Труднощі перекладу: 11 кумедних висловів із різних мов світу
До Міжнародного дня перекладу BBC Culture попросила перекладачів різних національностей поділитися своїми улюбленими висловами в їхніх рідних мовах. Ось 11 найдивніших з них.
Ця фраза означає, що дещо не є вашою проблемою і вам байдуже. Зазвичай я перекладаю її буквально, адже її сенс зрозумілий. А ще вона смішна.
Антонія Ллойд-Джонс, співголова Асоціації перекладачів, Товариство письменників
Це - французький вислів. Мені подобається, що французи так говорять про м'який смак добре витриманого вина.
Рос Шварц, Товариство письменників
- Вісім слів, які змінили наш спосіб мислення
- Мбукі-мвукі: емоції, які не мають назви в нашій мові
- Слова з дивовижним значенням, яких бракує українській мові
Найближчим відповідником цієї ідіоми є, мабуть, грецький вислів "везти сов до Афін" або англійський "їхати до Ньюкасла зі своїм вугіллям". У перекладі я передаю його значення, як "дехто є експертом у своїй галузі".
Мохаммед Яхя Абу-Ріша, віцепрезидент з питань освіти та навчання, Арабське товариство професійних перекладачів
Мені дуже подобається слово pole в мові суахілі. Це - свого роду привітання та вислів співчуття комусь у найрізноманітніших обставинах, і перекласти його, звісно, нелегко.
Ви можете сказати pole комусь, хто тягне щось важке у прямому сенсі, або тому, хто отримав погану новину. Вислів можна зробити більш емоційним, додавши слово sana, тобто "дуже".
Кім Сандерсон, Інститут усного та письмового перекладу, Товариство письменників
Цією зневажливою фразою описують пейзаж, зіпсований вітряками
Джудіт Зауерцапф-Крістоферсон, Інститут усного та письмового перекладу
Багато омонімів (слів з однаковим звучанням, але різним значенням) у китайській мові дозволяють легко складати каламбури. Китайці часто-густо застосовують цей прийомчик у боротьбі з інтернет-цензорами.
Один з них - вислів 草泥 马 або cǎonímǎ, буквально "кінь у траві". За звучанням він дуже близький до нецензурної фрази 肏 你 妈 або cào nǐ mā, яка закінчується словами "вашу маму" і не є доречною для сімейного веб-сайту.
Нікі Харман, Товариство письменників
Французи, мабуть, є найвинахідливішими користувачами мови. Це - моя улюблена приказка, яка означає, що комусь надзвичайно пощастило, щось на кшталт "народитися в сорочці".
Вислів, звісно, має свої відповідники у кожній мові, але жоден з них - такий колоритний.
Аліна Цінкан, Ліцензований інститут лінгвістів
Найближчий відповідник цього арабського вислову - "як прийшло, так і пішло".
Мохаммед Яхя Абу-Ріша, віцепрезидент з питань освіти та навчання, Арабське товариство професійних перекладачів
Словом Schmilblick ("штука", "фіговина") французи описують непотрібний предмет або щось, що не має назви.
"Просувати Schmilblick" кажуть, коли хтось пропонує дурниці, маячню.
Луїза Роджерс Лалорі, Товариство письменників
Буквально - "розчинитися як сіль у повітрі", тобто безслідно зникнути.
Мохаммед Яхя Абу-Ріша, віцепрезидент з питань освіти та навчання, Арабське товариство професійних перекладачів
А так французи кажуть про людину з надмірними амбіціями.
Луїза Роджерс Лалорі, Товариство письменників
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