Труднощі перекладу: 11 кумедних висловів із різних мов світу

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До Міжнародного дня перекладу BBC Culture попросила перекладачів різних національностей поділитися своїми улюбленими висловами в їхніх рідних мовах. Ось 11 найдивніших з них.

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Ця фраза означає, що дещо не є вашою проблемою і вам байдуже. Зазвичай я перекладаю її буквально, адже її сенс зрозумілий. А ще вона смішна.

Антонія Ллойд-Джонс, співголова Асоціації перекладачів, Товариство письменників

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Це - французький вислів. Мені подобається, що французи так говорять про м'який смак добре витриманого вина.

Рос Шварц, Товариство письменників

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Найближчим відповідником цієї ідіоми є, мабуть, грецький вислів "везти сов до Афін" або англійський "їхати до Ньюкасла зі своїм вугіллям". У перекладі я передаю його значення, як "дехто є експертом у своїй галузі".

Мохаммед Яхя Абу-Ріша, віцепрезидент з питань освіти та навчання, Арабське товариство професійних перекладачів

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Мені дуже подобається слово pole в мові суахілі. Це - свого роду привітання та вислів співчуття комусь у найрізноманітніших обставинах, і перекласти його, звісно, нелегко.

Ви можете сказати pole комусь, хто тягне щось важке у прямому сенсі, або тому, хто отримав погану новину. Вислів можна зробити більш емоційним, додавши слово sana, тобто "дуже".

Кім Сандерсон, Інститут усного та письмового перекладу, Товариство письменників

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Цією зневажливою фразою описують пейзаж, зіпсований вітряками

Джудіт Зауерцапф-Крістоферсон, Інститут усного та письмового перекладу

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Багато омонімів (слів з однаковим звучанням, але різним значенням) у китайській мові дозволяють легко складати каламбури. Китайці часто-густо застосовують цей прийомчик у боротьбі з інтернет-цензорами.

Один з них - вислів 草泥 马 або cǎonímǎ, буквально "кінь у траві". За звучанням він дуже близький до нецензурної фрази 肏 你 妈 або cào nǐ mā, яка закінчується словами "вашу маму" і не є доречною для сімейного веб-сайту.

Нікі Харман, Товариство письменників

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Французи, мабуть, є найвинахідливішими користувачами мови. Це - моя улюблена приказка, яка означає, що комусь надзвичайно пощастило, щось на кшталт "народитися в сорочці".

Вислів, звісно, має свої відповідники у кожній мові, але жоден з них - такий колоритний.

Аліна Цінкан, Ліцензований інститут лінгвістів

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Найближчий відповідник цього арабського вислову - "як прийшло, так і пішло".

Мохаммед Яхя Абу-Ріша, віцепрезидент з питань освіти та навчання, Арабське товариство професійних перекладачів

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Словом Schmilblick ("штука", "фіговина") французи описують непотрібний предмет або щось, що не має назви.

"Просувати Schmilblick" кажуть, коли хтось пропонує дурниці, маячню.

Луїза Роджерс Лалорі, Товариство письменників

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Буквально - "розчинитися як сіль у повітрі", тобто безслідно зникнути.

Мохаммед Яхя Абу-Ріша, віцепрезидент з питань освіти та навчання, Арабське товариство професійних перекладачів

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А так французи кажуть про людину з надмірними амбіціями.

Луїза Роджерс Лалорі, Товариство письменників

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