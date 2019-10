Найкращі хіп-хоп пісні усіх часів - від BBC Music

Копирайт изображения Alamy

Редакція BBC Music опитала понад сотню музичних критиків із 15 країн світу і склала список 25-ти найкращих хіп-хоп пісень усіх часів.

Попередження: Деякі назви пісень містять нецензурну або образливу лексику.

Коли 40 років тому репери Sugarhill Gang випустили свій хіт Rapper's Delight, музичні сноби наморщили носи. Цей геть позбавлений смаку трек, вочевидь, був записаний, аби заробити грошей - пролунав їхній вердикт.

Слухачам, однак, "Захват репера" припав до душі. 1980 року пісня піднялася до 36-го місця в чарті американського Billboard, і посіла третє - в британському хіт-параді синглів.

Rapper's Delight не була першою хіп-хоп піснею, але стала справжнім комерційним проривом жанру.

Хіп-хоп став глобальним феноменом, який перетнув етнічні, мовні та географічні кордони

Відтепер музика, народжена в нетрищах і на вулицях Бронкса, стала чимось більшим, ніж скороминуче модне захоплення.

Сьогодні хіп-хоп - величезна частина поп-культури.

Він домінує на радіо, в інтернеті та музичних чартах і має потужний вплив на артистів найрізноманітніших напрямків - від авангардної електроніки до мейнстриму поп-музики, як-от Тейлор Свіфт, Ед Ширан та Аріана Гранде.

Ба більше, хіп-хоп став рушійною силою культури, очоливши дебати про музику, літературу та індустрію розваг загалом. Cardi B і Common - зірки кіно.

Young Thug надихнув цілу низку послідовників, які експериментують із жанрами та звучанням.

Кендрік Ламар отримав Пулітцерівську премію за альбом 2018 року DAMN.

Хіп-хоп став глобальним феноменом, який перетнув етнічні, мовні та географічні кордони.

Кендрік Ламар отримав Пулітцерівську премію за "автентичний сленг та динамічний ритм" в альбомі 2018 року DAMN

Редакція BBC Music звернулася до 108 музичних критиків, артистів, впливових блогерів, продюсерів та фотографів з 15 країн світу і попросила їх назвати п'ять найвидатніших хіп-хоп-треків усіх часів.

Вони обрали понад 280 різних пісень, що свідчить про широту та глибину жанру, а також про неоднозначність терміну "видатний".

Очолює список так званий "Золотий вік" хіп-хопу - середина 80-х та 90-х. Однак є й винятки, як-от Runaway ft. Pusha T Каніє Веста, який посів 12-те місце.

І невеличкий дисклеймер. Мета таких опитувань - це насамперед розпочати дискусію та заохотити до відкриттів. Ми цілком усвідомлюємо, що жоден список не може бути остаточним і не може подобатися усім.

Послухати весь плейлист можна тут.

25.* Alright, Kendrick Lamar (2015)

25.* Rosa Parks, OutKast (1998)

24. All Of The Lights, Kanye West ft. Rhianna, Kid Cudi (2010)

23. Grindin', Clipse (2002)

22. Lose Yourself, Eminem (2002)

21. Doo Wop (That Thing), Lauryn Hill (1998)

Dear Mama Тупака Шакура увійшла до 25-ти пісень, які зберігатимуться у фонді культурного надбання Бібліотеки Конгресу США

20. International Players Anthem, UGK ft. OutKast (2007)

19. U.N.I.T.Y., Queen Latifah (1993)

18. Fuck Tha Police, NWA (1988)

17. It Was A Good Day, Ice Cube (1992)

16. B.O.B., OutKast (2000)

15. They Reminisce Over You (T.R.O.Y.), Pete Rock & C.L. Smooth (1992)

14. Rapper's Delight, Sugarhill Gang (1979)

13. Paid In Full, Eric B & Rakim (1987)

12. Runaway, Kanye West ft. Pusha T (2010)

Перше місце критики віддали синглу Juicy з дебютного альбому американського репера Notorious B.I.G.

11. Electric Relaxation, A Tribe Called Quest (1993)

10. Dear Mama, Tupac Shakur (1995)

9. N.Y. State Of Mind, Nas (1994)

8. Passin' Me By, The Pharcyde (1992)

7. 93 'Til Infinity, Souls of Mischief (1993)

6. C.R.E.A.M., Wu-Tang Clan (1993)

5. Nuthin' But A 'G' Thang, Dr. Dre ft. Snoop Doggy Dogg (1992)

4. The Message, Grandmaster Flash & The Furious Five (1982)

3. Shook Ones (Part II), Mobb Deep (1995)

2. Fight The Power, Public Enemy (1989)

1. Juicy, Notorious B.I.G. (1994)

