його інший трилер - фільм "Зодіак" 2007 року.

У другому сезоні агенти Холден Форд (Джонатан Грофф) та Білл Тенч (Холт Маккаллані) отримують нагоду перевірити свої знання з психології вбивць. Їх запрошують допомогти з розкриттям сумнозвісних вбивств дітей в Атланті в 1979-81 роках.

Чимало уваги в другому сезоні приділяється родині Білла Тенча, яка переживає складні часи після жахливої події, що сталася з їхнім сином.

Стає більше відомо й про приватне життя психолога Венді Карр (Анна Торв), який доведеться боротися за свої складні стосунки з жінкою. Netflix EM

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